የዋልማርት ድክመቶች ምንድን ናቸው?
ዋልማርት፣ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ኃይል ሆኖ ቆይቷል። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና ኃይለኛ የዋጋ አወጣጥ ስልቶች ኩባንያው ጉልህ የሆነ የገበያ ድርሻ ለመያዝ ችሏል። ሆኖም፣ እንደሌላው ማንኛውም ንግድ፣ Walmart ከድክመቶቹ ውጪ አይደለም። ግዙፉ የችርቻሮ ነጋዴ የሚያጋጥሙትን አንዳንድ ተግዳሮቶች በዝርዝር እንመልከት።
የዋልማርት ድክመቶች አንዱ ዝቅተኛ የሰራተኛ ደሞዝ እና ደካማ የስራ ሁኔታ ዝናው ነው። ተቺዎች የኩባንያው ትኩረት ለወጪ ቅነሳ እርምጃዎች ብዙ ጊዜ የሚመጣው ከሠራተኛው ወጪ ነው ብለው ይከራከራሉ። ይህም በርካታ ክሶችን እና አሉታዊ ማስታወቂያዎችን አስከትሏል, የኩባንያውን ስም የሚያበላሽ እና የደንበኞችን ታማኝነት ሊጎዳ ይችላል.
ሌላው ድክመት የዋልማርት ትግል በፍጥነት እየተቀያየረ ካለው የችርቻሮ ገጽታ ጋር ለመላመድ ነው። የኢ-ኮሜርስ እና የመስመር ላይ ግብይት እየጨመረ በመምጣቱ ባህላዊ የጡብ እና የሞርታር ቸርቻሪዎች ከፍተኛ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል። ዋልማርት የመስመር ላይ መገኘቱን ለማስፋት ጥረቶችን ቢያደርግም፣ አሁንም እንደ አማዞን ካሉ ተወዳዳሪዎች በቴክኖሎጂ ፈጠራ እና በመስመር ላይ እና ከመስመር ውጭ ቻናሎች መካከል ቅንጅት የለሽ ውህደት ከኋላ ቀርቷል።
በተጨማሪም የዋልማርት መጠነ ሰፊ መጠን እና ልኬት አንዳንድ ጊዜ ለገበያ አዝማሚያዎች እና የሸማቾች ፍላጎቶች ፈጣን ምላሽ የመስጠት ችሎታውን ሊያደናቅፍ ይችላል። የኩባንያው ሰፊ ቢሮክራሲ እና ውስብስብ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች የአዳዲስ ስልቶችን እና ተነሳሽነቶችን አፈፃፀም ሊያዘገዩ ይችላሉ። ይህ ዋልማርትን ከበለጠ ቀልጣፋ እና ብልጫ ካለው ተፎካካሪዎች ጋር ሲወዳደር ለኪሳራ ሊያደርገው ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡- ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ምንድን ነው?
መ: የብዙ ዓለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን በብዙ አገሮች ውስጥ የችርቻሮ መደብሮችን የሚያንቀሳቅስ ኩባንያ ነው, ብዙ ጊዜ ጉልህ የሆነ ዓለም አቀፍ መገኘት.
ጥ፡- የወጪ ቅነሳ እርምጃዎች ምንድን ናቸው?
መ: የወጪ ቅነሳ እርምጃዎች ወጪዎችን ለመቀነስ እና ትርፋማነትን ለማሻሻል በኩባንያው የተወሰዱ እርምጃዎችን ያመለክታሉ። እነዚህ እርምጃዎች የሰራተኞችን ደሞዝ መቀነስ፣ ስራዎችን ማቀላጠፍ ወይም ከአቅራቢዎች ጋር የተሻሉ ስምምነቶችን መደራደርን ሊያካትቱ ይችላሉ።
ጥ፡ ኢ-ኮሜርስ ምንድን ነው?
መ፡ ኢ-ኮሜርስ የሚያመለክተው የሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት መግዛት እና መሸጥን ነው። ደንበኞች በመስመር ላይ እንዲገዙ እና ምርቶች ወደ ቤታቸው እንዲደርሱ ያስችላቸዋል፣ ይህም የአካል ሱቅ ጉብኝትን አስፈላጊነት ያስወግዳል።
ለማጠቃለል ያህል ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ ስኬት እንዳስመዘገበ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ከድክመቶች ነፃ አይደለም። የኩባንያው የጉልበት አሠራር፣ ከዲጂታል ዘመን ጋር ለመላመድ የሚታገለው ትግል፣ እና የቢሮክራሲያዊ መዋቅር ዋልማርት በየጊዜው እየተሻሻለ ባለው የችርቻሮ መልክዓ ምድር ተወዳዳሪነቱን ለማስቀጠል ሊፈታቸው የሚገቡ ተግዳሮቶችን ይፈጥራሉ።