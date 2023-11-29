5ቱ የሶስተኛው አለም ሀገራት ምንድናቸው?

ርዕስ፡ እውነታውን ይፋ ማድረግ፡ የአምስቱን ታዳጊ ሀገራት ተለዋዋጭነት መረዳት
መግቢያ:
በተለያዩ ኢኮኖሚያዊ መልክዓ ምድሮች በተገለጸው ዓለም፣ “የሦስተኛው ዓለም አገሮች” የሚለው ቃል ብዙውን ጊዜ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶችን የሚጋፈጡ አገሮችን ለመግለጽ ጥቅም ላይ ውሏል። ሆኖም፣ ይህንን ርዕስ በስሜታዊነት እና በተጨባጭ ግንዛቤ መቅረብ አስፈላጊ ነው። በዚህ ጽሁፍ የአምስት ታዳጊ ሀገራትን እውነታ በመዳሰስ ልዩ ሁኔታዎቻቸውን በማብራት እና ወደ እድገት በሚያደርጉት ጉዞ ላይ አዲስ እይታን እናቀርባለን።
1. ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፡-
ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ (ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ) በተፈጥሮ ሀብት የበለፀገ ሰፊ አፍሪካዊ ሀገር ነች። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዙ ፈተናዎችን እንደ ፖለቲካዊ አለመረጋጋት, የጦር ግጭቶች እና ሙስና የመሳሰሉ በርካታ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል. እነዚህ ምክንያቶች የሀገሪቱን እድገት በማደናቀፍ በዓለም በድህነት ውስጥ ካሉ ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ አድርጓታል። ነገር ግን እነዚህን ችግሮች ለመፍታትና ዘላቂ ልማትን ለማስፈን ጥረት እየተደረገ ነው።
2. ሄይቲ፡
በካሪቢያን አካባቢ የምትገኘው ሄይቲ የረዥም ጊዜ የፖለቲካ ውዥንብር እና የተፈጥሮ አደጋዎች ገጥሟታል። የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ትግሎች በከፍተኛ የድህነት ደረጃ፣ በቂ የመሠረተ ልማት ግንባታ እና የትምህርት እና የጤና አገልግሎት አቅርቦት ውስንነት ተባብሷል። የሆነ ሆኖ፣ የሄይቲ ፅናት እና መልሶ ለመገንባት ቁርጠኝነት የተለያዩ አለም አቀፍ ድርጅቶች እና መንግስታት ሀገሪቱን ከፍ ለማድረግ ድጋፎችን ሲሰጡ የሚያስመሰግኑ ናቸው።
3. የመን፡
በመካከለኛው ምስራቅ የምትገኘው የመን ውስብስብ በሆነ የሰብአዊ ቀውስ ተናጥቃለች። እየተካሄደ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት ከከፋ የምግብ ዋስትና እጦት እና ከጤና አጠባበቅ ስርዓት ጋር ተዳምሮ ሀገሪቱን ወደ ውድቀት አፋፍ አድርጓታል። የየመን ችግር ስቃዩን ለማቃለል እና አገሪቷን መልሶ ለመገንባት አስቸኳይ ዓለም አቀፍ ትብብር እና ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልግ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል።
4. ምያንማር፡
ምያንማር፣ በርማ በመባልም የምትታወቀው፣ በዕድገት ጎዳና ላይ ትልቅ ፈተና ገጥሟታል። የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ የጎሳ ግጭቶች እና የሰብአዊ መብት ረገጣ እድገትን አግዶ ድህነትን አስፋፍቷል። ሆኖም ግን፣ ምያንማር መሰናክሎችን ለማሸነፍ እና ሁሉን አቀፍ እድገትን ለማጎልበት በምትጥርበት ወቅት የቅርብ ጊዜ የፖለቲካ ማሻሻያዎች እና ዓለም አቀፍ ተሳትፎ ብሩህ የወደፊት ተስፋን ይሰጣሉ።
5. አፍጋኒስታን:
በማዕከላዊ እስያ ወደብ የሌላት ሀገር አፍጋኒስታን ለአስርት አመታት ግጭት እና አለመረጋጋት አሳልፋለች። ሀገሪቱ ደካማ ኢኮኖሚ፣ ከፍተኛ የድህነት ደረጃ፣ እና የትምህርት እና የጤና አጠባበቅ ተደራሽነት ውስንነት ጨምሮ በርካታ ፈተናዎች ገጥሟታል። ይሁን እንጂ አፍጋኒስታን የሴቶችን አቅም በማጎልበት እና በመሠረተ ልማት ዝርጋታ መስኮች ላይ ጉልህ እመርታ አሳይታለች ይህም ጽናቷን እና እንደገና ለመገንባት ቁርጠኝነት አሳይታለች።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ “የሦስተኛው ዓለም አገሮች” የሚለው ቃል ለምን ጥቅም ላይ ዋለ?
መ፡ “የሦስተኛው ዓለም አገሮች” የሚለው ቃል በቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን የጀመረው ከካፒታሊስት አንደኛው ዓለም ወይም ከኮሚኒስት ሁለተኛው ዓለም ጋር ያልተጣመሩ አገሮችን ለመፈረጅ ነው። ይሁን እንጂ አሁን ጊዜው ያለፈበት እንደሆነ ተደርጎ ይቆጠራል እና ብዙ ጊዜ አሉታዊ ፍችዎችን ይይዛል. ዛሬ ተመራጭ የቃላት አነጋገር “በታዳጊ አገሮች” ወይም “ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው አገሮች” ነው።
ጥያቄ፡- ሁሉም ታዳጊ አገሮች ተመሳሳይ ችግሮች እያጋጠሟቸው ነው?
መ፡ አይ፣ እያንዳንዱ ታዳጊ አገር በታሪኳ፣ በጂኦግራፊው እና በማህበራዊ-ፖለቲካዊ አውድ ላይ ተመስርተው ልዩ የሆኑ ፈተናዎች ያጋጥሟቸዋል። እንደ ድህነት እና በቂ መሠረተ ልማት አለመሟላት ያሉ አንዳንድ የተለመዱ ጉዳዮች ሊኖሩ ቢችሉም፣ የእያንዳንዱን ሀገር ሁኔታ ልዩነት እና ግለሰባዊነት መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው።
ጥያቄ፡- ያደጉ አገሮች እነዚህን አገሮች እንዴት ሊደግፉ ይችላሉ?
መ፡ ያደጉ ሀገራት በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን በተለያዩ መንገዶች መደገፍ የሚችሉት የገንዘብ ርዳታ፣ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንት፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የአቅም ግንባታ እና ቀጣይነት ያለው አጋርነት መፍጠርን ያካትታል። የአካባቢ ማህበረሰቦችን የሚያበረታቱ እና እራስን መቻልን የሚያበረታቱ የረጅም ጊዜ መፍትሄዎችን ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው።
ማጠቃለያ:
በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የሚያጋጥሟቸውን ውስብስብ እና ልዩ ተግዳሮቶች መረዳት መረዳዳትን ለማጎልበት እና ውጤታማ አለም አቀፍ ትብብርን ለማጎልበት ወሳኝ ነው። እንደ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሄይቲ፣ የመን፣ ምያንማር እና አፍጋኒስታን ባሉ ሀገራት እውነታዎች ላይ ብርሃን በማብራት፣ ለበለጠ ርህራሄ እና ሩህሩህ አለም አቀፋዊ እይታ ማበርከት እንችላለን። እነዚህ ሀገራት ዘላቂ ልማት ለማምጣት እና ለሁሉም ብሩህ የወደፊት ጉዞ የሚያደርጉትን ጉዞ ለመደገፍ እንትጋ።