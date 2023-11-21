የ Walmart ዋና ችግሮች ምንድን ናቸው?
ዋልማርት፣ የብዙ አለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ ምንም ጥርጥር የለውም በዓለም ላይ ካሉት ትልቅ እና ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኩባንያዎች አንዱ ነው። በሰፊ ተደራሽነቱ እና በዝቅተኛ ዋጋ ፣የብዙ ተጠቃሚዎች የቤት ስም ሆኗል። ነገር ግን፣ ልክ እንደ ማንኛውም ትልቅ ኮርፖሬሽን፣ ዋልማርት ፍትሃዊ የችግሮች ድርሻ የለውም ማለት አይደለም። እዚህ, የችርቻሮውን ግዙፍ ችግር ያጋጠሙትን አንዳንድ ዋና ጉዳዮችን እንመረምራለን.
ከዋልማርት ጋር ተያይዘው ከሚከሰቱት በጣም አስፈላጊ ችግሮች አንዱ በአካባቢያዊ ንግዶች ላይ ያለው ተጽእኖ ነው። የዋልማርት ሱቅ በማህበረሰብ ውስጥ ሲከፈት፣ ብዙ ጊዜ በአካባቢው ትናንሽ ንግዶችን ወደ መዘጋት ያመራል። ይህ ደግሞ የስራ መጥፋት እና የህብረተሰቡን አጠቃላይ የኢኮኖሚ ጤና ማሽቆልቆል ሊያስከትል ይችላል። ተቺዎች የዋልማርት ጨካኝ የዋጋ አወጣጥ ስልቶች እና የሀገር ውስጥ ንግዶችን የመቀነስ አቅም መወዳደር አስቸጋሪ እንዳደረጋቸው ይከራከራሉ።
ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ዋልማርት በሰራተኞቹ ላይ ያለው አያያዝ ነው። ኩባንያው ዝቅተኛ ደሞዝ ፣ በቂ ያልሆነ የጤና አጠባበቅ ጥቅማጥቅሞች እና ፀረ-ህብረት ተግባራትን ጨምሮ በርካታ ኢ-ፍትሃዊ የስራ ልምዶች ክስ አጋጥሞታል። ብዙዎች የዋልማርት የንግድ ሞዴል ዝቅተኛ ዋጋን ለመጠበቅ የሰው ኃይልን በመበዝበዝ ላይ የተመሰረተ ነው ብለው ይከራከራሉ።
የዋልማርት የአካባቢ ተፅዕኖም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ኩባንያው ለብክለት፣ ለደን መጨፍጨፍና ለሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀቶች በሚያደርገው አስተዋጽኦ ተወቅሷል። ሰፊው የአቅርቦት ሰንሰለቱ እና በርካሽ የባህር ማዶ ማምረቻ ላይ ጥገኛ መሆኑ የአሰራሩን ዘላቂነት ጥያቄ አስነስቷል።
በየጥ:
ጥ፡- ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ምንድን ነው?
መልቲ ኢንተርናሽናል የችርቻሮ ኮርፖሬሽን በተለያዩ ሀገራት የሚሰራ እና ሰፊ ምርቶችን ለተጠቃሚዎች የሚሸጥ ኩባንያ ነው።
ጥ፡ የዋጋ አወጣጥ ስልቶች ምንድናቸው?
መ፡ ጨካኝ የዋጋ አወጣጥ ስልቶች የገበያ ድርሻን ለማግኘት እና ውድድርን ለማባረር ከተወዳዳሪዎቹ በእጅጉ ያነሰ ዋጋ የማውጣት ልምድን ያመለክታሉ።
ጥ፡- ፍትሃዊ ያልሆነ የጉልበት አሠራር ምንድን ነው?
መ፡- ፍትሃዊ ያልሆነ የሠራተኛ አሠራር በአሠሪዎች የሚወሰዱ እርምጃዎች እንደ ዝቅተኛ ደመወዝ መክፈል፣ ጥቅማጥቅሞችን መከልከል ወይም የሠራተኛ ማኅበራት ምስረታ ላይ ጣልቃ መግባትን ያጠቃልላል።
ጥ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት ምንድን ነው?
መ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት ማለት አንድን ምርት በማምረት፣ በማሰራጨት እና በመሸጥ ላይ ከጥሬ ዕቃ እስከ መጨረሻው ተጠቃሚ ድረስ የሚሳተፉ ድርጅቶች መረብ ነው።
ለማጠቃለል ያህል፣ ዋልማርት በዝቅተኛ ዋጋ እና ሰፊ ተደራሽነት የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን አብዮት ቢያደርግም፣ ከጉድለት የጸዳ አይደለም። በአካባቢው ንግዶች ላይ ያለው ተጽእኖ፣ የሰራተኞች አያያዝ እና የአካባቢ ስጋቶች ከችርቻሮ ግዙፉ ጋር ተያይዘው ከሚመጡ ዋና ዋና ችግሮች መካከል ናቸው። እንደ ሸማቾች፣ እነዚህን ጉዳዮች ማወቅ እና የግዢ ውሳኔዎቻችንን ሰፊ አንድምታ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው።