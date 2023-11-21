የሺንግልዝ ክትባት በየትኛው ዕድሜ ላይ ነፃ ነው?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በክትባት በሽታን ለመከላከል ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። ከእንደዚህ አይነት ክትባት አንዱ ትኩረትን የሳበ ክትባት ነው። ሺንግልዝ፣ እንዲሁም ሄርፒስ ዞስተር በመባልም ይታወቃል፣ በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ፣ ተመሳሳይ ቫይረስ ኩፍኝን የሚያመጣ የሚያሰቃይ ሽፍታ ነው። ክትባቱ የሽንኩርት በሽታ የመያዝ እድልን እና ውስብስቦቹን ለመቀነስ ውጤታማ ዘዴ ነው። ግን የሺንግልዝ ክትባቱ ነፃ የሚሆነው ስንት ዓመት ነው?
በየጥ:
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባት ምንድን ነው?
መ፡ የሺንግልዝ ክትባት የሺንግልዝ እድገትን ለመከላከል የሚረዳ የመከላከያ እርምጃ ነው። በውስጡ የተዳከመ የ varicella-zoster ቫይረስን ይይዛል, ይህም በሽታን የመከላከል ስርዓት ቫይረሱን ለመዋጋት ፀረ እንግዳ አካላት እንዲፈጠር ያነሳሳል.
ጥ፡ ለሺንግልዝ ክትባት ብቁ የሆነው ማነው?
መ: በአብዛኛዎቹ አገሮች የሺንግልዝ ክትባት ዕድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ይመከራል። ሆኖም ብቁነት በእያንዳንዱ ሀገር የጤና ባለስልጣናት በተቀመጡት ልዩ መመሪያዎች ላይ በመመስረት ሊለያይ ይችላል።
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባቱ ነፃ ነው?
መ፡ የሺንግልዝ ክትባቱ መገኘት እና ዋጋ እንደ ሀገሪቱ እና የጤና አጠባበቅ ስርዓቱ ሊለያይ ይችላል። በአንዳንድ አገሮች ክትባቱ እንደ ብሔራዊ የክትባት ፕሮግራም አካል ሆኖ ለተወሰኑ የዕድሜ ቡድኖች በነጻ ሊሰጥ ይችላል። ሆኖም፣ በሌሎች ሁኔታዎች፣ ግለሰቦች ለክትባቱ መክፈል ወይም በጤና መድን መሸፈን ሊያስፈልጋቸው ይችላል።
ጥ፡ ለምንድነው የሺንግልዝ ክትባት ለአረጋውያን የሚመከር?
መ፡- በሺንግልዝ የመያዝ እድሉ ከእድሜ ጋር በተለይም ከ 50 አመት በኋላ ይጨምራል። አዛውንቶች ብዙ ጊዜ የሚቆይ ህመም የሚያስከትሉ እንደ ድህረ-ሄርፔቲክ ኒቫልጂያ ካሉ በሺንግልዝ የሚመጡ ከባድ ምልክቶች እና ችግሮች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ። ክትባቱ የሽንኩርት በሽታን እና ተያያዥ ችግሮችን ለመቀነስ ይረዳል.
የሺንግልዝ ክትባቱን በአከባቢዎ መኖሩን ለመወሰን ከጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች ወይም ከአካባቢው የጤና ባለስልጣናት ጋር መማከር አስፈላጊ ነው። ክትባቱን ለመቀበል ብቁ መሆንን፣ ወጪን እና ሌሎች ማናቸውንም ሌሎች መስፈርቶችን በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ። ያስታውሱ፣ መከላከል ሁል ጊዜ ከመፈወስ የተሻለ ነው፣ እና የሺንግልዝ መከላከያ መከተብ ይህን የሚያሰቃይ ሁኔታን በእጅጉ ይቀንሳል።