የዋልማርት ቅርንጫፎች ምንድናቸው?
ዋልማርት፣ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ አንድ አካል ብቻ አይደለም። ለዓመታት ሥራውን በማስፋፋት ሥራውን በተለያዩ ቅርንጫፍ ቢሮዎች አሳትፏል። እነዚህ ቅርንጫፎች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በዋልማርት የተያዙ የተለያዩ ኩባንያዎች ናቸው። አንዳንድ የዋልማርት ታዋቂ ቅርንጫፎችን እና በኩባንያው ሰፊ ግዛት ውስጥ የሚጫወቱትን ሚናዎች በዝርዝር እንመልከት።
የሳም ክለብ; በጣም ከታወቁት የዋልማርት ቅርንጫፎች አንዱ የሳም ክለብ ነው። የጅምላ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ የሚያቀርብ የአባልነት-ብቻ መጋዘን ክለብ ነው። የሳም ክለብ ራሱን ችሎ ይሰራል ነገር ግን ከዋልማርት ሰፊ የአቅርቦት ሰንሰለት እና የመግዛት አቅም ይጠቀማል።
ጄት.ኮም፡ በ2016 በ Walmart የተገኘ፣ Jet.com በከተማ ደንበኞች ላይ የሚያተኩር የኢ-ኮሜርስ መድረክ ነው። ግሮሰሪ፣ ኤሌክትሮኒክስ እና የቤት እቃዎችን ጨምሮ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። Jet.com ለደንበኞቹ ግላዊ የሆነ የግዢ ልምድ ለማቅረብ ያለመ ነው።
ፍሊፕካርት፡ ዋልማርት እ.ኤ.አ. በ 2018 በህንድ መሪ የኢ-ኮሜርስ የገበያ ቦታ በ Flipkart ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ሲይዝ ዋና ዜናዎችን አድርጓል። Flipkart ኤሌክትሮኒክስ፣ ፋሽን እና የቤት እቃዎችን ጨምሮ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። ይህ ግዢ ዋልማርት በፍጥነት እያደገ ያለውን የህንድ ገበያ ውስጥ እንዲገባ አስችሎታል።
አስዳ፡ አስዳ በ1999 የዋልማርት ቅርንጫፍ የሆነ የእንግሊዝ ሱፐርማርኬት ሰንሰለት ነው።በዩናይትድ ኪንግደም ከ600 በላይ መደብሮችን ይሰራል እና የተለያዩ ምርቶችን ያቀርባል፣ሸቀጣሸቀጥ፣አልባሳት እና የቤት እቃዎች። በዋልማርት አለም አቀፍ የማስፋፊያ ስትራቴጂ ውስጥ አስዳ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
በየጥ:
ጥ፡ ንዑስ ድርጅት ምንድን ነው?
መ፡ ንዑስ ድርጅት በሌላ ኩባንያ ቁጥጥር ስር ያለ፣ የወላጅ ኩባንያ በመባል የሚታወቅ ኩባንያ ነው። የወላጅ ካምፓኒው አብዛኛው የቅርንጫፍ አክሲዮን ባለቤት ሲሆን አሠራሩን በሚመለከት ውሳኔዎችን የማድረግ ሥልጣን አለው።
ጥ፡- ቅርንጫፎች የወላጅ ኩባንያውን እንዴት ይጠቅማሉ?
መ፡ ንዑስ ድርጅቶች የወላጅ ኩባንያው ንግዱን እንዲያበዛ፣ ወደ አዲስ ገበያዎች እንዲስፋፋ እና ኢኮኖሚውን እንዲጠቀም ይፈቅዳሉ። እንዲሁም ለወላጅ ኩባንያው ተጨማሪ የገቢ ምንጮችን ይሰጣሉ እና አጠቃላይ የምርት ስም መገኘቱን ለማጠናከር ይረዳሉ።
ጥ፡- ቅርንጫፎች ከወላጅ ኩባንያ ነፃ ናቸው?
መ: ንዑስ ድርጅቶች እንደ የተለየ አካል ሆነው ሲሰሩ፣ አሁንም በመጨረሻ በወላጅ ኩባንያ ቁጥጥር ስር ናቸው። የወላጅ ኩባንያው ዋና ሥራ አስፈፃሚዎችን የመሾም ፣ ስልታዊ ውሳኔዎችን የማድረግ እና በቅርንጫፍ ሥራው ላይ ተጽዕኖ የማድረግ ስልጣን ሊኖረው ይችላል።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት ቅርንጫፎች በኩባንያው አጠቃላይ የንግድ ስትራቴጂ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ዋልማርት ስራውን እንዲያበዛ፣ ወደ አዲስ ገበያዎች እንዲስፋፋ እና ሰፋ ያለ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን በዓለም ዙሪያ ላሉ ደንበኞች እንዲያቀርብ ይፈቅዳሉ። እነዚህ እንደ ሳም ክለብ፣ ጄት.ኮም፣ ፍሊፕካርት እና አስዳ ያሉ ቅርንጫፎች ለዋልማርት ስኬት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና በዓለም ላይ ካሉት ትልቁ የችርቻሮ ኮርፖሬሽኖች አንዱ ሆኖ እንዲቆይ ያግዛሉ።