የሃርድዌር ጉዳዮች ከዌስተርን ዲጂታል ኤስኤስዲ ውድቀቶች በስተጀርባ ያለው እውነተኛው ወንጀለኛ ናቸው?

የዌስተርን ዲጂታል የሃርድዌር ጉዳዮችን ከSanDisk Pro እና ከሌሎች ውጫዊ ኤስኤስዲዎች መካዱ በቴክ ማህበረሰብ ውስጥ ጥርጣሬ ፈጥሯል። ኩባንያው የፈርምዌር ችግሮች ለውድቀቶቹ ዋና ምክንያት እንደሆኑ ቢናገርም፣ የመረጃ መልሶ ማግኛ ባለሙያዎች እና ደንበኞች ግን የተለየ አመለካከት አላቸው።
ታዋቂው የመረጃ መልሶ ማግኛ ኩባንያ የሆነው የአቲንቶ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ማርከስ ሃፈሌ እንዳለው ከዌስተርን ዲጂታል ያልተሳካላቸው ኤስኤስዲዎች በርካታ የሃርድዌር ጉዳዮችን አሳይተዋል። Häfele ወደ ያልተረጋጋ ግንኙነት እና ከመጠን በላይ ማሞቅ የሚመራውን በክፍለ አካላት መጠን እና በሴኪዩሪቲ ቦርዶች መካከል ያለውን አለመዛመድ ይጠቁማል። በእነዚህ አሽከርካሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው የሽያጭ ጥራት ችግር ይፈጥራል, ምክንያቱም አረፋ እንዲፈጠር ስለሚያደርግ, ለመሰባበር ያጋልጣል.
ዌስተርን ዲጂታል የፈርምዌር ችግሮች ተጠያቂ ናቸው ብሎ ቢናገርም፣ የሃፈሌ ምልከታ እንደሚያሳየው የቅርብ ጊዜዎቹ የኤስኤስዲ ስሪቶች ተጨማሪ epoxy resin በመጨመር ተሻሽለዋል። ይህ የሚያመለክተው አምራቹ የሃርድዌር ጉድለቶችን አውቆ እነሱን ለመፍታት ሞክሮ ሊሆን ይችላል። ሆኖም፣ እነዚህ ለውጦች አሽከርካሪዎቹ እንዳይሳኩ አላገዷቸውም።
ቀጣይነት ያለው የኤስኤስዲ ውድቀቶች ሪፖርቶች ደንበኞች እንደ Attingo ካሉ ኩባንያዎች የመረጃ መልሶ ማግኛ አገልግሎቶችን እንዲፈልጉ አነሳስቷቸዋል። የዌስተርን ዲጂታል የጽኑ ትዕዛዝ ችግሮች በአዲሶቹ ሞዴሎቻቸው ላይ የማያቋርጥ ችግሮችን ችላ ይላቸዋል።
ክርክሩ በሚቀጥልበት ጊዜ ጥያቄው መልስ አላገኘም፡ ውድቀቶቹ በእውነት በ firmware ችግሮች ምክንያት ናቸው ወይስ የሃርድዌር ጉዳዮች ትልቅ ሚና ይጫወታሉ? ዌስተርን ዲጂታል አቋማቸውን ቢቀጥሉም፣ በሃፈሌ እና በሌሎችም የቀረበው ማስረጃ በኩባንያው የይገባኛል ጥያቄ ላይ ጥርጣሬን ይፈጥራል።
በየጥ:
ጥ፡ በዌስተርን ዲጂታል ኤስኤስዲዎች ውስጥ ምን የሃርድዌር ጉድለቶች ተስተውለዋል?
መ: የውሂብ ማግኛ ባለሙያዎች ክፍሎች መጠን እና የወረዳ ቦርዶች መካከል አለመዛመድ አስተውለዋል, እንዲሁም ዝቅተኛ ጥራት ያለው solder አረፋ የሚፈጥር መሆኑን አጠቃቀም, ድራይቭ ታማኝነት የሚጎዳ.
ጥ፡ እነዚህን የሃርድዌር ችግሮችን ለመፍታት ዌስተርን ዲጂታል ማሻሻያ አድርጓል?
መ: የቅርብ ጊዜዎቹ የኤስኤስዲዎች ስሪቶች ከተጨማሪ epoxy resin በተጨማሪ ተለውጠዋል፣ ይህም አምራቹ ስህተቶቹን አውቆ እነሱን ለማስተካከል ሞክሯል።
ጥ: ውድቀቶቹ በ firmware ችግሮች ምክንያት ብቻ ናቸው?
መ፡ ዌስተርን ዲጂታል የፈርምዌር ጉዳዮች ለውድቀቶቹ ተጠያቂ እንደሆኑ ተናግሯል፣ነገር ግን እንደ ማርከስ ሃፈሌ ያሉ የባለሙያዎች ማስረጃ የሃርድዌር ጉዳዮች ከፍተኛ አስተዋፅዖ እንዳደረጉ ያሳያል።