የተደበቀውን የዓሣ ነባሪዎች ዓለም ማሰስ፡ WhaleVis እና ታሪካዊ የዓሣ ነባሪ መረጃዎችን ማየት

ዓሣ ነባሪዎች ለሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ለረጅም ጊዜ ሲደነቁ የቆዩ ግርማ ሞገስ ያላቸው ፍጥረታት ናቸው። ትልቅ መጠን ቢኖራቸውም በሰፊው እና ራቅ ባሉ ውቅያኖሶች ውስጥ ዓሣ ነባሪዎችን መከታተል ፈታኝ ሆኖ ይቆያል። የዓሣ ነባሪዎች ስርጭትና በአሳ ነባሪ ላይ ስለሚደረገው ጥረት ብርሃን ለማብራት በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን ዌልቪስ የተባለ አዲስ መሣሪያ አዘጋጅቷል። ይህ በይነተገናኝ የመስመር ላይ ካርታ ተጠቃሚዎች በጊዜ ሂደት ስለሚለዋወጡት የዌል ህዝቦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ታሪካዊ የዓሣ ነባሪ መረጃን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
ለ WhaleVis ጥቅም ላይ የዋለው የውሂብ ስብስብ በአለም አቀፍ ዓሣ ነባሪ ኮሚሽን (IWC) የተያዘ እና ከ 2.1 እስከ 1880 ከ 1986 ሚሊዮን በላይ የንግድ ዓሣ ነባሪ ተይዘዋል ። ይህንን መረጃ በመተንተን እና አሁን ካለው መረጃ ጋር በማነፃፀር ሳይንቲስቶች የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ ። የቦታ ስርጭት እና የዓሣ ነባሪ ህዝቦች ለውጦች. ይህ እውቀት የቀሩትን የዓሣ ነባሪዎችን ለመጠበቅ ውጤታማ የጥበቃ እርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ወሳኝ ነው።
ይህን የመሰለ ግዙፍ መጠን ያለው መረጃ የማዘጋጀት ፈተናን ለማሸነፍ የWhaleVis መሳሪያ አዳዲስ ቴክኒኮችን ይጠቀማል። ተመራማሪዎቹ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የመረጃ ነጥቦችን በአንድ ጊዜ ከማቅረብ ይልቅ በካርታው ላይ በሚታዩ የእይታ ምልክቶች የተወከሉትን የዓሣ ነባሪዎችን ወደ ክላስተር ያዋህዳሉ። ይህ አካሄድ ተጠቃሚዎች የበለጠ ዝርዝር መረጃን ለማሰስ የተወሰኑ ቦታዎችን እንዲያሳድጉ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም WhaleVis በድር አሳሾች በኩል ተደራሽ እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ይህም ከተለያዩ የኮምፒዩተር መድረኮች ጋር ተኳሃኝ ያደርገዋል።
በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ተማሪ የሆነችው መሪ ደራሲ አሜያ ፓቲል ሳይንሳዊ መረጃዎችን ተደራሽ እና ለመረዳት የመቻሉን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። WhaleVis ይህንን ግብ ያሳክታል ለተጠቃሚዎች ታሪካዊ የዓሣ ነባሪ መረጃን እንዲመረምሩ እና እንዲተነትኑ የሚጨበጥ እና በይነተገናኝ መድረክን በማቅረብ ነው። መሳሪያው የተለያዩ የዓሣ ነባሪ ዝርያዎችን ለማሰራጨት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ብቻ ሳይሆን እንደ አንታርክቲክ ሰማያዊ ዓሣ ነባሪዎች እና ፒጂሚ ሰማያዊ ዓሣ ነባሪዎች ያሉ ልዩ ልዩ ዝርያዎችን ለመለየት ያስችላል።
የአሁኑ የ WhaleVis እትም በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ባለው የዓሣ ነባሪ ጉዞዎች ብዛት ላይ በመመርኮዝ በእያንዳንዱ ዓሣ ነባሪ ላይ የሚደረገውን ጥረት ይገምታል። የምርምር ቡድኑ በእያንዳንዱ ጉዞ ላይ በተያዘው ጊዜ መካከል ያለውን ጊዜ ግምት ውስጥ በማስገባት ይህንን የግምት ዘዴ ለማጣራት አቅዷል። በተጨማሪም፣ ዓላማቸው የWhaleVisን አተገባበር ለሌሎች የእንስሳት ህዝቦች ለማስፋፋት እና ለተለያዩ ሁኔታዎች በይነተገናኝ ትንበያ ሞዴልን ማካተት ነው።
WhaleVis በዓሣ ነባሪ ምርምር መስክ ጉልህ የሆነ ግኝት ነው፣ ይህም ሳይንቲስቶች ታሪካዊ ዓሣ ነባሪ መረጃዎችን በመጠቀም ድብቅ የሆነውን የዓሣ ነባሪዎችን ዓለም እንዲያስሱ ያስችላቸዋል። በእይታ እና በመተንተን፣ ይህ ፈጠራ መሳሪያ ስለእነዚህ ድንቅ ፍጥረታት እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያበረክታል እና የጥበቃ ጥረቶችን ለረጅም ጊዜ ህልውናቸው ይመራል። በቀጣይ እድገት እና እድገቶች፣ WhaleVis የባህር ውስጥ ዝርያዎችን የማጥናት እና የመጠበቅ አቀራረባችንን የመቀየር አቅም አለው።
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በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ WhaleVis ምንድን ነው?
መ፡ WhaleVis በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የተሰራ የኦንላይን መስተጋብራዊ ካርታ ሲሆን ይህም ታሪካዊ የዓሣ ነባሪ መረጃን የሚያሳይ ሲሆን ይህም ተመራማሪዎች የዓሣ ነባሪ ዓሣ ነባሪዎችን እና የዓሣ ነባሪ መስመሮችን ስርጭት እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል።
ጥ: WhaleVis እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ WhaleVis ከዓለም አቀፍ ዓሣ ነባሪ ኮሚሽን (IWC) የተገኘውን ግዙፍ የውሂብ ስብስብ በካርታው ላይ ያለውን ዓሣ ነባሪ የሚወክል ወደ ዘለላ ይሰበስባል። የበለጠ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ተጠቃሚዎች የተወሰኑ አካባቢዎችን ማጉላት ይችላሉ።
ጥ፡ WhaleVisን በመጠቀም ምን ግንዛቤዎችን ማግኘት ይቻላል?
መ: WhaleVis ስለ የዓሣ ነባሪ ሕዝቦች የቦታ ስርጭት፣ የዓሣ ነባሪዎች በጊዜ ሂደት ስለሚደረጉ ለውጦች እና በአሳ ነባሪ ጉዞዎች ላይ ስለሚደረገው ጥረት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የተለያዩ ንዑስ ዝርያዎችን ለመለየት ያመቻቻል እና አስፈላጊ የምርምር ጥያቄዎችን ለመመለስ ይረዳል።
ጥ፡ WhaleVis ለዓሣ ነባሪ ጥበቃ እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
መ፡ ታሪካዊ የዓሣ ነባሪ መረጃዎችን በመተንተን ተመራማሪዎች የዓሣ ነባሪዎችን ለውጥ በተሻለ ሁኔታ ተረድተው ይህንን እውቀት ተጠቅመው ለእነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት ጥበቃ ውጤታማ የጥበቃ እርምጃዎችን መተግበር ይችላሉ።
ጥ፡ የ WhaleVis የወደፊት ዕቅዶች ምንድናቸው?
መ፡ የጥናት ቡድኑ የዓሣ ነባሪ ጥረቶች የግምት ዘዴን ለማጣራት፣ የመሳሪያውን አተገባበር ለሌሎች የእንስሳት ህዝቦች ለማስፋት እና ለተለያዩ ሁኔታዎች በይነተገናኝ ትንበያ ሞዴሊንግ ለማካተት አቅዷል።
(ምንጭ፡ የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ)