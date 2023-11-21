የ2023 አዲስ የኮቪድ ምልክቶች ምንድናቸው?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ አዳዲስ የቫይረሱ ዓይነቶች ብቅ አሉ፣ ይህም በበሽታው በተያዙ ሰዎች ላይ በሚታዩ ምልክቶች ላይ ለውጥ አምጥቷል። ቀደም ብሎ መለየት እና ተገቢውን የሕክምና ጣልቃገብነት ለማረጋገጥ ስለእነዚህ አዳዲስ ምልክቶች ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው. በ 2023 የተስተዋሉ የቅርብ ጊዜ የኮቪድ ምልክቶች አጠቃላይ እይታ እነሆ።
አዲስ የኮቪድ ምልክቶች፡-
1. የጨጓራና ትራክት ችግሮች; በኮቪድ-19 የቅርብ ጊዜ ልዩነቶች የተያዙ አንዳንድ ሰዎች እንደ ተቅማጥ፣ ማቅለሽለሽ እና ማስታወክ ያሉ የጨጓራና ትራክት ምልክቶች እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል። እነዚህ ምልክቶች ከተለመዱት የመተንፈሻ ምልክቶች ጋር አብረው ወይም ሳይታዩ ሊከሰቱ ይችላሉ.
2. የነርቭ ሕመም ምልክቶች: አዲሶቹ ልዩነቶች በተጨማሪ የነርቭ ሕመም ምልክቶች መጨመር ጋር ተያይዘዋል. እነዚህ ምልክቶች ራስ ምታት፣ ማዞር፣ ጣዕም ወይም ማሽተት ማጣት፣ እና እንደ መናድ ወይም ስትሮክ ያሉ ይበልጥ ከባድ የሆኑ ምልክቶችን ያካትታሉ።
3. የቆዳ ሽፍታዎች; በአንዳንድ አጋጣሚዎች የኮቪድ-19 ኢንፌክሽን እንደ ዋና ምልክት የቆዳ ሽፍታዎችን አቅርቧል። እነዚህ ሽፍቶች በመልክ ሊለያዩ ይችላሉ፣ ከቀፎ እስከ ኩፍኝ ወይም ኩፍኝ የሚመስሉ በጣም የተስፋፋ ሽፍታ።
4. የዓይን ኢንፌክሽኖች; ኮንኒንቲቫቲስ፣ በተለምዶ ሮዝ አይን በመባል የሚታወቀው፣ በአንዳንድ ግለሰቦች ላይ የኮቪድ-19 ምልክት ሆኖ ተስተውሏል። ከዓይን መቅላት, ማሳከክ እና ፈሳሽ ጋር ሊመጣ ይችላል.
5. ያልተለመደ ድካም; ድካም የሚታወቅ የኮቪድ-19 ምልክት ቢሆንም፣ የቅርብ ጊዜዎቹ ልዩነቶች ሌሎች ምልክቶች ከተፈቱ በኋላም ሊቀጥል ከሚችል ጥልቅ እና ረጅም ድካም ጋር ተያይዘዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ እነዚህ አዳዲስ ምልክቶች ለቅርብ ጊዜ ልዩነቶች ብቻ ናቸው?
መ: እነዚህ ምልክቶች በአብዛኛው ከአዲሶቹ ልዩነቶች ጋር የተያያዙ ሲሆኑ፣ አሁንም ቀደም ባሉት የቫይረስ ዓይነቶች በተያዙ ግለሰቦች ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ።
ጥ፡ እነዚህ አዳዲስ ምልክቶች ካጋጠሙኝ መጨነቅ አለብኝ?
መልስ፡- እነዚህ ምልክቶች ከታዩ የኮቪድ-19 ኢንፌክሽንን ሊያመለክቱ ስለሚችሉ ንቁ መሆን እና የህክምና ምክር መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው።
ጥ፡ የኮቪድ-19 ባህላዊ ምልክቶች አሁንም ጠቃሚ ናቸው?
መ፡ አዎ፣ እንደ ትኩሳት፣ ሳል እና የትንፋሽ ማጠር ያሉ ባህላዊ ምልክቶች አሁንም ጠቃሚ ናቸው እና ችላ ሊባሉ አይገባም።
በማጠቃለያው፣ የኮቪድ-19 ቫይረስ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲመጣ፣ ከአዲሶቹ ተለዋጮች ጋር ተያይዘው ስለመጡት የቅርብ ጊዜ ምልክቶች መረጃ ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። በ2023 ከታዩት አዳዲስ ምልክቶች መካከል የጨጓራና ትራክት ጉዳዮች፣ የነርቭ ምልክቶች፣ የቆዳ ሽፍታ፣ የአይን ኢንፌክሽኖች እና ያልተለመደ ድካም ይጠቀሳሉ።እነዚህ ምልክቶች ካጋጠሙዎት እራስዎን እና ሌሎችን ከበሽታ ለመከላከል የሚመከሩ መመሪያዎችን መከተል አስፈላጊ ነው። ቫይረሱ. መረጃ ይኑርዎት፣ ደህንነትዎን ይጠብቁ።