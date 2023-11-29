Pleiades በየትኛው ህብረ ከዋክብት ውስጥ አለ?

ርዕስ፡ ምስጢሮቹን መግለጥ፡ የፕሌያድስ ህብረ ከዋክብት እና አስደናቂ ውበቱ
መግቢያ:
የምሽት ሰማይ ሁል ጊዜ የሰውን ልጅ ይማርካል፣ የአጽናፈ ዓለሙን ሰፊነት ፍንጭ ይሰጣል። ስፍር ቁጥር ከሌላቸው የሰማይ ድንቆች መካከል፣ የፕሌያድስ ህብረ ከዋክብት እንደ የሰማይ ዕንቁ ጎልቶ ይታያል፣ ለዘመናት ተመልካቾችን ይማርካል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የፕሌያድስን ማራኪ ውበት፣ በሌሊት ሰማይ ውስጥ ያለውን ቦታ እንመረምራለን እና በዚህ የሰማይ አስደናቂነት ዙሪያ ያሉትን አስደናቂ አፈ ታሪኮች እና ሳይንሳዊ ግኝቶች እንመረምራለን።
የፕሌይድ ህብረ ከዋክብትን መረዳት፡-
ፕሌያድስ፣ እንዲሁም ሰባት እህቶች በመባልም ይታወቃል፣ በታውረስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ ክፍት የኮከብ ስብስብ ነው። ለምድር በጣም ከሚታወቁ እና በጣም ቅርብ ከሆኑ የኮከብ ስብስቦች አንዱ ነው፣ ይህም ለሁለቱም አማተር እና ለሙያዊ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ተወዳጅ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ያደርገዋል።
የፕሌያድስ ክላስተር በመቶዎች የሚቆጠሩ ኮከቦችን ያቀፈ ነው፣ነገር ግን ጥቂቶች ብቻ በአይን የሚታዩ ናቸው። በክላስተር ውስጥ ያሉት በጣም ብሩህ ኮከቦች የተሰየሙት በግሪክ አፈ ታሪክ በሰባት እህቶች፡- አልሲዮን፣ አስቴሮፕ፣ ሴላኖ፣ ኤሌክትሮ፣ ሚያ፣ ሜሮፔ እና ታይጌታ ናቸው። እነዚህ ኮከቦች ወጣት፣ ሙቅ እና ሰማያዊ ቀለም ያላቸው በመሆናቸው ከሌሊቱ የሰማይ ዳራ ላይ ጎልተው እንዲታዩ ያደርጋቸዋል።
የፕሌይዶች ቦታ፡-
Pleiadesን ለማግኘት በመጀመሪያ የታውረስን ህብረ ከዋክብትን ማግኘት አለበት። ታውረስ የበሬ ጭንቅላትን በሚወክል የV ቅርጽ ባለው ልዩ ዘይቤ በቀላሉ በቀላሉ ይታወቃል። የፕሌያድስ ዘለላ በሬው አካል ውስጥ፣ በትከሻው አጠገብ ይገኛል።
ለዕራቁት ዓይን፣ ፕሌያድስ እንደ ትንሽ፣ ጥብቅ የከዋክብት ስብስብ ሆኖ ይታያል። ነገር ግን፣ በቢኖክዩላር ወይም በቴሌስኮፕ ሲታዩ፣ የዚህ የሰማይ ድንቅ ውበት እውነተኛ ውበት ይገለጣል። ክላስተር በደካማ፣ ኢተሬያል ፍካት ተከቧል፣ ይህም የሌላ ዓለም መልክ ይሰጠዋል።
አፈ ታሪክ እና የባህል ጠቀሜታ፡-
በታሪክ ውስጥ፣ ፕሌይዶች በተለያዩ ስልጣኔዎች ውስጥ ትልቅ ባህላዊ እና አፈ-ታሪካዊ ጠቀሜታ አላቸው። በግሪክ አፈ ታሪክ ሰባቱ እህቶች የአትላስ እና የፕሊዮን ሴት ልጆች ነበሩ። ዜኡስ እነሱን ለመጠበቅ ወደ ከዋክብት እስኪለውጣቸው ድረስ ኃያሉ አዳኝ ኦሪዮን አሳደዳቸው። በአለም ላይ ያሉ የተለያዩ ባህሎች የራሳቸው ታሪኮች እና የፕሌይዴስ ትርጓሜዎች አሏቸው፣ ብዙ ጊዜ ከመራባት፣ ከመከር እና ከአሰሳ ጋር ያያይዟቸዋል።
ሳይንሳዊ ፍለጋ እና ግኝቶች፡-
ከአፈ ታሪክ ባሻገር፣ ፕሌያድስም የሳይንሳዊ ምርምር ርዕሰ ጉዳይ ሆነዋል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ክላስተርን በጥልቀት አጥንተው ስለ ከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን ለማግኘት የፕሌያድስ ኮከቦች በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ ወጣት በመሆናቸው 100 ሚሊዮን አመት እድሜ ያላቸው ናቸው። ሳይንቲስቶች ፕላሊያድስን በመመልከት ስለ ከዋክብት አፈጣጠር፣ አወቃቀር እና ተለዋዋጭነት ያላቸውን ግንዛቤ ጠለቅቀዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ 1፡ ፕሌያድስን በራቁት ዓይን ማየት እችላለሁ?
መ 1፡ አዎ፣ ፕሌይዶች በአይን ሊታዩ ይችላሉ። በታውረስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ትንሽ የከዋክብት ስብስብ ይፈልጉ።
Q2፡ በፕሌይዴስ ውስጥ ፕላኔቶች አሉ?
መ2፡ አሁን ባለው ዕውቀት፣ በፕሌያድስ ክላስተር ውስጥ ምንም የተረጋገጠ ኤክስፖፕላኔቶች አልተገኙም። ይሁን እንጂ ቀጣይነት ያለው ጥናት ሊፈጠር የሚችልበትን ሁኔታ ማየቱን ቀጥሏል።
Q3፡ ፕሌይዶች ምን ያህል ይርቃሉ?
መ3፡ የፕሌያድስ ክላስተር ከምድር በ440 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ይገኛል።
ጥ 4፡ ፕሌይዶች ዓመቱን ሙሉ ይታያሉ?
መ 4፡ አዎ፣ ፕሌይዶች ዓመቱን ሙሉ ሊከበሩ ይችላሉ። ይሁን እንጂ በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ በክረምት ወራት በጣም ታዋቂ ናቸው.
ማጠቃለያ:
የፕሌያድስ ህብረ ከዋክብት በዓለም ዙሪያ ያሉ የኮከብ ተመልካቾችን መማረክ እና ማነሳሳቱን ቀጥሏል። ውበቱ፣ አፈ ታሪክ እና ሳይንሳዊ ጠቀሜታው ሊመረመር የሚገባው የሰማይ ድንቅ ያደርገዋል። በአይናችሁም ይሁን በቴሌስኮፕ የተመለከትከው ፕሌያድስ የአጽናፈ ዓለሙን ስፋትና ግርማ ያስደንቃችኋል።
ምንጮች:
- ዩኒቨርስ ዛሬ፡ [https://www.universetoday.com/25459/pleiades-star-cluster/]
– ናሳ፡ [https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-s-hubble-sees-martian-moon-orbiting-the-red-planet]