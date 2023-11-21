የኮቪድ-19 እንግዳ ምልክቶች ምንድናቸው?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን መጎዳቱን እንደቀጠለ፣ ሳይንቲስቶች እና የህክምና ባለሙያዎች ስለ ቫይረሱ እና ምልክቶቹ የበለጠ እየተማሩ ነው። ትኩሳት፣ ሳል እና የትንፋሽ ማጠር የበሽታው ምልክቶች የታወቁ ሲሆኑ፣ በበሽተኞች የተገለጹ ብዙም የማይታወቁ እና ልዩ የሆኑ ምልክቶችም አሉ። እነዚህ ያልተለመዱ ምልክቶች አንዳንድ ጊዜ ቫይረሱን ለመለየት አስቸጋሪ ያደርጉታል, ይህም ነቅቶ የመጠበቅን አስፈላጊነት በማጉላት እና ምልክቶች ካጋጠሙዎት የሕክምና ምክር ይጠይቁ.
አንዳንድ የኮቪድ-19 ታማሚዎች ሪፖርት ካደረጉት እንግዳ ምልክቶች አንዱ ጣዕም እና ማሽተት ማጣት ነው፣ይህም አኖስሚያ በመባል ይታወቃል። ይህ በድንገት እና ምንም አይነት ሌሎች ተጓዳኝ ምልክቶች ሳይኖር ሊከሰት ይችላል. ከዚህ ምልክት በስተጀርባ ያለው ትክክለኛ ምክንያት አሁንም እየተጠና ቢሆንም ቫይረሱ በእነዚህ ስሜቶች ውስጥ የተካተቱትን ነርቮች የመነካካት ችሎታ ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ ይታመናል። የመቅመስ ወይም የማሽተት ችሎታዎ ላይ ድንገተኛ ለውጥ ካስተዋሉ ራስን ማግለል እና የጤና እንክብካቤ ባለሙያን ማነጋገር ተገቢ ነው።
ሌላው ያልተለመደ ምልክት የኮቪድ ጣቶች በመባል ይታወቃል። አንዳንድ ሕመምተኞች፣ በተለይም ወጣት ግለሰቦች፣ የእግር ጣቶች የሚያብጡ፣ ቀለም የሚቀያየሩበት እና የሚያሰቃዩበት ሁኔታ አጋጥሟቸዋል። ይህ ምልክት በይፋ ፐርኒዮ ወይም ቺልብላይን ተብሎ የሚጠራው ለቫይረሱ የሚያነሳሳ ምላሽ እንደሆነ ይታመናል። ይህ ምልክት በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ሁሉ እንዳልተያዙ ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ እና ይበልጥ ቀላል በሆኑ ጉዳዮች ላይ ይታያል።
ከእነዚህ ልዩ ምልክቶች በተጨማሪ ኮቪድ-19 ወዲያውኑ ከቫይረሱ ጋር ሊገናኙ በማይችሉ ሌሎች መንገዶች ሊገለጽ ይችላል። አንዳንድ ሕመምተኞች እንደ ተቅማጥ፣ ማቅለሽለሽ እና ማስታወክ ያሉ የጨጓራና ትራክት ጉዳዮችን ሪፖርት አድርገዋል። ሌሎች ደግሞ የቆዳ ሽፍታ፣ ራስ ምታት፣ እና እንደ ማዞር እና ግራ መጋባት ያሉ የነርቭ ሕመም ምልክቶች አጋጥሟቸዋል። እነዚህ ያልተለመዱ ምልክቶች ኮቪድ-19ን ከሌሎች ህመሞች ለመለየት ፈታኝ ያደርጉታል፣ ይህም ሰፊ ምርመራ እና ግንዛቤን አስፈላጊነት ያጎላል።
በየጥ:
ጥ፡ እነዚህ ያልተለመዱ ምልክቶች ለኮቪድ-19 ብቻ ናቸው?
መ፡ እንደ ጣዕም እና ማሽተት ያሉ አንዳንድ ምልክቶች ከሌሎች የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ጋር ሊዛመዱ ቢችሉም፣ በተለይ በኮቪድ-19 ጉዳዮች ላይ ተንሰራፍተዋል። እንደ ኮቪድ ጣቶች ያሉ ሌሎች ምልክቶች በሌሎች በሽታዎች ብዙም አይታዩም።
ጥ፡ ከእነዚህ ያልተለመዱ ምልክቶች አንዱን ካጋጠመኝ የኮቪድ-19 ምርመራ ማድረግ አለብኝ?
መ፡ አዎ፣ የኮቪድ-19 ዓይነተኛ ምልክቶች ባይሆኑም ምልክቶችን የሚመለከቱ ምልክቶች ካጋጠሙዎት የህክምና ምክር መፈለግ እና ምርመራ ማድረግ ጥሩ ነው። መሞከር የሕመም ምልክቶችዎን መንስኤ ለማወቅ እና ተገቢውን ህክምና እና የማግለል እርምጃዎችን ለመምራት ይረዳል።
ጥ: - እነዚህ ያልተለመዱ ምልክቶች ምንም ዓይነት የሕመም ምልክቶች ሳይታዩ ሊከሰቱ ይችላሉ?
መ: አዎ፣ አንዳንድ ሕመምተኞች ሌላ ምንም የሚታዩ የሕመም ምልክቶች ሳይታዩ እነዚህን ያልተለመዱ ምልክቶች እንዳጋጠማቸው ሪፖርት አድርገዋል። ይህ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዘው የሚመጡ የተለያዩ የሕመም ምልክቶችን ማወቅ አስፈላጊ መሆኑን የበለጠ ያጎላል።
ለማጠቃለል፣ ኮቪድ-19 የተለያዩ ምልክቶችን ሊያመጣ ይችላል፣ አንዳንዶቹም እንግዳ ወይም ያልተጠበቁ ሊመስሉ ይችላሉ። የጣዕም እና የማሽተት ማጣት፣ የኮቪድ ጣቶች፣ የጨጓራና ትራክት ችግሮች፣ የቆዳ ሽፍታ እና የነርቭ ምልክቶች ከቫይረሱ ብዙም የማይታወቁ ምልክቶች ናቸው። ስለእነዚህ ያልተለመዱ ምልክቶች ማወቅ እና በጤናዎ ላይ ምንም አይነት ለውጥ ካጋጠመዎት የህክምና ምክር መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው።