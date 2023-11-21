COVID በሰውነትዎ ላይ ምን ያደርጋል?
የ COVID-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ጎድቷል ፣ ይህም በሽታ ፣ ሆስፒታል መተኛት እና በሚያሳዝን ሁኔታ ለሞት ዳርጓል። ግን ቫይረሱ በትክክል በሰውነትዎ ላይ ምን ያደርጋል? COVID-19 በሰው አካል ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት ቫይረሱን ለመዋጋት እና እራሳችንን እና የምንወዳቸውን ሰዎች ለመጠበቅ ወሳኝ ነው። ዝርዝሩን እንመርምር።
ኮቪድ-19 የሚከሰተው በከባድ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ኮሮናቫይረስ 2 (SARS-CoV-2) ነው። ይህ ቫይረስ ወደ ሰውነት ውስጥ ሲገባ በዋናነት የመተንፈሻ አካላትን ያነጣጠረ ነው. በሳንባዎች ውስጥ ከ ACE2 ተቀባይ ጋር ይጣበቃል, ይህም ወደ ሴሎች እንዲገባ እና እንዲበከል ያስችለዋል. ይህ ወረራ የበሽታ መከላከያ ምላሽን ያስነሳል, ወደ እብጠት እና የሳንባ ቲሹ መጎዳትን ያመጣል.
ኢንፌክሽኑ እየገፋ ሲሄድ ቫይረሱ ወደ ሌሎች የአካል ክፍሎች ማለትም ልብ፣ ጉበት፣ ኩላሊት እና አንጎል ሊሰራጭ ይችላል። ወደ ደም ውስጥ በመግባት ወይም ቀጥተኛ ወረራ በማድረግ ነው. ይህ የባለብዙ አካላት ተሳትፎ ወደ ተለያዩ ምልክቶች እና ውስብስብ ችግሮች ሊያመራ ይችላል።
በየጥ:
1. የኮቪድ-19 የተለመዱ ምልክቶች ምንድን ናቸው?
የተለመዱ ምልክቶች ትኩሳት፣ ሳል፣ የትንፋሽ ማጠር፣ ድካም፣ ጣዕም ወይም ሽታ ማጣት፣ የጉሮሮ መቁሰል እና የሰውነት ህመም ናቸው።
2. ኮቪድ-19 ምን ያህል ከባድ ሊሆን ይችላል?
ኮቪድ-19 ከቀላል እስከ ከባድ ሊደርስ ይችላል። አንዳንድ ግለሰቦች ምንም ምልክት አይታይባቸውም ወይም ቀላል ምልክቶች ብቻ አይታዩም, ሌሎች ደግሞ ከባድ የአተነፋፈስ ጭንቀት, የአካል ክፍሎች ውድቀት ወይም የደም መርጋት መታወክ ሊያጋጥማቸው ይችላል.
3. የኮቪድ-19 የረጅም ጊዜ ውጤቶች አሉ?
አዎ፣ አንዳንድ ግለሰቦች “ረጅም ኮቪድ” በመባል የሚታወቁትን የረጅም ጊዜ ውጤቶች ያጋጥማቸዋል። እነዚህም የማያቋርጥ ድካም፣ የአንጎል ጭጋግ፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የመገጣጠሚያ ህመም እና ድብርት ሊያካትቱ ይችላሉ።
4. ኮቪድ-19 ሞት ሊያስከትል ይችላል?
አዎ፣ ኮቪድ-19 ገዳይ ሊሆን ይችላል፣ በተለይም በዕድሜ የገፉ ሰዎች እና ሥር የሰደደ የጤና ችግር ያለባቸው። ነገር ግን አብዛኛዎቹ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከቀላል እስከ መካከለኛ ምልክቶች ያጋጥሟቸዋል እና ያገግማሉ።
በማጠቃለያው ኮቪድ-19 በዋነኛነት የአተነፋፈስ ስርአትን ይነካል ነገር ግን ሌሎች አካላትንም ሊጎዳ ይችላል። ውጤታማ ህክምናዎችን እና የመከላከያ እርምጃዎችን ለማዘጋጀት ቫይረሱ በሰውነት ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. በመረጃ በመከታተል እና የህዝብ ጤና መመሪያዎችን በመከተል ሁላችንም ይህንን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ለመዋጋት የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን።