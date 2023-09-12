የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ዜና

የሀብል ኮንስታንት፡ የአጽናፈ ሰማይን የማስፋፊያ መጠን መቀልበስ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
የሀብል ኮንስታንት፡ የአጽናፈ ሰማይን የማስፋፊያ መጠን መቀልበስ

የሳይንስ ሊቃውንት የአጽናፈ ሰማይን ዝግመተ ለውጥ እና እጣ ፈንታ ለመረዳት በሚያደርጉት ጥረት ሃብል ቋሚ ላይ ይተማመናሉ፣ ይህም አጽናፈ ሰማይ እየሰፋ ያለውን ፍጥነት ይለካል። ነገር ግን፣ “ሃብብ ውጥረት” በመባል የሚታወቀው የማያቋርጥ አለመግባባት በቋሚዎቹ በሚለካ እሴቶች እና በትልቁ ባንግ ንድፈ ሐሳብ በተተነበየው መካከል አለ።

ስለዚህ ውጥረት የበለጠ ለመረዳት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ ናሳው ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ዞረዋል። የኖቤል ተሸላሚው አዳም ሪስ እና ባልደረቦቹ ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ እና ከስፔስ ቴሌስኮፕ ሳይንስ ኢንስቲትዩት የመጡ ባልደረቦቹ የዌብ ምልከታዎችን በመጠቀም የሃብል ቋሚን የአካባቢ መለኪያዎች ትክክለኛነት ለማጣራት ተጠቅመዋል።

በእነዚህ መመዘኛዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውሉት ዋና መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ እንደ አስተማማኝ የርቀት ጠቋሚዎች የሚያገለግሉ የሚንቀጠቀጡ ኮከቦች የ Cepheid ተለዋዋጮች ጥናት ነው። Cepheids ልዩ ብሩህ ናቸው እና ከውስጥ ብርሃናቸው ጋር የሚዛመድ የመጠን መለዋወጥ ያጋጥማቸዋል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሩቅ ጋላክሲዎች ውስጥ ያለውን የሴፊይድ ብሩህነት እና ቀይ ፈረቃ በመመልከት የአጽናፈ ዓለሙን የመስፋፋት መጠን ሊወስኑ ይችላሉ።

ነገር ግን፣ በጋላክሲዎች ውስጥ ያሉት የከዋክብት መጠናቸው ከእኛ እይታ አንጻር ብዙ ጊዜ እነዚህን ምልከታዎች ያወሳስበዋል። በ1990 የሃብል ጠፈር ቴሌስኮፕ መውጣቱ ሴፊይድስ የተሻለ መፍትሄ ለማግኘት መንገድ ጠርጓል፣ ምክንያቱም ከመቶ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የብርሃን አመታት ርቀው በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥም ቢሆን የግለሰቦችን ተለዋዋጭነት መለየት ይችላል።

ቢሆንም፣ በአቧራ ጣልቃ በመግባት ለሚፈጠረው መዛባት ምክንያት የሆነውን የኢንፍራሬድ ክፍል መረጃ መሰብሰብ ወሳኝ ነው። የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የላቀው እዚህ ላይ ነው። የዌብ ኢንፍራሬድ እይታ የሴፊይድ ብርሃንን ከአካባቢው ከዋክብት በትክክል ለመለየት ያስችላል፣ ቅልቅልን ይቀንሳል እና መለኪያዎችን ያሻሽላል።

ሪያስ እና ቡድናቸው በምርምር ዌብብን በመጠቀም በተለያዩ ደረጃዎች በኮስሚክ ርቀት መሰላል ላይ የCpheids ምልከታዎችን ሰብስበው ነበር። የሚታወቁ ርቀቶች ባላቸው ጋላክሲዎች ውስጥ የሴፊይድስ እውነተኛ ብሩህነት በመለካት፣ ከዚያም በእነዚያ ጋላክሲዎች ውስጥ ሱፐርኖቫን በመጠቀም እውነተኛ ብርሃንን የበለጠ ለማስተካከል ይችላሉ። እነዚህ የተጣሩ መለኪያዎች የሃብል ቋሚን የበለጠ ትክክለኛ ለመወሰን አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.

የሃብልን ቋሚ መረዳት የአጽናፈ ሰማይን መስፋፋት እና የመጨረሻውን እጣ ፈንታ ምስጢራት ለመፍታት አስፈላጊ ነው። የዌብ ብቃቶች የዚህን መሰረታዊ መለኪያ ግንዛቤያችንን በማጥራት እና የሃብል ውጥረትን ለመፍታት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።

ምንጮች:
- የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ
– “The Hubble Constant: the Universe’s Expansion Raveing” (ምንጭ መጣጥፍ)

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ዜና

በእርስዎ iPhone ላይ ያለውን የቀስት አመልካች መረዳት፡ ምን ማለት ነው?

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia
ዜና

New Undertale Merch 8ኛ የምስረታ በዓሉን አክብሯል።

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ዜና

የአክብሮት አስማት V2፡ በሚታጠፍ ንድፍ ውስጥ ያለ ጨዋታ ለዋጭ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች