የሶስተኛው ዓለም ከተሞች ምንድናቸው?

ርዕስ፡ የ3ኛውን አለም ከተሞች መረዳት፡ ትኩስ እይታ
መግቢያ:
ዓለማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እርስ በርስ ስትተሳሰር፣ ስላሉት የተለያዩ የከተማ መልክዓ ምድሮች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለ ዓለም አቀፋዊ ልማት በሚደረገው ውይይት ውስጥ ብዙውን ጊዜ የሚነሳው አንዱ ቃል “የሦስተኛው ዓለም ከተሞች” ነው። ሆኖም፣ ይህ ቃል አሳሳች እና በጣም ቀላል ሊሆን ይችላል። በዚህ ጽሁፍ የ3ኛውን ዓለም ከተሞችን ጽንሰ ሃሳብ በመዳሰስ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ አዲስ እይታ እናቀርባለን እንዲሁም በማደግ ላይ ባሉ ክልሎች ያለውን የከተሞች መስፋፋት ውስብስብነት ለማብራራት ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን እናነሳለን።
የሶስተኛውን ዓለም ከተሞችን መግለጽ፡-
“የሦስተኛው ዓለም ከተሞች” የሚለው ቃል የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን ሲሆን አገሮችን በፖለቲካ አሰላለፍ ለመፈረጅ ያገለግል ነበር። ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋላ ቃሉ በታዳጊ አገሮች ውስጥ ጉልህ የሆኑ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የሚያጋጥሟቸውን ከተሞች ለመግለጽ ተሻሽሏል። እነዚህ ከተሞች ብዙውን ጊዜ እንደ ድህነት፣ በቂ መሠረተ ልማት አለመሟላት፣ የመሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት ውስንነት እና ከፍተኛ የህዝብ ብዛት በመሳሰሉት ችግሮች ይታገላሉ።
ውስብስብነቱን መረዳት፡-
“የሦስተኛው ዓለም ከተሞች” የሚለው አገላለጽ በተለያዩ የከተማ አካባቢዎች የተፈጠሩ የተለያዩ እውነታዎችንና ግስጋሴዎችን መያዝ ያልቻለ አጠቃላይ መግለጫ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ከተማ በታሪካዊ፣ ባህላዊ እና ጂኦግራፊያዊ ሁኔታዎች የተቀረፀ የራሱ ልዩ የሆኑ ተግዳሮቶች እና እድሎች አሉት። ስለዚህ ርዕሱን በድምፅ መቅረብ እና የተዛባ አመለካከቶችን ማስወገድ በጣም አስፈላጊ ነው።
በከተማ ልማት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶች፡-
1. ፈጣን የከተማ መስፋፋት፡- ከገጠር ወደ ከተማ ፍልሰት ምክንያት በርካታ የሶስተኛው ዓለም ከተሞች ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት አላቸው። ይህ የህዝብ ብዛት በነባር መሰረተ ልማት እና አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ጫና ስለሚፈጥር መጨናነቅ እና የሃብት እጥረትን ያስከትላል።
2. የኤኮኖሚ ልዩነት፡- በ3ኛው ዓለም ከተሞች እኩል አለመመጣጠን ትልቅ ፈተና ሲሆን በሀብታሞች እና በድህነት አካባቢዎች መካከል ያለው ልዩነት ከፍተኛ ነው። የትምህርት፣ የጤና እንክብካቤ እና የስራ እድሎች ውስን ተደራሽነት እነዚህን ልዩነቶች የበለጠ ያባብሰዋል።
3. መደበኛ ያልሆኑ ሰፈራዎች፡- የ3ኛው ዓለም ከተሞች የጋራ ባህሪ መደበኛ ያልሆኑ ሰፈራዎች መኖራቸው፣ ብዙውን ጊዜ መንደር ወይም መንደርተኛ ተብለው ይጠራሉ ። እነዚህ አካባቢዎች ተገቢ የመኖሪያ ቤት፣ የአካባቢ ጽዳትና የግል ንፅህና አጠባበቅ የሌላቸው ሲሆን ይህም ሁሉን አቀፍ የከተማ ፕላን እና ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት መፍትሄዎችን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን መመለስ፡-
ጥ 1፡ በታዳጊ አገሮች ውስጥ ያሉ ሁሉም ከተሞች እንደ 3ኛው የዓለም ከተሞች ይቆጠራሉ?
መ1፡ አይ፣ በታዳጊ አገሮች ውስጥ ያሉ ሁሉም ከተሞች እንደ 3ኛው የዓለም ከተሞች ሊመደቡ አይችሉም። ቃሉ ከመጠን በላይ ማቃለል ነው እና በብዙ የከተማ አካባቢዎች የተገኘውን እድገት እውቅና መስጠት አልቻለም። በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ከተሞች ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገቡ እና በመሰረተ ልማት እና በኑሮ ጥራት ላይ ከፍተኛ መሻሻሎችን አድርገዋል።
ጥ 2፡ “የ3ኛው ዓለም ከተሞች” የሚለው ቃል በፖለቲካዊ መልኩ ትክክል ነው?
መ2፡ “የ3ኛው ዓለም ከተሞች” የሚለው ቃል ጊዜ ያለፈበት እና በፖለቲካዊ መልኩ የተሳሳተ ነው ተብሎ ይታሰባል። የተዛባ አስተሳሰብን ያራምዳል እና በታዳጊ ክልሎች ውስጥ ያለውን የከተማ ልማት ውስብስብነት መያዝ አልቻለም። አጠቃላይ ጉዳዮችን ለማስወገድ እንደ “በታዳጊ ከተሞች” ወይም “በታዳጊ አገሮች ውስጥ ያሉ ከተሞች” ያሉ ቃላትን መጠቀም የበለጠ ተገቢ ነው።
ጥ 3፡ የሶስተኛው ዓለም ከተሞች ተግዳሮቶቻቸውን ማሸነፍ ይችላሉ?
መ 3፡ አዎ፣ የሶስተኛው አለም ከተሞች ችግሮቻቸውን በዘላቂ የከተማ ፕላን ፣በመሰረተ ልማት ላይ ኢንቨስት በማድረግ እና አካታች ፖሊሲዎችን የማለፍ አቅም አላቸው። ብዙ ከተሞች የኑሮ ሁኔታን በማሻሻል እና ኢኮኖሚያዊ እድገትን በማጎልበት ረገድ ከፍተኛ መሻሻል አሳይተዋል። ሆኖም፣ እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት የረጅም ጊዜ ቁርጠኝነትን፣ ትብብርን እና አዳዲስ መፍትሄዎችን ይጠይቃል።
ማጠቃለያ:
የ 3 ኛ ዓለም ከተሞችን መረዳት ከቀላል ፍረጃዎች ወጥተን ይበልጥ የተዛባ አመለካከትን እንድንቀበል ይጠይቃል። በእነዚህ ከተሞች የሚያጋጥሟቸውን ልዩ ልዩ ፈተናዎችና እድሎች በመገንዘብ ሁሉንም አካታች፣ ዘላቂ እና የበለፀገ የከተማ አካባቢዎችን ለመፍጠር መስራት እንችላለን። ውይይቶችን ለማዳበር፣ እውቀትን ለመለዋወጥ እና የ3ኛው አለም ከተሞች እንዲበለጽጉ እና የበለጠ ፍትሃዊ ለሆነው አለም አስተዋጽዖ የሚያደርጉ ውጥኖችን ለመደገፍ እንትጋ።
ምንጮች:
- የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ሰፈራ ፕሮግራም (UN-Habitat): [https://unhabitat.org/]
- የዓለም ባንክ: [https://www.worldbank.org/]