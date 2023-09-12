አዲስ ግኝት፡ በ Exoplanet 120 የብርሃን-ዓመታት ርቀት ላይ የሕይወት ፍንጮች

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች ዲሜቲል ሰልፋይድ (ዲኤምኤስ) የተባለ ሞለኪውል በከባቢ አየር ውስጥ K2-18 ለ በመባል በሚታወቀው ኤክሶፕላኔት ውስጥ መኖሩን አረጋግጠዋል። ዲኤምኤስ በዋነኝነት የሚመረተው በምድር ላይ በፊቶፕላንክተን ቢሆንም፣ በዚህ ሩቅ ፕላኔት ላይ መገኘቱ የሕይወትን ዕድል ያሳያል። በናሳ እና በአውሮፓ እና በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲዎች የሚሰራው ቴሌስኮፕ ኤክሶፕላኔትን በሊዮ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ተመልክቷል፤ ይህም ከምድር ብዛት ወደ ዘጠኝ እጥፍ የሚጠጋ። ከዲኤምኤስ በተጨማሪ ጥናቱ እንደ ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያሉ ካርቦን ተሸካሚ ሞለኪውሎች በብዛት ተገኝቷል።
ይህ ግኝት K2-18 b ሃይስያን ፕላኔት ነው የሚለውን ንድፈ ሃሳብ ይደግፋል፣ የ exoplanet አይነት በሃይድሮጂን የበለፀገ ከባቢ አየር በውቅያኖስ ላይ የተንጠለጠለ ነው። የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኒኩ ማዱሱሱዳን ዲ ኤም ኤስ በምድር ላይ ልዩ እንደሆነ እና ለኑሮ ፕላኔቶች ጥሩ ባዮፊርማ እንደሚሆን ተተነበየ።
ይሁን እንጂ በምርምርው ውስጥ የተሳተፉት ሳይንቲስቶች ዲኤምኤስ በ K2-18 b ላይ መኖሩን የሚደግፉ ማስረጃዎች የመጀመሪያ እና ተጨማሪ ማረጋገጫ እንደሚያስፈልጋቸው ያስጠነቅቃሉ. እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ክትትል ይደረጋል።
የምርምር ቡድኑ የተጠቀመበት ዘዴ ማስተላለፊያ ስፔክትሮስኮፒ ይባላል። ይህ ዘዴ በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ሲያልፍ የከዋክብትን ብርሃን መተንተንን ያካትታል። በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ሞለኪውሎች የሚወሰደውን የብርሃን የሞገድ ርዝመት በመመርመር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኤክሶፕላኔትን ሞለኪውላዊ ስብጥር ማወቅ ይችላሉ።
ይህ ጥናት የማስተላለፊያ ስፔክትሮስኮፒን በመጠቀም በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ሚቴን እና ሃይድሮካርቦኖች ሲገኙ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንደ አሞኒያ እና ካርቦን ሞኖክሳይድ ያሉ ሞለኪውሎች አለመኖራቸው ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከመኖራቸው ጋር ተዳምሮ ከ K2-18 ለ ስር ያለ ውቅያኖስ ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማል።
K2-18 b በፕላኔቷ ገጽ ላይ ፈሳሽ ውሃ ሊኖር በሚችልበት ምቹ በሆነው ዞን ውስጥ ቀዝቃዛ ድንክ ኮከብን ይሽከረከራል። ይሁን እንጂ የውሃው ሙቀት እና የፕላኔቷ መኖሪያነት አሁንም አልታወቀም. በዚህ ሩቅ ኤክሶፕላኔት ላይ ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች ለማዘጋጀት ተጨማሪ ምልከታዎች ያስፈልጋሉ።
ምንጭ፡ የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ፣ የአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች