Warbits+፡ የቤታ ምዝገባን ክፈት አሁን ለሞባይል እና ለፒሲ ቀጥታ ስርጭት

የ Risky Lab's Warbits፣ በጥንታዊው Advance Wars አጨዋወት የተወደደ፣ ዘመናዊ የስክሪን መጠኖችን፣ የመድረክ አቋራጭ ጨዋታዎችን፣ የማህበረሰብ መፍጠር ድጋፍን እና የተለያዩ የህይወት ጥራት ማሻሻያዎችን በማካተት ሙሉ በሙሉ በመገንባት ላይ ነው። የዋርቢትስ+ ክፍት የቅድመ-ይሁንታ ምዝገባዎች አሁን በሁለቱም በSteam እና iOS ላይ ይገኛሉ፣ እና እስከ ሴፕቴምበር 20 ድረስ ክፍት እንደሆኑ ይቆያሉ።
ዋርቢትስ+ በሚቀጥለው ወር በፒሲ ላይ ይለቀቃል፣ የሞባይል ስሪቱ የሚለቀቅበት ቀን ገና አልተገለጸም። ሆኖም፣ ተጫዋቾች ጨዋታውን በእንፋሎት ላይ መመዝገብ እና እስከዚያው ድረስ ማሳያውን ማውረድ ይችላሉ። አዲሱ ልቀት 6 የዘመቻ ተልእኮዎች፣ 4 ፈታኝ ተልእኮዎች፣ 4 የእንቆቅልሽ ተልእኮዎች፣ የካርታ አርታዒ እና ለሁለቱም የሀገር ውስጥ እና የመስመር ላይ ባለብዙ ተጫዋች ድጋፍን ያሳያል።
በድህረ ሞት እና በተለቀቀበት ወቅት የሳምንቱ ምርጥ ጨዋታ ተብሎ በመታወቁ እንደታየው ዋናው የዋርቢትስ ጨዋታ በጣም ተሞገሰ። በSteam Deck እና iPad ላይ የተሻሻለውን የጨዋታ አጨዋወት ለመለማመድ የሚጓጉ ተጫዋቾች ያሉት መጪው የዋርቢት+ ክፍት ቤታ በጣም የሚጠበቅ ነው።
የመጀመሪያውን Warbits ወይም Advance Wars ካልተጫወትክ፣ የጨዋታውን ሱስ የሚያስይዝ ተፈጥሮ እና ስልታዊ አጨዋወት ለማወቅ ግምገማዎችን መፈተሽ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። Warbits+ን በሚመለከቱ አዳዲስ ዜናዎች እና እድገቶች ላይ ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት፣የኦፊሴላዊውን ድር ጣቢያ ይጎብኙ።
ምንጮች:
- የዋርቢትስ ድር ጣቢያ
- ለTestFlight አገናኝ አደገኛ ላብ Discord አገልጋይ
- ለ Warbits+ ማሳያ እና የምኞት ዝርዝር የእንፋሎት መደብር ገጽ
(ማስታወሻ፡ ዩአርኤሎች ለዚህ ማጠቃለያ ከምንጮች ተወግደዋል)