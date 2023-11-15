ልዩ ቀደምት ጥቁር አርብ ቅናሾችን ከምርጥ ብራንዶች ያግኙ

በየዓመቱ፣ ለጥቁር ዓርብ ያለው ተስፋ ያድጋል፣ እና ከዚያ ጋር ቀደም ብሎ እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ ቁጠባዎች ይመጣሉ። ታላቁ ቀን ገና አንድ ሳምንት ሲቀረው፣ የመስመር ላይ ቅናሾች ከመጠን በላይ ተጀምረዋል። ልምድ ያለው የጥቁር አርብ ሸማች ከሆንክ ወይም በብስጭት ከተደናገጥክ ህይወትህን ቀላል ለማድረግ እዚህ መጥተናል።
ከተወዳጅ ብራንዶች፣ በአርታዒዎቻችን የጸደቁትን እና በአንባቢዎቻችን የታመኑ ምርጦቹን ለእርስዎ ለማቅረብ ድሩን በትጋት ፈልገናል። በወሩ ውስጥ ምንም አይነት አስገራሚ ቅናሾች እንዳያመልጡዎት የእኛ ዝርዝር በቀጣይነት ዘምኗል። ከበዓል ስጦታዎች እስከ አስፈላጊ ዕቃዎች ድረስ የዓመቱን ዝቅተኛውን ዋጋ በብዙ ቸርቻሪዎች ማግኘት ይችላሉ።
Underscored ላይ፣ ቀላልነት እና ምቾት አስፈላጊነት እንረዳለን። ለዚያም ነው ጊዜ እና ገንዘብ እየቆጠቡ ከጭንቀት ነፃ መግዛት እንዲችሉ የእኛ አርታኢዎቻችን እርስዎን ለማደን ስምምነቱን የሚያደርጉት። ያ የሚስብ ከሆነ፣ ከዚህ በታች ያሉትን ብቸኛ ቀደምት የጥቁር አርብ ስምምነቶችን ይመልከቱ።
ዝቅተኛ ነጥብ ላላቸው አንባቢዎች ልዩ ቅናሾች
– Aurate፡ ከማንኛውም ሰው ዘይቤ ጋር የሚዛመድ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ጌጣጌጦችን ያግኙ፣በጣቢያው ላይ በሙሉ የ35% ቅናሽ በኮድ CNN35።
– Beauty Pie: ከመጠን በላይ ዋጋ ላለው የቅንጦት የቆዳ እንክብካቤ እና መዋቢያዎች Beauty Pie በመመዝገብ ይሰናበቱ። ኮድ CNNSENTME ተጠቅመው በነጻ ሙከራ ወይም ምዝገባ ከመጀመሪያ ግዢዎ $10 ያግኙ።
– በፊት፡- ዘላቂ የሆነ የጥርስ ሳሙናን በየዋህነት ግን ውጤታማ በሆኑ ቀመሮች ተቀበል። ዝቅተኛ ደረጃ ያላቸው አንባቢዎች በሲኤንኤን40 ኮድ በ40% ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ።
- ምቹ ምድር፡ በሚተነፍሱ የቀርከሃ አንሶላዎች፣ ምቹ ፒጃማዎች እና ምቹ ብርድ ልብሶች ያሉት የቅንጦት የእንቅልፍ አካባቢ ይፍጠሩ። በ CNNSALE ኮድ በትዕዛዝዎ 35% ቅናሽ ይደሰቱ።
- Earfun: በጥራት ላይ ሳያስቀሩ የበጀት ተስማሚ የጆሮ ማዳመጫዎችን ይለማመዱ። በተመረጡት ሞዴሎች ላይ ዝቅተኛውን ዋጋ ለማግኘት ኮድ CNNDEALS ይጠቀሙ።
- የሴት ጓደኛ ስብስብ-አክቲቭ ልብስዎን ዘላቂ እና በሚያማምሩ ቁርጥራጮች ከፍ ያድርጉት። ለተወሰነ ጊዜ፣ አንባቢዎቻችን በሲኤንኤን20 ኮድ በመላ ድህረ ገጽ ላይ ልዩ የሆነ የ20% ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ።
– ላይላ፡ የእንቅልፍዎን ጥራት ያሻሽሉ እና እስከ 250 ዶላር ከፍራሽ እና ከክብደት በላይ የሆኑ ብርድ ልብሶች ላይ 100 ዶላር ይቆጥቡ። ከማንኛውም ትዕዛዝ 15 ዶላር ተጨማሪ ለማግኘት CNN ኮድ ይጠቀሙ።
– Moon Pod: በአርታዒ ከተፈቀደላቸው የጎልማሳ ባቄላ ቦርሳዎች ጋር በቅጡ ዘና ይበሉ። በኮድ JOLLY 30% ይቆጥቡ እና ተጨማሪ የ15% ቅናሽ ከ CNNPOD15 ኮድ ያግኙ።
– ኖላህ፡- ሲኤንኤን100 ኮድ በመጠቀም ተጨማሪ የ100 ዶላር ቅናሽ ፍራሾችን በመያዝ እረፍት ባለው እንቅልፍ ላይ ኢንቨስት ያድርጉ።
– ኦንሰን፡- 100% አሜሪካዊያን ያደጉ የሱፒማ የጥጥ ፎጣዎች የቅንጦት ስራ ይግቡ። በ CNNHOLIDAY ኮድ በ20% ቅናሽ ይዝናኑ።
- ታትቻ-የጃፓን ክሊኒካዊ የቆዳ እንክብካቤን በልዩ የቅድመ መዳረሻ ሽያጭ ያግኙ። በጣቢያው ላይ 25% ቅናሽ ለማግኘት እና በግዢዎ ነፃ ስጦታዎችን ለመቀበል CNN25 ኮድ ይጠቀሙ።
- አሥራ ሁለት ደቡብ፡ የመሣሪያዎን ልምድ በአስራ ሁለት ደቡብ የቴክኖሎጂ መለዋወጫዎች ያሳድጉ። አንባቢዎቻችን በAirSnap ጉዳዮች ላይ ልዩ ቅናሽ ሊያገኙ ይችላሉ፣ ይህም ሁለቱንም ጥበቃ እና ዘይቤ ያቀርባል።
- ሁለንተናዊ ስታንዳርድ፡ ከ00 እስከ 40 ባለው የአዝማሚያ ዘይቤዎች መጠንን ያካተተ ፋሽንን ይቀበሉ። በወሩ ውስጥ 100 ዶላር በ $200 ወይም ከዚያ በላይ በሆነ ኮድ CNN-EXTRA100 ይቆጥቡ።
- የእሳተ ገሞራ ቡና፡ አዲስ የተጠበሰ ልዩ ቡና ጠረን ነቅቶ እስከ ህዳር 20 ቀን 19% ቅናሽ። ለመቆጠብ ቼክ ላይ 20CNN ይጠቀሙ።
ከዋና ቸርቻሪዎች ምርጥ የቀደምት ጥቁር አርብ ቅናሾች
- አማዞን፡- በዕለታዊ አስፈላጊ ነገሮች እና በቴክኖሎጂ ቅስቀሳዎች ላይ ብዙ የጥቁር አርብ ስምምነቶችን ያስሱ።
- የአልጋ መታጠቢያ እና ከዚያ በላይ፡ ለመኝታ ቤትዎ፣ ለመታጠቢያ ቤትዎ እና ለተጨማሪ አስፈላጊ ነገሮች ከዚህ ታዋቂ ቸርቻሪ ቅናሾች ጋር ያከማቹ።
- ምርጥ ግዢ፡- በዓመቱ ምርጥ ጊዜ በቴክኖሎጂ ምርቶች ላይ አስደናቂ ስምምነቶችን አስመዝግቡ፣ ታዋቂ የንግድ ምልክቶችን ያሳዩ።
በየጥ:
1. እነዚህ ቅናሾች በዓለም አቀፍ ደረጃ ይገኛሉ?
እንደ አለመታደል ሆኖ የእነዚህ ስምምነቶች መገኘት እንደ ቸርቻሪው እና ቦታ ሊለያይ ይችላል። የእያንዳንዱን አቅርቦት ውሎች እና ሁኔታዎች መፈተሽ ሁል ጊዜ የተሻለ ነው።
2. በርካታ የማስተዋወቂያ ኮዶችን ማጣመር እችላለሁ?
በአብዛኛዎቹ አጋጣሚዎች በአንድ ግዢ አንድ የማስተዋወቂያ ኮድ ብቻ መጠቀም ይቻላል. ይሁን እንጂ ለእያንዳንዱ ማስተዋወቂያ ደንቦችን እና ሁኔታዎችን ለተለየ መረጃ ማንበብ ጥሩ ነው.
3. እነዚህ ስምምነቶች ለምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ?
የእያንዳንዱ ስምምነት ቆይታ ሊለያይ ይችላል። አንዳንድ ቅናሾች ለተወሰነ ጊዜ ሊገኙ ይችላሉ፣ ሌሎች ደግሞ እስከ ወሩ መጨረሻ ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ። ለተወሰኑ የማለቂያ ቀናት የእያንዳንዱን ማስተዋወቂያ ዝርዝሮች ማረጋገጥዎን እርግጠኛ ይሁኑ።
4. በእነዚህ ቅናሾች የተገዙ ዕቃዎችን መመለስ ወይም መለወጥ እችላለሁ?
የመመለሻ እና የመለዋወጥ ፖሊሲዎች በችርቻሮ ነጋዴዎች መካከል ይለያያሉ። ግዢ ከመፈጸምዎ በፊት የእያንዳንዱን የምርት ስም የመመለሻ ፖሊሲን ለመገምገም ይመከራል.
ምንጮች:
– CNN Underscored's Guide to Black Friday