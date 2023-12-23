የ PS5 ቀጭን፡ ከዋነኛው ሞዴል ስሌከር እና የበለጠ ሞዱል ማሻሻያ

ማጠቃለያ፡ የ PS5 Slim አነስ ያለ እና መልከ ቀና የሆነው የዋናው PS5 ስሪት በመጨረሻ ተለቋል። እሱ ቀጭን-ታች ፣ ሞጁል ዲዛይን ይመካል እና ከታዋቂው የ Marvel Spider-Man 2 ጨዋታ ጋር ይመጣል። አዲሱ ኮንሶል በ 30% ያነሰ እና ከ 24 ሞዴል እስከ 2020% ቀላል ነው, ይህም በቀላሉ ለመያዝ እና ወደ ጠባብ ቦታዎች እንዲገባ ያደርገዋል.
የPS5 Slim ንድፍ የተከፋፈሉ ዛጎሎች አሉት፣ የእያንዳንዱ ፓነል የላይኛው ግማሽ የሚያብረቀርቅ ነው። ይህ ፎቶግራፍ ለማንሳት ትንሽ አስቸጋሪ ቢያደርገውም፣ ኮንሶሉ ላይ የሚያምር እና የሚያምር ንክኪ ይጨምራል። የፊት ለፊት ወደቦች እና አዝራሮችም ተሻሽለዋል፣ ሁለት የዩኤስቢ-ሲ ወደቦች በዋናው ሞዴል ላይ የዩኤስቢ-ሲ እና የዩኤስቢ-ኤ ወደቦች ቅልቅል ተክተዋል። የማስወጣት እና የኃይል ቁልፎች ተለያይተዋል, ይህም በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት ቀላል ያደርገዋል.
የ PS5 Slim ልዩ ባህሪያት አንዱ ሞዱላሪቲ ነው. የውጪው ፓነሎች በቀላሉ ሊወጡ ይችላሉ, እና ምንም አይነት መሳሪያ ሳያስፈልጋቸው ሙሉውን የዲስክ አንፃፊ ማስወገድ ይቻላል. ይህ እንደ አዲስ የውስጥ ኤስኤስዲ ለተጨማሪ ማከማቻ መለዋወጥን የመሳሰሉ ቀላል ማበጀትን ያስችላል። ዲዛይኑ ከሌጎስ ጋር መገንባትን የሚያስታውስ ሲሆን ይህም ኮንሶላቸውን ለግል ማበጀት ለሚፈልጉ ወይም አካላትን በፍጥነት ማሻሻል ለሚፈልጉ ምቹ ያደርገዋል።
ይሁን እንጂ የዲስክ ድራይቭን በተመለከተ ጥያቄ ይነሳል. በዲስክ ላይ ከተመሰረተው PS5 Slim መነጠል ቀላል ቢሆንም፣ በጎን በኩል የሚታይ ግርዶሽ ይቀራል። በሌላ በኩል የ PS5 ዲጂታል እትም, ቀጭን እና የዲስክ ድራይቭ የሌለው, የዲስክ ድራይቭን ለብቻው ለመግዛት እና ለማያያዝ አማራጭ ይፈቅዳል. ምንም እንኳን ይህ ለስላሳ መልክ ቢሰጥም, ተጨማሪ ወጪን ያመጣል.
በአጠቃላይ, PS5 Slim ከመጀመሪያው ሞዴል ጋር ሲነጻጸር ቀጭን እና የበለጠ ሞጁል ንድፍ ያቀርባል. በትንሽ መጠን፣ የተሻሻሉ የፊት ለፊት ወደቦች እና አዝራሮች እና ቀላል የማበጀት አማራጮች ቀደም ሲል የPS5 ባለቤት ለሆኑ ሰዎች አሳማኝ ማሻሻያ ይሰጣል። ለቆንጆ ማራኪነቱም ሆነ ለተግባራዊ ጥቅሞቹ፣ PS5 Slim ለማንኛውም የተጫዋች ስብስብ ብቁ የሆነ ተጨማሪ ነው።