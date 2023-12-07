የ9 ዓመቱ አላባማ ልጅ ሮኪ ባልቦአን አስመስሎ ሲልቬስተር ስታሎንን አስደነቀ።

ማጠቃለያ፡ ሮ ናይት የሚባል የአላባማ ልጅ የ9 አመት ልጅ ሲልቬስተር ስታሎንን ሮኪ ባልቦአን በማስመሰል አስደነቀው በፊላደልፊያ የመጀመሪያውን የ"ሮኪ ቀን" በዓል ላይ። የባልቦን አይነተኛ የነብር ጃኬት ለብሶ፣ ናይት ወደ ስታሎን ቀረበ እና ከ"ሮኪ ባልቦአ" ፊልም ላይ ታዋቂ ንግግር አደረገ። ስታሎን ከ Knight ጋር በመሆን “ማሸነፍ እንደዚህ ነው!” እያለ ሲጮህ ህዝቡ በደስታ ፈነጠቀ። ከልጅነት ጀምሮ የ“ሮኪ” ፊልሞች አድናቂ የሆነው Knight ፊልሞቹን በመመልከት እና የስታሎን መስመሮችን በማስታወስ ለዚህ ጊዜ ተዘጋጅቶ ነበር። የእነሱ መስተጋብር ቪዲዮ በቫይረስ ሄደ፣ ይህም ናይትን እንደ የማህበራዊ ሚዲያ ኮከብ እውቅና አስገኝቷል። Knight በተጨማሪም ቤተሰቦቹን የማህበራዊ ሚዲያ መለያ እንዲጀምሩ የሚያበረታታውን ሃልክ ሆጋንን አግኝቷል። የስታሎን ወኪሎች የ Knightን ችሎታ ተመልክተው ሮኪ ሸቀጣ ሸቀጦችን ከስታሎን ፊላዴልፊያ ሱቅ አቀረቡለት። Knight ስታሎን የሚፈልገውን ማንኛውንም ሚና እንደሚጫወት በመግለጽ በትወና ስራ ለመስራት ተስፋ ያደርጋል እና ወደፊት “Creed” ፊልም ላይ የመታየት ህልም አለው።
ርዕስ፡ የ9-አመት ፌኖም ሮኪ ባልቦአን አስመስሎ ሲልቬስተር ስታሎንን ማረከ።
የ9 አመት ልጅ የሆነው ሮ Knight በፊላደልፊያ “የሮኪ ቀን” ክብረ በዓል ላይ ከሲልቬስተር ስታሎን ጋር ሲገናኝ አስደናቂ የማስመሰል ችሎታውን አሳይቷል። የሮኪ ባልቦአ አይነተኛ የነብር ጃኬት ለብሶ፣ ናይት ወደ ስታሎን ቀረበ እና ከ"ሮኪ ባልቦአ" ፊልም ላይ ታዋቂ ንግግር አነበበ። ስታሎን በጋለ የቁርጠኝነት መግለጫ ወደ Knight ሲቀላቀል ህዝቡ በፍርሃት ተውጦ ነበር። በቪዲዮ የሚታየው ልብ የሚነካ ጊዜ በፍጥነት በቫይረሱ ተለቋል።
ናይት ለ"ሮኪ" ፍራንቻይዝ ያለው አድናቆት ገና በልጅነቱ ሲሆን ከአባቱ ጋር ፊልሞቹን ማየት ጀመረ። የስታሎንን ባህሪ ለመረዳት ያሳየው ቁርጠኝነት እና አፈፃፀሙን ወደ ፍፃሜው ለማድረስ ያለው ቁርጠኝነት ስክሪፕቱን እንዲያስታውስ እና ያለመታከት እንዲለማመድ አድርጎታል።
የእሱ ተሰጥኦ የ Knight ቤተሰብን የማህበራዊ ሚዲያ መገኘትን እንዲመሰርቱ ያበረታታውን ሃልክ ሆጋንን ጨምሮ በኢንዱስትሪው ውስጥ ካሉ ታዋቂ ሰዎች ትኩረትን አግኝቷል። በመቀጠል፣የናይቲ ከሆጋን ጋር የነበረው ግንኙነትም በቫይረሱ ተለቋል፣ይህም እየጨመረ የመጣ የማህበራዊ ሚዲያ ኮከብ ደረጃን አጠንክሮታል።
የስታሎን ወኪሎች የ Knightን ልዩ ችሎታ አውቀው በፊላደልፊያ በሚገኘው የስታሎን አዲስ የተከፈተ ሱቅ ሮኪ ሸቀጣቸውን አቀረቡለት። ይህ እውቅና ከስታሎን ጋር ፊት ለፊት የመገናኘት እድል ባገኘበት የ"Rocky Day" ዝግጅት ላይ ናይት ባቀረበው ግብዣ ላይ አብቅቷል።
Knight ወደ ሆጋን እና ስታሎን ሲቃረብ አንዳንድ የመጀመሪያ ነርቮችን ሲገልጽ፣ ፍርሃቱን ለማሸነፍ እና ልዩ ትርኢቶችን ለማቅረብ ድፍረት አግኝቷል። Knight የስታሎንን ፈለግ ለመከተል እና በትወና ስራ ለመስራት ይፈልጋል። የእሱ ህልም ሚና በሚቀጥለው የ "Creed" ተከታታይ ክፍል ውስጥ መታየት ይሆናል, እሱም የስታሎንን ምኞት ማንኛውንም ገጸ ባህሪ ለመጫወት ፈቃደኛ መሆኑን በጉጉት ይገልፃል.
በ Knight እና Stallone መካከል የተደረገው ግጥሚያ በሁለት ትውልዶች መካከል ያለውን ልብ የሚነካ ግንኙነት አሳይቷል፣ ይህም የስታሎንን ተምሳሌታዊ ባህሪ ዘላቂ ተፅእኖ በማጉላት እና አሁንም እንደ ሮ ናይት ላሉ ወጣት አድናቂዎች የሚሰጠውን መነሳሳት አሳይቷል።