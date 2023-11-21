የትኛው ኩባንያ ከአማዞን ይበልጣል?
በኢ-ኮሜርስ መስክ፣ Amazon ከረዥም ጊዜ ጀምሮ የማይታበል ግዙፍ ሰው ተብሎ ሲወደስ ቆይቷል። ሰፊ በሆነው የምርት ክልሉ፣ አለምአቀፋዊ ተደራሽነት እና የፈጠራ አገልግሎቶች ኩባንያው በመስመር ላይ በምንገዛበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል። ይሁን እንጂ በትልቅ መጠን እና ገቢ ከአማዞን እንኳን የሚበልጥ አንድ ኩባንያ አለ፡ ዋልማርት።
ዋልማርት፣ የአሜሪካው ሁለገብ ችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ እራሱን በአለም ላይ በገቢ ትልቁ ኩባንያ አድርጎ አቋቁሟል። እ.ኤ.አ. በ 1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት ባለፉት አመታት በከፍተኛ ደረጃ አድጓል፣ ስራዎቹን ወደ ብዙ ሀገራት በማስፋፋት እና የምርት አቅርቦቶቹን በማብዛት ላይ ይገኛል። በሰፊው የአካላዊ መደብሮች አውታረመረብ እና ጠንካራ የመስመር ላይ መገኘት ዋልማርት ከአጠቃላይ ገቢ አንፃር አማዞንን ማለፍ ችሏል።
አማዞን የኢ-ኮሜርስ ቦታን ሲቆጣጠር የዋልማርት ገቢ አሁንም በሰፊው የንግድ ሞዴሉ ከፍተኛ ነው። ከኦንላይን የገበያ ቦታው በተጨማሪ ዋልማርት በአለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮችን ይሰራል፣ ሸቀጥ፣ ልብስ፣ ኤሌክትሮኒክስ እና የቤት እቃዎች ጨምሮ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። ይህ ሰፊ የአካል መገኘት ዋልማርት በአማዞን ላይ ተወዳዳሪ የሆነ ጠርዝ ይሰጠዋል፣በተለይ የኢ-ኮሜርስ መግባቱ አሁንም እያደገ ባለባቸው ክልሎች።
በየጥ:
ጥ: ገቢ የኩባንያውን መጠን እንዴት ይወስናል?
መ፡ ገቢ የኩባንያውን መጠን ለመለካት የሚያገለግል ቁልፍ መለኪያ ነው። እንደ የምርት ወይም የአገልግሎት ሽያጭ ባሉ የንግድ እንቅስቃሴዎች ኩባንያ የሚያመነጨውን ጠቅላላ የገንዘብ መጠን ይወክላል። ከፍተኛ ገቢ ትልቅ የሥራ ክንውን እና የገበያ መገኘትን ያሳያል።
ጥ: Walmart ከአማዞን የበለጠ ትልቅ የገበያ አቢይነት አለው?
መ: አይ፣ Amazon በአሁኑ ጊዜ በይፋ ከሚሸጡ ኩባንያዎች መካከል ትልቁን የገበያ ካፒታላይዜሽን ማዕረግ ይይዛል። የገቢያ ካፒታላይዜሽን የሚወሰነው የአንድን ኩባንያ የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት ነው። የዋልማርት ገቢ ከአማዞን ሲበልጥ፣ የኋለኛው የአክሲዮን ዋጋ እና የገበያ ግምት ከፍ ያለ ነው።
ጥ፡ Walmart ከመስመር ውጭ ቸርቻሪ ብቻ ነው?
መ: አይ፣ Walmart ጠንካራ የመስመር ላይ ተገኝነትም አለው። ኩባንያው የራሱን የመስመር ላይ የገበያ ቦታ እና የግሮሰሪ አቅርቦትን ጨምሮ በኢ-ኮሜርስ ስራው ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል። የዋልማርት ኦንላይን ሽያጮች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ እድገትን አሳይተዋል፣ ይህም በዲጂታል ቦታ ላይ ከአማዞን ጋር እንዲወዳደር አስችሎታል።
ለማጠቃለል ያህል፣ አማዞን በኢ-ኮሜርስ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ሃይል እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ዋልማርት በአጠቃላይ ገቢ እና መጠን ይበልጣል። በሰፊው የአካላዊ ማከማቻ አውታረመረብ እና የተለያዩ የምርት አቅርቦቶች፣ Walmart በመስመር ላይ እና ከመስመር ውጭ የችርቻሮ ስራዎችን የሚያጣምረው የድብልቅ የንግድ ሞዴሉን ሃይል በማሳየት በአለም ላይ ትልቁ ኩባንያ ሆኖ ቀጥሏል።