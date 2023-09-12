አፕል watchOS 10 ከአስደሳች ባህሪያት ጋር እንደሚገኝ አስታወቀ

በአፕል አይፎን 15 የማስጀመሪያ ዝግጅት ላይ ኩባንያው በሴፕቴምበር 10 በጉጉት የሚጠበቀው watchOS 18 በይፋ እንደሚወጣ ገልጿል።ይህ ዝማኔ ለ watchOS ጉልህ የሆነ የፊት ማሻሻያ ብቻ ሳይሆን የተወደደውን “Glances” ባህሪን ከመጀመሪያው አፕል ዎች ያመጣል።
በwatchOS 10 ውስጥ ካሉት ጉልህ ለውጦች አንዱ በግለሰብ መተግበሪያዎች ላይ ከማተኮር በእያንዳንዱ የእጅ ሰዓት ላይ መግብሮችን ወደ መጠቀም የተደረገ ሽግግር ነው። በቀላሉ ዲጂታል ዘውዱን ማዞር ለተጠቃሚዎች እንደ የሰዓት ቆጣሪዎች፣ ሙዚቃ እና ሌላው ቀርቶ በዥረት እየተለቀቀ ያለውን የፖድካስት ክፍል የመሳሰሉ ባህሪያትን በፍጥነት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
አፕል በ watchOS ላይ ብዙ ተጠቃሚዎች ያጋጠሟቸውን ግራ መጋባት ከግምት ውስጥ ያስገባ ይመስላል። መድረኩን ወደ ቀላል ተግባራት በማዞር፣ በርካታ የመተግበሪያ ስክሪኖችን ከማገላበጥ ይልቅ የተጠቃሚው ተሞክሮ የበለጠ ሊታወቅ የሚችል ይሆናል። አፕል ተመሳሳይ የመግብሮችን ስብስብ ያቀረበውን የሲሪ የእጅ ሰዓት ፊት ተወዳጅነት ተገንዝቦ ይህንን ጽንሰ-ሃሳብ ለመጠቀም ወሰነ።
ከአዲሱ የእጅ ሰዓት ፊቶች፣ Palette እና Woodstock እና Snoopy በተጨማሪ watchOS 10 ከበርካታ ማሻሻያዎች ጋር አብሮ ይመጣል። የእንቅስቃሴ መተግበሪያ ተጠቃሚዎች የማዕዘን አቋራጮችን እንዲያክሉ ያስችላቸዋል፣ ይህም የበለጠ ምቾት ይሰጣል። ከዚህም በላይ የኮምፓስ መተግበሪያ የመጨረሻውን ሴሉላር ግንኙነት ያለበትን ቦታ በራስ ሰር ይመዘግባል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ካስፈለገ የድንገተኛ ጊዜ ጥሪ ለማድረግ በቀላሉ ወደ ኋላ መመለስ እንደሚችሉ ያረጋግጣል።
ሆኖም watchOS 10 ከ Apple Watch Series 4 ወይም ከዚያ በላይ ሞዴሎች ጋር ብቻ ተኳሃኝ እንደሚሆን እና iOS 17 ን የሚያስኬድ iPhone XS እንደሚያስፈልግ ልብ ሊባል ይገባል።
watchOS 10 ሲለቀቅ የApple Watch ተጠቃሚዎች የበለጠ የተሳለጠ እና ተለዋዋጭ ተሞክሮን ሊጠባበቁ ይችላሉ። ከ Apple's 'Wonderlust' ክስተት እዚህ ሁሉንም ዜናዎች እንደተዘመኑ ይቆዩ።
ትርጓሜዎች
- watchOS: በአፕል የተሰራው ስርዓተ ክወና በተለይ ለ Apple Watch።
- እይታዎች፡ ተጠቃሚዎች አስፈላጊ መረጃዎችን ከመተግበሪያዎች ሳይከፍቱ እንዲመለከቱ የሚያስችል ባህሪ በመጀመሪያው አፕል Watch ላይ።
- መግብሮች-በተጠቃሚው መሣሪያ ስክሪን ላይ የተወሰኑ መረጃዎችን ወይም ተግባራትን የሚያቀርቡ ትናንሽ እና የታመቁ መተግበሪያዎች።
ምንጮች:
- አፕል (ኦፊሴላዊ ማስታወቂያ)