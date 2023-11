By

የዋልማርት ሶስት ክፍሎች ምንድናቸው?

የዓለማችን ትልቁ ቸርቻሪ ዋልማርት በሦስት የተለያዩ ክፍሎች ይሠራል፡ Walmart US፣ Walmart International እና Sam's Club እያንዳንዱ ክፍል የተለያዩ የደንበኞችን ፍላጎቶች ያሟላል እና ለኩባንያው አጠቃላይ ስኬት አስተዋጽኦ ያደርጋል። እነዚህን ሶስት ክፍሎች እና ምን እንደሚያካትቱ በዝርዝር እንመልከታቸው።

1. Walmart US

Walmart US የኩባንያው ትልቁ ክፍል ሲሆን አብዛኛውን ገቢውን ይይዛል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሰፊ የችርቻሮ መሸጫ ሱቆችን ይሰራል፣ ግሮሰሪ፣ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ እና የቤት እቃዎች ጨምሮ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። Walmart US በተመጣጣኝ ዋጋ እና ምቹ የግዢ ተሞክሮዎችን በማቅረብ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንበኞችን በየቀኑ ያገለግላል። ክፋዩ ደንበኞች በመስመር ላይ እንዲገዙ እና ግዢዎቻቸውን ወደ ቤታቸው እንዲደርሱ የሚያስችለውን የዋልማርት ኢ-ኮሜርስ መድረክንም ያካትታል።

2. Walmart ኢንተርናሽናል

ዋልማርት ኢንተርናሽናል የሚያተኩረው የኩባንያውን ተገኝነት ከዩናይትድ ስቴትስ ባሻገር በማስፋት ላይ ነው። ሜክሲኮ፣ ካናዳ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ቻይና እና ብራዚልን ጨምሮ በተለያዩ የአለም ሀገራት ይሰራል። ይህ ክፍል የእያንዳንዱን ሀገር ገበያ ልዩ ፍላጎቶች እና ምርጫዎች ለማሟላት የዋልማርትን የንግድ ሞዴል ያስተካክላል። ዋልማርት ኢንተርናሽናል አለምአቀፍ ደረጃውን እና እውቀቱን በማጎልበት ለደንበኞች ጥራት ያለው ምርቶችን በተወዳዳሪ ዋጋ ለማቅረብ ያለመ ሲሆን የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚዎችንም ይደግፋል።

3. የሳም ክለብ

የሳም ክለብ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ክለብ ሲሆን ብዙ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ ያቀርባል። ለሁለቱም ለግለሰብ ደንበኞች እና ንግዶች ያቀርባል, ይህም የተለያዩ ዕቃዎችን ማለትም ሸቀጣ ሸቀጦችን, ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን, የቤት እቃዎችን እና ሌሎችንም ያቀርባል. የሳም ክለብ ልዩ ቅናሾችን እና ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት አባላት ዓመታዊ ክፍያ በሚከፍሉበት የደንበኝነት ምዝገባ ሞዴል ላይ ይሰራል። በጅምላ ግዢ እና ወጪ ቁጠባ ላይ ትኩረት በማድረግ፣ የሳም ክለብ ደንበኞች በብዛት ለመግዛት ለሚፈልጉ ወይም ለገንዘባቸው ዋጋ የሚሹ ደንበኞችን ይማርካቸዋል።

በየጥ:

ጥ፡ በ Walmart US እና Walmart International መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?

መ፡ ዋልማርት አሜሪካ የሚሰራው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሲሆን ዋልማርት ኢንተርናሽናል ግን የኩባንያውን ተደራሽነት ወደ ሌሎች የአለም ሀገራት ያሰፋል።

ጥ፡ የሳም ክለብ ለንግድ ስራ ብቻ ነው?

መ፡ አይ፣ የሳም ክለብ ለግል ደንበኞች እና ለንግድ ድርጅቶች ክፍት ነው። ማንኛውም ሰው አባል መሆን እና በጅምላ ግዢ እና በቅናሽ ዋጋ ጥቅማጥቅሞች መደሰት ይችላል።

ጥ፡ Walmart ላይ በመስመር ላይ መግዛት እችላለሁ?

መ: አዎ፣ Walmart ደንበኞች በመስመር ላይ የሚገዙበት እና ግዢዎቻቸውን በራቸው የሚደርሱበት የኢ-ኮሜርስ መድረክን ያቀርባል።

በማጠቃለያው፣ የዋልማርት ሶስት ክፍሎች፣ ዋልማርት ዩኤስ፣ ዋልማርት ኢንተርናሽናል እና ሳም ክለብ የተለያዩ የደንበኞችን ፍላጎቶች ያሟላሉ እና ለኩባንያው አለም አቀፍ ስኬት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። ሰፊ በሆነው የችርቻሮ መደብሮች መረብ፣ አለምአቀፍ ማስፋፊያ፣ ወይም አባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ክለብ፣ ዋልማርት ለደንበኞች በተመጣጣኝ ዋጋ፣ ጥራት ያለው ምርት እና ምቹ የግዢ ተሞክሮዎችን ለማቅረብ ይተጋል።