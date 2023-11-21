Walmart የቆመው ምን ነበር?
ዋልማርት፣ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ እና ከዚያም በላይ የቤተሰብ ስም ሆኖ ቆይቷል። እ.ኤ.አ. በ 1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ኩባንያው በዓለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሱቆችን በማንቀሳቀስ በዓለም ትልቁ ቸርቻሪ ሆኗል ። ግን ዋልማርት በትክክል የሚቆመው ምንድን ነው? ይህንን ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ወደ ፈጠሩት ዋና እሴቶች እና መርሆች እንመርምር።
የዋልማርት ፍልስፍና፡-
በዋነኛነት ዋልማርት ለደንበኞች ዝቅተኛ ዋጋ እና ሰፊ ምርቶችን ለማቅረብ ምንጊዜም ቁርጠኛ ነው። የኩባንያው ፍልስፍና የሚያጠነጥነው “በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋ” (EDLP) ለደንበኞቹ በማቅረብ ላይ ነው። ይህ ማለት ዋልማርት በዕለት ተዕለት ግዥዎቻቸው ላይ ገንዘብ መቆጠብ መቻላቸውን በማረጋገጥ ለተጠቃሚዎች ተመጣጣኝ እቃዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
ዋና እሴቶች:
የዋልማርት ዋና እሴቶች በሦስት ዋና መርሆች ዙሪያ ያተኮሩ ናቸው፡ ለግለሰቦች አክብሮት፣ ለደንበኞች አገልግሎት እና ለላቀ ደረጃ መጣር። ኩባንያው ሰራተኞቹን በአክብሮት እና በአክብሮት ለመያዝ, አወንታዊ የስራ አካባቢን በማጎልበት ያምናል. በተጨማሪም ዋልማርት ጥራት ያለው ምርቶችን እና ልዩ የደንበኞችን አገልግሎት በማቅረብ ደንበኞቹን ለማገልገል ቆርጧል። በመጨረሻም ኩባንያው ቀጣይነት ያለው መሻሻል ለማድረግ ቁርጠኛ ነው እና ስራውን ለማሻሻል መንገዶችን በየጊዜው ይፈልጋል.
የማህበረሰብ ተሳትፎ
ዋልማርት በማህበረሰብ ተሳትፎ እና መልሶ መስጠት ላይ ትልቅ ቦታ ይሰጣል። በተለያዩ ተነሳሽነቶች፣ ኩባንያው የአደጋ መከላከል ጥረቶችን፣ የትምህርት ፕሮግራሞችን እና የአካባቢ ዘላቂነት ፕሮጀክቶችን ጨምሮ የአካባቢ ማህበረሰቦችን ይደግፋል። ዋልማርት ለማህበራዊ ሃላፊነት ያለው ቁርጠኝነት የሚያገለግለው ማህበረሰቦች ላይ በጎ ተጽእኖ ለመፍጠር በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት ተልዕኮ መግለጫ ምንድነው?
መ፡ የዋልማርት ተልእኮ ሰዎችን በተሻለ ሁኔታ መኖር እንዲችሉ ገንዘብ መቆጠብ ነው።
ጥ፡ ስንት የዋልማርት መደብሮች አሉ?
መ: ከ 2021 ጀምሮ፣ Walmart በአለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮችን ይሰራል።
ጥ፡ Walmart የሚሸጠው ግሮሰሪ ብቻ ነው?
መ፡ አይ፣ Walmart ግሮሰሪ፣ ልብስ፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ የቤት እቃዎች እና ሌሎችንም ጨምሮ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል።
ጥ፡ Walmart የመስመር ላይ መኖር አለው?
መ: አዎ፣ ዋልማርት ደንበኞች ምርቶችን የሚገዙበት እና ወደ ቤታቸው የሚያደርሱበት ጠንካራ የመስመር ላይ መድረክ አለው።
በማጠቃለያው ዋልማርት ለደንበኞች በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ፣ ግለሰቦችን ማክበር፣ ደንበኞችን በጥራት ማገልገል እና ለማህበረሰቡ መልሶ መስጠት ነው። ለዝቅተኛ ዋጋዎች፣ ለዋና እሴቶች እና ለማህበረሰብ ተሳትፎ ባለው ቁርጠኝነት ዋልማርት ኢንዱስትሪውን በመቅረጽ የቀጠለ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ሆኗል።