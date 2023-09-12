የሀብል ኮንስታንት፡ የአጽናፈ ሰማይን የማስፋፊያ መጠን መቀልበስ

የሳይንስ ሊቃውንት የአጽናፈ ሰማይን ዝግመተ ለውጥ እና እጣ ፈንታ ለመረዳት በሚያደርጉት ጥረት ሃብል ቋሚ ላይ ይተማመናሉ፣ ይህም አጽናፈ ሰማይ እየሰፋ ያለውን ፍጥነት ይለካል። ነገር ግን፣ “ሃብብ ውጥረት” በመባል የሚታወቀው የማያቋርጥ አለመግባባት በቋሚዎቹ በሚለካ እሴቶች እና በትልቁ ባንግ ንድፈ ሐሳብ በተተነበየው መካከል አለ።
ስለዚህ ውጥረት የበለጠ ለመረዳት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ ናሳው ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ዞረዋል። የኖቤል ተሸላሚው አዳም ሪስ እና ባልደረቦቹ ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ እና ከስፔስ ቴሌስኮፕ ሳይንስ ኢንስቲትዩት የመጡ ባልደረቦቹ የዌብ ምልከታዎችን በመጠቀም የሃብል ቋሚን የአካባቢ መለኪያዎች ትክክለኛነት ለማጣራት ተጠቅመዋል።
በእነዚህ መመዘኛዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውሉት ዋና መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ እንደ አስተማማኝ የርቀት ጠቋሚዎች የሚያገለግሉ የሚንቀጠቀጡ ኮከቦች የ Cepheid ተለዋዋጮች ጥናት ነው። Cepheids ልዩ ብሩህ ናቸው እና ከውስጥ ብርሃናቸው ጋር የሚዛመድ የመጠን መለዋወጥ ያጋጥማቸዋል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሩቅ ጋላክሲዎች ውስጥ ያለውን የሴፊይድ ብሩህነት እና ቀይ ፈረቃ በመመልከት የአጽናፈ ዓለሙን የመስፋፋት መጠን ሊወስኑ ይችላሉ።
ነገር ግን፣ በጋላክሲዎች ውስጥ ያሉት የከዋክብት መጠናቸው ከእኛ እይታ አንጻር ብዙ ጊዜ እነዚህን ምልከታዎች ያወሳስበዋል። በ1990 የሃብል ጠፈር ቴሌስኮፕ መውጣቱ ሴፊይድስ የተሻለ መፍትሄ ለማግኘት መንገድ ጠርጓል፣ ምክንያቱም ከመቶ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የብርሃን አመታት ርቀው በሚገኙ ጋላክሲዎች ውስጥም ቢሆን የግለሰቦችን ተለዋዋጭነት መለየት ይችላል።
ቢሆንም፣ በአቧራ ጣልቃ በመግባት ለሚፈጠረው መዛባት ምክንያት የሆነውን የኢንፍራሬድ ክፍል መረጃ መሰብሰብ ወሳኝ ነው። የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የላቀው እዚህ ላይ ነው። የዌብ ኢንፍራሬድ እይታ የሴፊይድ ብርሃንን ከአካባቢው ከዋክብት በትክክል ለመለየት ያስችላል፣ ቅልቅልን ይቀንሳል እና መለኪያዎችን ያሻሽላል።
ሪያስ እና ቡድናቸው በምርምር ዌብብን በመጠቀም በተለያዩ ደረጃዎች በኮስሚክ ርቀት መሰላል ላይ የCpheids ምልከታዎችን ሰብስበው ነበር። የሚታወቁ ርቀቶች ባላቸው ጋላክሲዎች ውስጥ የሴፊይድስ እውነተኛ ብሩህነት በመለካት፣ ከዚያም በእነዚያ ጋላክሲዎች ውስጥ ሱፐርኖቫን በመጠቀም እውነተኛ ብርሃንን የበለጠ ለማስተካከል ይችላሉ። እነዚህ የተጣሩ መለኪያዎች የሃብል ቋሚን የበለጠ ትክክለኛ ለመወሰን አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
የሃብልን ቋሚ መረዳት የአጽናፈ ሰማይን መስፋፋት እና የመጨረሻውን እጣ ፈንታ ምስጢራት ለመፍታት አስፈላጊ ነው። የዌብ ብቃቶች የዚህን መሰረታዊ መለኪያ ግንዛቤያችንን በማጥራት እና የሃብል ውጥረትን ለመፍታት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ምንጮች:
- የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ
– “The Hubble Constant: the Universe’s Expansion Raveing” (ምንጭ መጣጥፍ)