በዋርዞን 3 ውስጥ በኡርዚክስታን በፍጥነት ደረጃ ጨምር

በ Call of Duty Warzone 3 ውስጥ እንዲሁም የእርስዎን ደረጃ እና የውጊያ ማለፊያ ውስጥ የጦር መሳሪያዎን በፍጥነት ለማሳደግ ምርጥ መንገዶችን ይፈልጋሉ? በዚህ አካባቢ በጣም ቀልጣፋ ለመሆን ምን ላይ ማተኮር እንዳለብን ሁሉም ምክሮች አሉን!
እያንዳንዱ የDuty Call of Warzone 3 አዲስ ተጨማሪዎችን እና ለመክፈት ከተወሰኑ ጊዜያዊ ክስተቶች ጋር ያመጣል። የኡርዚክስታን ካርታ ሲመጣ, ከመጠን በላይ መጨናነቅ ቀላል ነው. ቢሆንም፣ የጦር መሣሪያ መለዋወጫዎችን ለመክፈት XP ማግኘት ያስፈልግዎታል። በWarzone ውስጥ ልምድ ለመቅሰም እና የውጊያ ማለፊያዎን በፍጥነት ደረጃ ለማድረስ ምርጥ መንገዶች እዚህ አሉ።
በፕሌይስቴሽን መጫወት እና የዘመናዊ ጦርነት ባለቤት መሆን 3
በ PS4 ወይም PS5 ላይ ከተጫወቱ በጣም ቀላሉ ዘዴዎች አንዱ እንደሆነ ጥርጥር የለውም። በ Sony ኮንሶሎች ላይ ያሉ ተጫዋቾች በቡድን ሲጫወቱ ተጨማሪ 25% XP ያገኛሉ! ይህ ብቻውን ላለመጫወት ትልቅ ማበረታቻ ነው። ሌላው ውጤታማ ዘዴ ዘመናዊ ጦርነት 3 ባለቤት መሆን ነው. በ Warzone ውስጥ ቋሚ የ XP ጉርሻ እንዲኖርዎት ብቻ ሳይሆን የባለብዙ ተጫዋች ሁነታ የጦር መሳሪያዎን በፍጥነት እንዲያሳድጉ ይፈቅድልዎታል, በተለይም በአጫዋች ዝርዝሮች ውስጥ እንደ ዝገት, ጭነት ባሉ ካርታዎች ላይ መደርደሪያን ይገድላል. , ወይም ስጋ. እነዚህ ካርታዎች ከዞምቢ ሁነታ እና እንደ ሪሰርጀንስ እና ፕሉንደር በዋርዞን ካሉ ሁነታዎች በተጨማሪ የእርስዎን የውጊያ ማለፊያ ደረጃ ለማድረስ ምቹ ናቸው።
ሁል ጊዜ ደረጃውን ከፍ ለማድረግ የሚፈልጉትን መሳሪያ እና የ Warzone ኮንትራቶችን ያጠናቅቁ
በዋርዞን ውስጥ፣ መሳሪያዎን በመያዝ ብቻ ለጦር መሣሪያዎ የማይታወቅ ልምድን ጨምሮ በተከታታይ XP ያገኛሉ። ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ ደረትን በመክፈት XP ያገኛሉ። ስለዚህ መሳሪያዎ በጣም ጠንካራ ባይሆንም እንደ ሁለተኛ ደረጃ ይያዙት እና በመጨረሻም ደረጃውን ከፍ ለማድረግ በቂ ልምድ ያገኛል. ይህንን በ Warzone ውስጥ ኮንትራቶችን ከማጠናቀቅ ጋር ያጣምሩ እና በእያንዳንዱ ግጥሚያ ላይ ጥሩ የ XP ትርፍ ያገኛሉ።
ድርብ XP ቅዳሜና እሁድ እና ማስመሰያዎች
ሌላው በጣም የሚመከር ዘዴ የDouble XP ቅዳሜና እሁድን እና ሊሰበስቡ የሚችሉትን ቶከኖች በተለይም በBattle Pass ውስጥ መጠቀም ነው። ሁሉንም የጦር መሳሪያዎቻቸውን ደረጃ ለማሳደግ ተጫዋቾች እነዚህን ክስተቶች ሲጠቀሙ ማየት የተለመደ ነገር አይደለም። በእርግጥ፣ በአሁኑ ጊዜ በዘመናዊ ጦርነት 3 እና በዋርዞን ውስጥ የDouble XP ክስተት አለ!
በማጠቃለያው በዋርዞን 3 ውስጥ በኡርዚክስታን ውስጥ በፍጥነት ለማደግ ብዙ ውጤታማ ስልቶች አሉ። እነዚህን ምክሮች ይከተሉ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ደረጃዎችን እና የBattle Pass ደረጃዎችን ይወጣሉ!