የዋልማርት 4 ምሰሶዎች ምንድናቸው?
ዋልማርት፣ የብዙ አለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ በአለም ገበያ ውስጥ ባለው ሰፊ መገኘት እና የበላይነት ይታወቃል። በተሻለ ሁኔታ መኖር እንዲችሉ የሰዎችን ገንዘብ ለመቆጠብ በተልዕኮው፣ ዋልማርት እራሱን በኢንዱስትሪው ውስጥ መሪ አድርጎ አቋቁሟል። ይህንን ለማሳካት ኩባንያው የስኬቱ መሰረት በሆኑ አራት ቁልፍ ምሰሶዎች ላይ የተመሰረተ ነው.
1. በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎች:
ከዋልማርት ዋና ምሰሶዎች አንዱ ለደንበኞች በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋ ለማቅረብ ያለው ቁርጠኝነት ነው። ዋልማርት ግዙፍ ልኬቱን እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለቱን በመጠቀም ከአቅራቢዎች ጋር መደራደር እና ቁጠባውን ለደንበኞቹ ማስተላለፍ ይችላል። ይህ ስትራቴጂ ኩባንያው ትልቅ ደንበኞችን እንዲስብ እና የደንበኞችን ታማኝነት እንዲገነባ አስችሎታል.
2. የደንበኞች አገልግሎት
ዋልማርት እጅግ በጣም ጥሩ የደንበኞች አገልግሎት በማቅረብ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቷል። ኩባንያው ወዳጃዊ እና እውቀት ያላቸውን አጋሮች፣ ምቹ የመደብር አቀማመጦችን እና ቀልጣፋ የፍተሻ ሂደቶችን በማቅረብ ደንበኞች አወንታዊ የግዢ ልምድ እንዲኖራቸው ለማድረግ ይጥራል። ዋልማርት የረኩ ደንበኞች ተደጋጋሚ ደንበኞች የመሆን እድላቸው ሰፊ እንደሆነ ይገነዘባል፣ እና ስለዚህ ሰራተኞቻቸው ልዩ አገልግሎት እንዲሰጡ በማሰልጠን ኢንቨስት ያደርጋል።
3. ስልታዊ መስፋፋት፡-
ሌላው የዋልማርት የስኬት ምሰሶ ስልታዊ መስፋፋቱ ነው። ኩባንያው በአገር ውስጥ እና በአለም አቀፍ ገበያዎች ውስጥ አዳዲስ ሱቆችን መክፈትን የሚያካትት በደንብ የተገለጸ የእድገት ስትራቴጂ አለው. ዋልማርት ከፍተኛ የእድገት አቅም ያላቸውን አካባቢዎች ለመለየት የገበያ አዝማሚያዎችን እና የሸማቾችን ባህሪ በጥንቃቄ ይመረምራል። አካላዊ መገኘቱን በማስፋት ዋልማርት ብዙ ደንበኞችን ማግኘት እና የገበያ ድርሻውን ማሳደግ ይችላል።
4. የማህበረሰብ ተሳትፎ፡-
ዋልማርት ለሚያገለግላቸው ማህበረሰቦች መልሶ የመስጠትን አስፈላጊነት ይገነዘባል። ኩባንያው እንደ የበጎ አድራጎት ልገሳ፣ የበጎ ፈቃድ ፕሮግራሞች እና የአካባቢ ዘላቂነት ጥረቶች ባሉ የተለያዩ ተነሳሽነት ከአካባቢው ማህበረሰቦች ጋር በንቃት ይሳተፋል። ኃላፊነት የሚሰማው የድርጅት ዜጋ በመሆን፣ ዋልማርት የምርት ስሙን ማጠናከር ብቻ ሳይሆን ከደንበኞቹ እና ከማህበረሰቡ ጋር ጠንካራ ግንኙነት ይፈጥራል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት ተልእኮ ምንድን ነው?
መ፡ የዋልማርት ተልእኮ ሰዎችን በተሻለ ሁኔታ መኖር እንዲችሉ ገንዘብ መቆጠብ ነው።
ጥ፡ Walmart ዝቅተኛ ዋጋዎችን እንዴት ይሰጣል?
መ፡ Walmart ከአቅራቢዎች ጋር ለመደራደር እና ቁጠባውን ለደንበኞች ለማስተላለፍ ሚዛኑን እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለቱን ይጠቀማል።
ጥ፡ Walmart የደንበኞችን እርካታ እንዴት ያረጋግጣል?
መ፡ ዋልማርት ሰራተኞቹን ምርጥ የደንበኞች አገልግሎት እንዲያቀርቡ በማሰልጠን ኢንቨስት ያደርጋል እና ምቹ በሆነ የመደብር አቀማመጦች እና ቀልጣፋ የፍተሻ ሂደቶች በኩል አዎንታዊ የግዢ ልምድ ይፈጥራል።
ጥ፡ Walmart መገኘቱን እንዴት ያሰፋዋል?
መ: Walmart በገበያ አዝማሚያዎች እና በሸማቾች ባህሪ ላይ ተመስርተው በአገር ውስጥ እና በአለም አቀፍ ገበያዎች ውስጥ አዳዲስ መደብሮችን በስትራቴጂያዊ መንገድ ይከፍታል።
ጥ፡ Walmart ከማህበረሰቦች ጋር እንዴት ይሳተፋል?
መ፡ ዋልማርት በበጎ አድራጎት ልገሳ፣ የበጎ ፈቃድ ፕሮግራሞች እና የአካባቢ ዘላቂነት ጥረቶች ከማህበረሰቦች ጋር ይሳተፋል።
በማጠቃለያው፣ አራቱ የዋልማርት ምሰሶዎች - በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋ፣ የደንበኞች አገልግሎት፣ ስትራቴጂክ ማስፋፊያ እና የማህበረሰብ ተሳትፎ - ለኩባንያው ስኬት ትልቅ አስተዋፅዖ አድርገዋል። በእነዚህ ዋና መርሆች ላይ በማተኮር ዋልማርት በአለም አቀፍ ገበያ እንደ መሪ ቸርቻሪ ማደጉን ቀጥሏል።