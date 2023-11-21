ከተከተቡ እና ከተጨመሩ ረጅም ኮቪድ የመያዝ ዕድሎች ምንድ ናቸው?
ዓለም እየተካሄደ ካለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር መፋለሷን ስትቀጥል፣ በጣም ተላላፊ የሆነው የኦሚክሮን ልዩነት መከሰቱ የኢንፌክሽኖች እና ረጅም ኮቪድ ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል። የክትባት እና የማበረታቻ ክትባቶች በስፋት እየተመከሩ ባሉበት ወቅት፣ ብዙ ግለሰቦች ሙሉ በሙሉ ከተከተቡ እና ከተጨመሩ በኋላም ረጅም ኮቪድ የመጋለጥ እድላቸውን እያሰቡ ነው። ወደዚህ ርዕስ እንመርምር እና አንዳንድ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን እንመርምር።
ረጅም ኮቪድ ምንድን ነው?
ሎንግ ኮቪድ፣ እንዲሁም የድህረ-አጣዳፊ የ SARS-CoV-2 ኢንፌክሽን (PASC) በመባልም የሚታወቀው፣ ግለሰቦች የማያቋርጥ የሕመም ምልክቶች የሚያሳዩበት ወይም ከኮቪድ-19 አጣዳፊ ደረጃ ካገገሙ በኋላ አዲስ የጤና ችግሮች የሚፈጠሩበትን ሁኔታ ያመለክታል። እነዚህ ምልክቶች ለሳምንታት ወይም ለወራት ሊቆዩ ይችላሉ፣ ይህም የአንድን ሰው የህይወት ጥራት በእጅጉ ይጎዳል።
ከክትባት እና ከማሳደግ በኋላ ረጅም ኮቪድ ስለማግኘት ዕድሎች ምን እናውቃለን?
የኢንፌክሽን ኢንፌክሽኖች ሙሉ በሙሉ በተከተቡ እና በተጨመሩ ሰዎች ላይ እንኳን ሊከሰቱ ቢችሉም ፣ ረጅም ኮቪድ የመያዝ እድሉ በከፍተኛ ሁኔታ የቀነሰ ይመስላል። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ክትባቱ የተከተቡ ሰዎች ካልተከተቡ ጋር ሲነፃፀሩ ለከባድ ህመም፣ ሆስፒታል መተኛት እና ረጅም ኮቪድ የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ ነው።
በዩናይትድ ኪንግደም የብሔራዊ ስታትስቲክስ ጽህፈት ቤት የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው ሙሉ በሙሉ ከተከተቡ ሰዎች ጋር ሲነፃፀር የረጅም ጊዜ የኮቪድ ስጋት በግማሽ ቀንሷል። በተጨማሪም ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የማበረታቻ ክትባቶች በተቀበሉ ሰዎች ላይ ረዥም ኮቪድን የመለማመድ ዕድላቸው ዝቅተኛ ነው።
በተከተቡ እና በተጨመሩ ሰዎች ላይ የረጅም ጊዜ የኮቪድ አደጋ ለምን ይቀንሳል?
የክትባት እና የማጠናከሪያ ክትባቶች የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለማነቃቃት ይረዳሉ, ይህም ቫይረሱን ለመከላከል ጠንካራ መከላከያ እንዲይዝ ያስችለዋል. የጀማሪ ኢንፌክሽኖች አሁንም ሊከሰቱ ቢችሉም፣ በክትባት እና በማደግ ላይ ያለው የበሽታ መቋቋም ምላሽ ብዙውን ጊዜ ከባድ በሽታን ለመከላከል እና ረጅም የኮቪድ የመያዝ እድልን ለመቀነስ ውጤታማ ነው።
መደምደሚያ
የኢንፌክሽን ኢንፌክሽኖች ሊኖሩ እንደሚችሉ ቢቆዩም ፣ ሙሉ በሙሉ መከተብ እና መጨመር የረጅም ጊዜ የኮቪድ በሽታ ተጋላጭነትን በእጅጉ ይቀንሳል። የክትባት እና የማጠናከሪያ ክትባቶች ግለሰቦችን ከከባድ ህመም እና ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዘው ከሚቆዩ የረዥም ጊዜ ውስብስቦች ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የቫይረሱን ስርጭት የበለጠ ለመከላከል እና እራሳችንን እና ሌሎችን ለመጠበቅ እንደ ጭምብል መልበስ እና ጥሩ የእጅ ንፅህናን የመሳሰሉ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተል መቀጠል አስፈላጊ ነው።