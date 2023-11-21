3 አዳዲስ የኮቪድ ምልክቶች ምንድናቸው?
ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር እየተካሄደ ባለው ጦርነት ሳይንቲስቶች እና የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች ቫይረሱን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት በየጊዜው እየጣሩ ነው። አዳዲስ ተለዋጮች ሲወጡ፣ ከበሽታው ጋር ተያይዘው ስላሉት የቅርብ ጊዜ ምልክቶች መረጃ ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። በቅርቡ፣ የኮቪድ-19 ኢንፌክሽንን ሊያመለክቱ የሚችሉ ሦስት አዳዲስ ምልክቶች ተለይተዋል። እነዚህን ምልክቶች እና ምን ማለት እንደሆነ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
3ቱ አዳዲስ የኮቪድ ምልክቶች፡-
1. የጨጓራና ትራክት ችግሮች; እንደ ሳል፣ ትኩሳት እና የትንፋሽ ማጠር ያሉ የአተነፋፈስ ምልክቶች እንደ የኮቪድ-19 የተለመዱ ምልክቶች ቢታወቁም፣ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የጨጓራና ትራክት ችግሮች ቫይረሱን ሊያመለክቱ ይችላሉ። እነዚህ ጉዳዮች ተቅማጥ, ማስታወክ እና የሆድ ህመም ሊያካትቱ ይችላሉ. እነዚህ ምልክቶች የመተንፈሻ አካላት በሌሉበትም እንኳን ሊከሰቱ እንደሚችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ሲሆን ይህም ከኮቪድ-19 ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማወቅ አስፈላጊ ያደርገዋል።
2. ጣዕም እና ሽታ ማጣት; አኖስሚያ በመባል የሚታወቀው ጣዕም እና ማሽተት ለተወሰነ ጊዜ የኮቪድ-19 ምልክት እንደሆነ ይታወቃል። ይሁን እንጂ, ይህ ምልክት ሌሎች የመተንፈሻ ምልክቶች ከመታየቱ በፊትም እንኳ ሊገለጽ እንደሚችል አሁን ተረድቷል. በድንገት ነገሮችን መቅመስ ወይም ማሽተት ካልቻልክ የኮቪድ-19 ምርመራ ማድረግ እና ተጨማሪ ስርጭትን ለመከላከል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው።
3. የቆዳ ሽፍታዎች; የቆዳ ሽፍቶች ሌላ የኮቪድ-19 ምልክት እንደሆኑ ተለይተዋል። እነዚህ ሽፍታዎች በመልክ ሊለያዩ ይችላሉ, ከትንሽ ቀይ እብጠቶች እስከ ትላልቅ ቀፎዎች ወይም አልፎ ተርፎም የተስፋፋ ሽፍታ. ሁሉም ሽፍቶች ኮቪድ-19ን የሚያመለክቱ አለመሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል ነገርግን አዲስ ወይም ያልተለመደ ሽፍታ ከሌሎች ምልክቶች ጋር ካጋጠመዎት የጤና እንክብካቤ ባለሙያን ማማከር ጥሩ ነው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ እነዚህ አዳዲስ ምልክቶች ካጋጠሙኝ ምን ማድረግ አለብኝ?
መ፡ ከነዚህ ምልክቶች ውስጥ አንዳቸውም ካጋጠሙዎት የኮቪድ-19 ምርመራ ማድረግ እና በክልልዎ ያሉ የጤና አጠባበቅ ባለስልጣናት የሚሰጡትን መመሪያዎች መከተል አስፈላጊ ነው።
ጥ፡ እነዚህ ምልክቶች ለአዳዲስ የቫይረሱ ዓይነቶች ብቻ ናቸው?
መ: እነዚህ ምልክቶች ከአዳዲስ ልዩነቶች ጋር የተቆራኙ ቢሆኑም, እነሱ በቫይረሱ የመጀመሪያ ደረጃ ላይም ሊገኙ ይችላሉ.
ጥ፡ ከእነዚህ ምልክቶች አንዱን ብቻ ካጋጠመኝ መጨነቅ አለብኝ?
መ: ሁል ጊዜም ከጥንቃቄ ጎን መሳሳት ይሻላል። ከእነዚህ ምልክቶች መካከል አንዱ ካጋጠመዎት ተጨማሪ ስርጭትን ለመከላከል ምርመራ ማድረጉ እና አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው።
በማጠቃለያው፣ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዘው ስላሉት የቅርብ ጊዜ ምልክቶች ማወቅ ወረርሽኙን በምናደርገው ትግል ወሳኝ ነው። እነዚህ ሶስት አዳዲስ ምልክቶች-የጨጓራና ትራክት ችግሮች፣የጣዕም እና የማሽተት ማጣት እና የቆዳ ሽፍታዎች መለየት ራሳችንን እና ሌሎችን ከቫይረሱ ለመከላከል ተገቢውን እርምጃ እንድንወስድ ለማስታወስ ነው።