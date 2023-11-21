ኮቪድ ኖሯቸው የማያውቁ ሰዎች ምን ይባላሉ?
በአለም አቀፍ ወረርሽኝ መካከል፣ “ከኮቪድ-ነጻ” የሚለው ቃል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለመደ መጥቷል። እሱ የሚያመለክተው የኮሮና ቫይረስ በሽታን ጨርሰው የማያውቁ፣ ኮቪድ-19 በመባልም ይታወቃል። እነዚህ ግለሰቦች ኢንፌክሽኑን ማስቀረት ችለዋል እናም በአለም ላይ በተሰራጨው ቫይረስ በሽታ ፣ ሞት እና ሰፊ መስተጓጎል ምክንያት ሳይሆኑ ቆይተዋል።
እነዚህ ከኮቪድ-ነጻ ግለሰቦች እነማን ናቸው?
ከኮቪድ-ነጻ የሆኑ ግለሰቦች ለቫይረሱ አዎንታዊ ምርመራ ያላደረጉ ወይም ከኮቪድ-19 ጋር የተገናኘ ምንም ምልክት ያላጋጠማቸው ናቸው። እንደ ጭምብል ማድረግ፣ ማህበራዊ ርቀቶችን መለማመድ እና በተደጋጋሚ እጃቸውን መታጠብ ያሉ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን በተሳካ ሁኔታ ተከትለዋል። እነዚህን እርምጃዎች በማክበር የመጋለጥ እድላቸውን በመቀነሱ ከኮቪድ-ነጻ ደረጃቸውን ጠብቀዋል።
ከኮቪድ-ነጻ መሆን ምን ጥቅሞች አሉት?
ከኮቪድ-ነጻ መሆን ከብዙ ጥቅሞች ጋር አብሮ ይመጣል። በመጀመሪያ፣ እነዚህ ግለሰቦች ቫይረሱ ሊያደርስባቸው ከሚችለው አካላዊ እና ስሜታዊ ጉዳት አልደረሰባቸውም። አንዳንድ የኮቪድ-19 ሕመምተኞች የሚጸኑትን የሚያዳክሙ ምልክቶች፣ ሆስፒታል መተኛት ወይም የረዥም ጊዜ ችግሮች አላጋጠማቸውም። በተጨማሪም፣ ከኮቪድ-ነጻ መሆን ማለት ሳያውቁ ቫይረሱን ወደ ሌሎች አላሰራጩም፣ የሚወዷቸውን እና ሰፊውን ማህበረሰቡን ይከላከላሉ ማለት ነው።
ከኮቪድ-ነጻ የሆኑ ግለሰቦች ጥበቃቸውን መተው ይችላሉ?
ከኮቪድ-ነጻ መሆን ምንም ጥርጥር የለውም አዎንታዊ ሁኔታ ቢሆንም፣ ግለሰቦች የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተላቸውን መቀጠል አስፈላጊ ነው። ቫይረሱ አሁንም በብዙ የዓለም ክፍሎች የተስፋፋ ሲሆን አዳዲስ ልዩነቶችም እየታዩ ነው። አንድ ሰው ኮቪድ-19 ተይዞ የማያውቅ ቢሆንም፣ አሁንም ወደፊት ቫይረሱን ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ ነቅቶ መጠበቅ፣ ብቁ ሲሆኑ መከተብ እና ስለ ጤና ባለስልጣናት የቅርብ ጊዜ መመሪያዎችን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው።
መደምደሚያ
ከኮቪድ-ነጻ የሆኑ ግለሰቦች ኮሮናቫይረስን ከመያዝ መቆጠብ የቻሉ እና ወረርሽኙ በተከሰተበት ጊዜ ሁሉ ከምልክት የፀዱ ናቸው። ይህ የሚያስመሰግን ስኬት ቢሆንም ቫይረሱ አሁንም ስጋት መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነው። የህዝብ ጤና እርምጃዎችን መከተላችንን በመቀጠል፣ ሁሉም ሰው ከኮቪድ-ነጻ የሚሆንበት የወደፊት ጊዜ ላይ በጋራ መስራት እንችላለን።
በየጥ
ጥ፡ ከኮቪድ-ነጻ ማለት ምን ማለት ነው?
መ፡ ከኮቪድ-ነጻ ማለት ለኮቪድ-19 አዎንታዊ ምርመራ ያላደረጉ እና ከበሽታው ጋር ምንም አይነት ምልክት ያላጋጠማቸው ግለሰቦችን ያመለክታል።
ጥ፡ አንድ ሰው እንዴት ከኮቪድ-ነጻ ሊሆን ይችላል?
መ፡- እንደ ጭንብል በመልበስ፣ ማህበራዊ ርቀትን በመለማመድ እና በተደጋጋሚ እጅን በመታጠብ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን በመከተል ግለሰቦች የመጋለጥ እድላቸውን በመቀነስ ከኮቪድ-ነጻ ሆነው ይቆያሉ።
ጥ፡ ከኮቪድ-ነጻ የሆኑ ግለሰቦች ጥበቃቸውን መተው ይችላሉ?
መ፡ አይ፣ ከኮቪድ ነጻ የሆኑ ግለሰቦች ቫይረሱ አሁንም እየተስፋፋ በመሆኑ እና አዳዲስ ልዩነቶች እየታዩ በመሆናቸው የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተላቸው አስፈላጊ ነው። ከኮቪድ-ነጻ የሆነ ሁኔታን ለመጠበቅ ክትባቱ እና መረጃን ማግኘትም ወሳኝ ናቸው።