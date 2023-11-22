Warhammer 40,000፡ Space Marine 2 መዘግየቶችን ገጥሞታል፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ልምድ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል

ዋርሃመር 40,000፡ Space Marine 2፣ በታዋቂው የድርጊት ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቀው ተከታይ፣ በቅርቡ ስራው ላይ ከፍተኛ መዘግየቱን አስታውቋል። በመጀመሪያ ከ2023 መጨረሻ በፊት ለመልቀቅ ታቅዶ ጨዋታው አሁን ወደ 2024 ሁለተኛ አጋማሽ ይገፋል። ይህ ዜና ተከታዩን መምጣት በጉጉት ለሚጠባበቁ አድናቂዎች ተስፋ አስቆራጭ ሆኖ ይመጣል።
መዘግየቱ፣ የጨዋታው አታሚ ፎከስ ኢንተርቴይመንት እንዳለው፣ ተጫዋቾች የተወለወለ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው የጨዋታ ልምድ እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው። የልማቱ ቡድን ከደጋፊዎች የሚጠበቀውን በልጦ ለፍራንቻይሱ ክብር የሚገባውን ጨዋታ ለማቅረብ ይፈልጋል። ምንም እንኳን የዘገየ ቢሆንም፣ ስፔስ ማሪን 2 አስቀድሞ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የምኞት ዝርዝሮችን ሰብስቧል፣ ይህም በመለቀቁ ዙሪያ ያለውን ከፍተኛ ተወዳጅነት እና ግምት ያሳያል።
ምንም እንኳን መዘግየቱ ተስፋ አስቆራጭ ሊሆን ቢችልም ለደጋፊዎች ጥሩ ዜና አለ። ፎከስ ኢንተርቴይመንት ለስፔስ ማሪን 2 የሚለቀቅበት ቀን በታህሳስ ወር መጀመሪያ ላይ እንደሚገለጥ አስታውቋል፣ ምናልባትም ከጨዋታ ሽልማቶች 2023 በዲሴምበር 7 ጋር ይገጣጠማል። ይህ ማስታወቂያ በመጨረሻ አድናቂዎችን በጉጉት የሚጠብቁት ተጨባጭ የጊዜ ሰሌዳ ይሰጣል።
እስከዚያው ድረስ፣ ተጫዋቾች በፎከስ እና በገንቢ Saber Interactive በተለቀቀው በኦገስት የጨዋታ ማስታወቂያ በኩል የጨዋታውን ጨረፍታ ማየት ይችላሉ። ተጎታች ተጫዋቾቹ ሰፊ በሆነው Warhammer 40,000 ዩኒቨርስ ውስጥ የታይራኒዶችን ጭፍሮች የሚዋጉበት ጨካኝ የሶስተኛ ሰው የድርጊት ልምድ ቃል ገብቷል። Space Marine 2 ከSyama Pedersen's Astartes አድናቂ ፊልም መነሳሻን ይስባል፣ ይህም የፍራንቻይዝ አድናቂዎች በእውነተኛ እና አስደሳች የጨዋታ አጨዋወት ውስጥ እንዲዘፈቁ ያደርጋል።
አድናቂዎች የ Space Marine 2ን መልቀቅ በጉጉት ሲጠባበቁ፣ መዘግየቱ ለሚጠባበቁት መልካም ነገር እንደሚመጣ ለማስታወስ ያገለግላል። ከፍተኛ ደረጃ ያለው ጨዋታ ለማቅረብ ባለው ቁርጠኝነት፣ ገንቢዎቹ ዓላማቸውን ለማሟላት እና በዓለም ዙሪያ ካሉ አድናቂዎች የሚጠበቁትን የላቀ ለማድረግ ነው። እስከዚያው ድረስ፣ ተጫዋቾች የሚለቀቀውን ይፋዊ የመልቀቂያ ቀን መጪውን ማስታወቂያ መጠበቃቸውን መቀጠል ይችላሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Space Marine 2 ለምን ዘገየ?
ጨዋታው ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ደረጃዎች የሚያሟላ እና ከደጋፊዎች ከሚጠበቀው በላይ መሆኑን ለማረጋገጥ ዘግይቷል። የልማቱ ቡድን ለተጫዋቾች የሚያብረቀርቅ እና መሳጭ ልምድ ማቅረብ ይፈልጋል።
2. የጠፈር ማሪን 2 የሚለቀቅበት ቀን መቼ ነው የሚገለፀው?
የስፔስ ማሪን 2 የሚለቀቅበት ቀን በታኅሣሥ ወር መጀመሪያ ላይ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፣ ምናልባትም በዲሴምበር 2023 በጨዋታ ሽልማቶች 7 አካባቢ። አድናቂዎች በመጨረሻ ተጨባጭ የጊዜ መስመር ለመያዝ በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።
3. ተጫዋቾች ከ Space Marine 2 ምን መጠበቅ ይችላሉ?
Space Marine 2 ሰፊ በሆነው Warhammer 40,000 ዩኒቨርስ ውስጥ የተቀመጠውን የሶስተኛ ሰው የድርጊት ልምድ ቃል ገብቷል። ተጫዋቾቹ ከታዋቂው የአስታርቴስ አድናቂ ፊልም መነሳሻን በመሳብ ከቲራኒድስ ጭፍሮች ጋር ከፍተኛ ውጊያ ያደርጋሉ።