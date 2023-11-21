የዋልማርት ገንዘብ የትኛው ባንክ ነው?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዋልማርት ከችርቻሮ አልፈው የተለያዩ የፋይናንስ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ለደንበኞቹ አቅርቧል። በጣም ታዋቂ ከሆኑ አቅርቦቶች አንዱ ዋልማርት መኒካርድ ተጠቃሚዎች ገንዘባቸውን በተመቻቸ ሁኔታ እንዲያስተዳድሩ የሚያስችል የቅድመ ክፍያ ዴቢት ካርድ ነው። ነገር ግን፣ ብዙ ሰዎች ከዋልማርት የፋይናንስ አገልግሎቶች ጀርባ የትኛው ባንክ እንዳለ ይጠይቃሉ። ወደ ዝርዝር ጉዳዮች እንዝለቅ።
ከ Walmart MoneyCard ጀርባ ያለው ባንክ
ዋልማርት የዋልማርት መኒካርድን ለማቅረብ ከግሪን ዶት ኮርፖሬሽን ግንባር ቀደም የፋይናንሺያል ቴክኖሎጂ እና የባንክ ይዞታ ኩባንያ ጋር በመተባበር አድርጓል። የግሪን ዶት ኮርፖሬሽን ቅርንጫፍ የሆነው ግሪን ዶት ባንክ የገንዘብ ካርድ ሰጪ ነው። እንደ FDIC (የፌዴራል ተቀማጭ መድን ኮርፖሬሽን) አባል፣ ግሪን ዶት ባንክ በ MoneyCard ላይ የተጫኑ ገንዘቦች በሕግ በሚፈቀደው ከፍተኛ ገደብ መጠበቃቸውን ያረጋግጣል።
Walmart MoneyCard እንዴት ነው የሚሰራው?
የዋልማርት መኒካርድ እንደ ተለምዷዊ ዴቢት ካርድ ነው የሚሰራው ነገር ግን የባንክ ሂሳብ ሳያስፈልገው። ተጠቃሚዎች ገንዘብን በካርዱ ላይ በተለያዩ ዘዴዎች ለምሳሌ በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ በ Walmart መደብሮች ውስጥ በጥሬ ገንዘብ ወይም ከ PayPal መለያቸው ጋር በማገናኘት መጫን ይችላሉ። ካርዱ ለግዢዎች፣ ለክፍያ መጠየቂያ ክፍያዎች እና ለኤቲኤም መውጣት ሊያገለግል ይችላል።
ስለ Walmart MoneyCard የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የዋልማርት መኒካርድን የትም መጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ፣ MoneyCard ማስተርካርድ ወይም ቪዛ ዴቢት ካርዶችን በሚቀበል በማንኛውም ጊዜ በመስመር ላይም ሆነ በሱቅ ውስጥ መጠቀም ይቻላል።
ጥ፡ ከ Walmart MoneyCard ጋር የተያያዙ ክፍያዎች አሉ?
መ: እንደ ወርሃዊ የጥገና ክፍያዎች እና የኤቲኤም መውጣት ክፍያዎች ከMoneyCard ጋር የተያያዙ አንዳንድ ክፍያዎች ቢኖሩም፣ አብዛኛዎቹ እነዚህ ክፍያዎች በቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብን በመጠቀም ወይም በዋልማርት መደብሮች ግዢን ማስቀረት ይችላሉ።
ጥ፡ Walmart MoneyCard ክሬዲት ካርድ ነው?
መ፡ አይ፣ MoneyCard የቅድመ ክፍያ ዴቢት ካርድ ነው፣ ይህም ማለት የጫኑትን ገንዘቦች በካርዱ ላይ ብቻ ማውጣት ይችላሉ።
ጥ፡ ገንዘቤ በ Walmart MoneyCard ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
መ: አዎ፣ በMoneyCard ላይ የተጫኑት ገንዘቦች FDIC-ኢንሹራንስ ያላቸው፣ በባንክ ውድቀት ጊዜ እንዳይጠፉ ጥበቃ ያደርጋሉ።
በማጠቃለያው የዋልማርት መኒካርድ የግሪን ዶት ኮርፖሬሽን ቅርንጫፍ በሆነው ግሪን ዶት ባንክ የተሰጠ ነው። ካርዱ ባህላዊ የባንክ አካውንት ሳያስፈልጋቸው ገንዘባቸውን እንዲያስተዳድሩ ምቹ እና ተደራሽ መንገድ ይሰጣል። በሰፊው ተቀባይነት እና FDIC ኢንሹራንስ፣ Walmart MoneyCard ለዋልማርት ደንበኞች አስተማማኝ የፋይናንስ መፍትሄ ይሰጣል።