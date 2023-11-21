በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛ 3 ኩባንያዎች የትኞቹ ናቸው?
በዛሬው ግሎባላይዜሽን ኢኮኖሚ ውስጥ፣ በርካታ ኩባንያዎች ኃይለኛ ተዋናዮች ሆነው ብቅ አሉ፣ ኢንዱስትሪዎችን በመቆጣጠር እና የምንኖርበትን ዓለም በመቅረጽ ላይ ናቸው።ለዚህ ማዕረግ ብዙ ተፎካካሪዎች ቢኖሩም፣ ሶስት ኩባንያዎች በዓለም ላይ በጣም ኃያላን ሆነው ተለይተው ይታወቃሉ፡ አፕል፣ አማዞን እና ማይክሮሶፍት። .
አፕል: በፈጠራ ምርቶቹ እና በማይለዋወጥ የምርት ስም ታማኝነት፣ አፕል በዓለም ላይ ካሉት በጣም ኃይለኛ ኩባንያዎች መካከል አንዱ መሆኑን አረጋግጧል። ከአስደናቂው አይፎን እስከ አብዮታዊው አይፓድ እና ማክ ኮምፒውተሮች፣ አፕል በተከታታይ የቴክኖሎጂ ድንበሮችን ገፍቶበታል። የመሣሪያዎች፣ የሶፍትዌር እና የአገልግሎቶች ሥነ-ምህዳሩ እንከን የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮ ፈጥሯል፣ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ቀልቧል። በተጨማሪም፣ የአፕል የገበያ ካፒታላይዜሽን እጅግ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ይህም በሕዝብ የሚሸጥ ኩባንያ እንዲሆን አድርጎታል።
Amazon: የአለማችን ትልቁ የመስመር ላይ ቸርቻሪ እንደመሆኑ መጠን፣ አማዞን በምንገዛበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል። ሰፊ በሆነ የምርት ክልል፣ ተወዳዳሪ ዋጋዎች እና ቀልጣፋ የማድረስ አገልግሎቶች፣ Amazon የቤተሰብ ስም ሆኗል። ከዚህም በላይ የኩባንያው መስፋፋት በተለያዩ ዘርፎች ማለትም Cloud Computing (Amazon Web Services) እና መዝናኛ (አማዞን ፕራይም ቪዲዮ) የበላይነቱን አጠናክሮታል። የአማዞን ዋና ስራ አስፈፃሚ ጄፍ ቤዞስ የኩባንያውን ከፍተኛ ኃይል እና ተፅእኖ የሚያንፀባርቅ በዓለም ላይ ካሉ ሀብታም ግለሰቦች አንዱ ነው።
Microsoft: በሶፍትዌር ምርቶቹ የሚታወቀው ማይክሮሶፍት በቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለአስርተ አመታት ቁልፍ ተዋናይ ሆኖ ቆይቷል። የስርዓተ ክወናው ዊንዶውስ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ግለሰቦች እና ንግዶች ይጠቀማሉ። Office 365 ን ጨምሮ የማይክሮሶፍት ምርታማነት መሳሪያዎች ስብስብ የብዙ የስራ ቦታዎች አስፈላጊ አካል ሆኗል። በተጨማሪም ኩባንያው ከ Azure ጋር ወደ ክላውድ ኮምፒውቲንግ መግባቱ በዚህ በፍጥነት እያደገ ባለው ዘርፍ መሪ አድርጎታል። የማይክሮሶፍት ተጽእኖ ከሶፍትዌር በላይ ነው ምክንያቱም በጨዋታ (Xbox) እና ሃርድዌር (Surface tools) ላይ ከፍተኛ ኢንቨስት አድርጓል።
በየጥ:
ጥ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው?
የገበያ ካፒታላይዜሽን የሚያመለክተው የአንድ ኩባንያ የላቀ የአክሲዮን ጠቅላላ ዋጋ ነው። አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት ይሰላል። የገበያ ካፒታላይዜሽን የኩባንያውን መጠን እና ዋጋ ለመወሰን ይጠቅማል።
ጥ: - እነዚህ ኩባንያዎች ኃይላቸውን እንዴት ይጠቀማሉ?
እነዚህ ኩባንያዎች በገበያ የበላይነት፣ በፋይናንስ ጥንካሬ እና የኢንዱስትሪ አዝማሚያዎችን በመቅረጽ ኃይላቸውን ይጠቀማሉ። በሸማቾች ባህሪ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፣ የገበያ ዋጋዎችን ሊወስኑ ይችላሉ እና ብዙ ጊዜ የኢንዱስትሪ ደረጃዎችን ያዘጋጃሉ። በተጨማሪም፣ ሰፊ ሀብታቸው በምርምር እና ልማት ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ፣ ትናንሽ ኩባንያዎችን እንዲገዙ እና ወደ አዲስ ገበያዎች እንዲስፋፉ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ እነዚህ ደረጃዎች ትክክለኛ ናቸው?
የለም፣ በጣም ኃይለኛ ኩባንያዎች ደረጃ አሰጣጥ እንደ ጥቅም ላይ በሚውለው መስፈርት እና እንደ ልዩ ኢንዱስትሪ ሊለያይ ይችላል። እነዚህ ደረጃዎች እንደ የገበያ ካፒታላይዜሽን፣ ገቢ፣ የምርት ስም እሴት እና ዓለም አቀፋዊ ተደራሽነት ባሉ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። የቢዝነስ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ተለዋዋጭ መሆኑን እና የኩባንያዎች አቀማመጥ በጊዜ ሂደት ሊለዋወጥ እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል.