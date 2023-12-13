በMWC 2024 ላይ ለየት ያለ ነገር የሚያዘጋጀው ምንም ነገር የለም።

ምንም ነገር የለም, የፈጠራ የቴክኖሎጂ ኩባንያ, በጣም በሚጠበቀው የሞባይል ዓለም ኮንግረስ (MWC) 2024 ወቅት አንድ ክስተት እንደሚያስተናግድ አስታውቋል. የካቲት 27 ባርሴሎና ውስጥ የታቀደው ክስተት, በ 3 ኛው ቀን ባርሴሎና ውስጥ ድንገተኛ እይታ ሊሰጥ ስለሚችል ደስታን ቀስቅሷል. በጣም የሚጠበቀው ምንም ነገር ስልክ XNUMX.
ከNothing የተደረገው ግብዣ ‹Nothing Phone 3› የሚለውን በግልፅ ባይጠቅስም፣ ይህ ኩባንያ የቅርብ ጊዜውን ስማርትፎን ለገበያ ለማቅረብ ወይም ተንቀሳቃሽ ቴዘርን ለማቅረብ ይህ አመቺ ጊዜ ሊሆን እንደሚችል የኢንዱስትሪ ባለሙያዎች ይገምታሉ። ምንም ነገር ከዚህ ቀደም MWCን ከስማርትፎን ጋር ለተያያዙ ማስታወቂያዎች እንደ መድረክ ተጠቅሞ አያውቅም፣ ይህም ምርቶቻቸውን በዝግጅቱ ላይ ለማሳየት ቅድመ ሁኔታን ይጠቁማል።
ምንም እንኳን ኖት ፎን 2a የበለጠ ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የእነሱ ዋና ስማርትፎን ስሪት ስለመለቀቁ ወሬዎች እየተናፈሱ ነው። እነዚህ አሉባልታዎች እውነት ከሆኑ፣ ይህን የበጀት ተስማሚ ሞዴል ከNothing Phone 3 ጋር በMWC ዝግጅት ላይ ማየት እንችላለን።
ሆኖም፣ እንደ ልብስ እና ቢራ መልቀቅ ያሉ ያልተጠበቁ የግብይት ስልቶች የNothing ታሪክ ታሪክን ከግምት ውስጥ በማስገባት ዝግጅቱ ወደ ያልተለመደ አቅጣጫ ሊወስድ የሚችልበት እድል አሁንም አለ። በኩባንያው እንቆቅልሽ አካሄድ፣ ቀጣዩን እንቅስቃሴያቸውን ለመተንበይ አስቸጋሪ ነው። የሆነ ሆኖ፣ በMWC ውስጥ የኖም ተሳትፎ ታሪክ ከስማርትፎን ጋር የተገናኙ ማስታወቂያዎች ከፍተኛ እድልን ይጠቁማል።
ስለመጪው ምንም አይነት ስልክ 3 እና ምንም አይነት ስልክ 2a ዝርዝር መረጃ እስካሁን እምብዛም አልነበረም፣ ነገር ግን MWC እየተቃረበ ሲመጣ፣ ወሬው የበለጠ መረጃ እንደሚያወጣ መጠበቅ እንችላለን። በዚህ በጣም በጉጉት በሚጠበቀው ዝግጅት ምንም ባዘጋጀልን ነገር ላይ ለተጨማሪ መረጃ ይከታተሉ።