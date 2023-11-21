Warhammer 40,000: Space Marine II: የጋላክሲካዊ ጦርነት አዲስ ዘመን

ዋርሃመር 40,000፡ስፔስ ማሪን ከተለቀቀ ከአስር አመታት በላይ ሆኖታል፣ይህ ጨዋታ በጠንካራ ዘመቻው እና ባለብዙ ተጫዋች ፍልሚያዎች ተጫዋቾችን የሳበ ነው። ደጋፊዎቹ የቀጣይ ተስፋን ለረጅም ጊዜ ትተው ነበር፣ አሁን ግን፣ በ2023፣ በጉጉት የሚጠበቀው Warhammer 40,000: Space Marine II በXbox Series X|S ላይ ሊጀምር ነው። በዚህ ጊዜ፣ ገንቢ Saber Interactive እና አሳታሚ Focus Entertainment የተወደደውን ፍራንቻይዝ ወደ አዲስ ከፍታ እየወሰዱ ነው።
Warhammer 40,000: Space Marine II ተጫዋቾችን በአስደሳች የጋላክሲ ጀብዱ ውስጥ የሚያጠልቅ የሶስተኛ ሰው ተኳሽ ነው። ካፒቴን ቲቶ እና የጠፈር መርከበኞች ወደ ግንባር ተመልሰዋል፣ በጎበዝ ክላይቭ ስታንደን ድምጽ። ንጉሠ ነገሥቱ ታማኝ የጠፈር መርከበኞችን የቲራኒዶችን ጭፍሮች ለመዋጋት ሲልክ፣ ተጫዋቾች በአውዳሚ መሣሪያዎች እና ልዩ ችሎታዎች ገሃነምን ማስወጣት አለባቸው።
አንድ ጉልህ ልዩነት Warhammer 40,000: Space Marine II ከአሁን በኋላ በሪሊክ ኢንተርቴይመንት እጅ አይደለም. በምትኩ፣ Saber Interactive፣ ከአለም ጦርነት ፐ እና ክፉ ሙታን ጀርባ ያለው ታዋቂው ስቱዲዮ፣ ጨዋታውን ተቆጣጥሮታል። በአንድ ጊዜ በርካታ ጠላቶችን በስክሪኑ ላይ በሚፈቅደው በአስደናቂው የSwarm Engine ቴክኖሎጂ የሚታወቁት ሳበር ኢንተርአክቲቭ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ አስደናቂ ጦርነቶችን እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል።
Warhammer 40,000: Space Marine IIን ከቀዳሚው የሚለየው ምንድን ነው?
በዋናው ጨዋታ በተመሰረተው መሰረት ላይ በመገንባት ሳበር ኢንተርአክቲቭ ቲራኒዶችን በስፔስ ማሪን II ውስጥ እንደ ዋና ጠላት አስተዋውቋል። ስዋርም ሞተር በመባል የሚታወቀው ልዩ ባህሪይ ወደሚታይለት የቲራኒድስ ቀፎ መሰል ተፈጥሮን በሚገባ ያሟላል፣ ይህም አስደሳች እና ፈታኝ የጨዋታ ቅደም ተከተሎችን ያስከትላል።
በስፔስ ማሪን II ታሪኩ የተካሄደው ከመጀመሪያው ጨዋታ ክስተቶች ከመቶ ዓመት ገደማ በኋላ ነው። አጽናፈ ዓለሙ ጉልህ ለውጦችን አድርጓል፣ የካዲያ ምሽግ ዓለም ወድሟል እና ፕሪማሪስ ብቅ ሲል፣ ከሞት በተነሳው የአልትራማሪንስ ፕሪማርች ሮቡተ ጊሊማን የሚመራው የበለጠ ኃይለኛ የስፔስ ማሪን ዝርያ። ካፒቴን ቲቶ በሁከት ወደ አንድ ጋላክሲ ተመለሰ፣ ከዚህ አዲስ አውድ ጋር በመላመድ የሰውን ልጅ እንደገና ለማዳን ሲታገል።
የ Warhammer 40,000 የጠረጴዛ ጨዋታን በተመለከተ ፣ በዓመታት ውስጥ እንዲሁ ተሻሽሏል። ምንም እንኳን የእድገት ሂደቱ አዳዲስ ሞዴሎችን እና አንጃዎችን በተከታታይ ማስተዋወቅ ፈታኝ ቢያደርገውም, Warhammer 40,000: Space Marine II በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን በአቅም ውስጥ ማካተት ነው. ተጫዋቾች Ultramarines እና Tyranids ብቻ ሳይሆን የኢምፔሪያል ኃይሎች እና ጉልህ የአዴፕተስ ሜካኒከስ መገኘትን እንደሚጠብቁ መጠበቅ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ለአልትራማሪን ጦርነቱን የሚያወሳስቡትን የዜንቺያን ኃይሎች መጠንቀቅ አለባቸው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የ Warhammer 40,000: Space Marine II ገንቢ እና አሳታሚ ማን ነው?
Warhammer 40,000: Space Marine II በ Saber Interactive የተሰራ እና በፎከስ ኢንተርቴይመንት የታተመ ነው።
2. በስፔስ ማሪን II ውስጥ ዋናው የጠላት ክፍል ምንድን ነው?
በስፔስ ማሪን II ውስጥ ያለው ዋነኛው የጠላት ክፍል በቀፎ መሰል ባህሪያቸው የሚታወቁት ታይራኒዶች ናቸው።
3. በ Space Marine II ውስጥ የጨዋታ አጨዋወቱ እንዴት ተለውጧል?
Space Marine II የተጫዋቹን ልምድ ለማሻሻል አዳዲስ ባህሪያትን እያስተዋወቀ በቀድሞው ስኬታማ ሜካኒክስ ላይ ይገነባል። ጨዋታው እጅግ በጣም ጥሩውን የርቀት/ሜሊ ሲስተም ይይዛል እና እንደ የፈጣን ሾት ቆጣሪ እና የፓሪ ሜካኒክስ ያሉ ማሻሻያዎችን ያስተዋውቃል።
4. ከመጀመሪያው ጨዋታ ጀምሮ በ Warhammer 40,000 ዩኒቨርስ ውስጥ ምን ለውጦች ተከስተዋል?
በዋርሃመር 40,000 አጽናፈ ዓለም ውስጥ ካዲያ፣ ምሽጉ ዓለም ወድሟል፣ እና የጦርነት ስንጥቅ ጋላክሲውን ገነጣጥሎታል። የፕሪማሪስ ብቅ ማለት፣ የጠንካራው የአስታርቶች እትም እና የሮቦተ ጊሊማን እንደ አልትራማሪን ፕሪማርች መመለሱ ጋላክሲውን ቀይረው የሰው ልጅን እጅግ አደገኛ ላይ ጥለዋል።
5. ተጫዋቾች በስፔስ ማሪን II ውስጥ ካለው የጠረጴዛ ጨዋታ ሁሉንም አዳዲስ ሞዴሎችን እና አንጃዎችን ለማየት መጠበቅ ይችላሉ?
የእድገት ሂደቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የጠረጴዛ ጨዋታ ለመከታተል ፈተናዎችን ይፈጥራል። ስፔስ ማሪን II በተቻለ መጠን ለማካተት ቢሞክርም፣ ተጫዋቾች ሁሉንም አዳዲስ ሞዴሎችን እና አንጃዎችን ለማየት መጠበቅ የለባቸውም። ነገር ግን፣ ከኢምፔሪያል ኃይሎች፣ ጉልህ የሆነ የአዴፕተስ መካኒከስ መገኘት እና የተወሳሰበ የጼንቺያን ኃይሎች ጋር መገናኘትን መገመት ይችላሉ።