OnePlus AI ሙዚቃ ስቱዲዮን በማስተዋወቅ ላይ፡ ሙዚቃዊ ፈጠራዎን ይልቀቁ

በቻይና ያደረገው ታዋቂው የስማርትፎን አምራች የሆነው OnePlus በቅርቡ የአይ ሙዚቃ ስቱዲዮን ለገበያ አቅርቧል። ይህ የፈጠራ መሳሪያ ተጠቃሚዎች የራሳቸውን ዘፈኖች ያለ ምንም ጥረት እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም አስደናቂ የሙዚቃ ምኞቶችን በሮችን ይከፍታል። እጅግ በጣም ጥሩ በሆነ ቴክኖሎጂ፣ AI ሙዚቃ ስቱዲዮ የተዋቡ ግጥሞችን እንዲሰሩ፣ ያለምንም እንከን በ AI ከተፈጠሩ ምቶች ጋር እንዲያዋህዷቸው እና ፍጥረትዎን በእይታ በሚማርኩ የሙዚቃ ቪዲዮዎች እንዲመለከቱ ይፈቅድልዎታል - ሁሉም በእርስዎ ቁጥጥር ውስጥ።
የባህል ሙዚቃ ፈጠራ ጊዜ አልፏል። OnePlus AI ሙዚቃ ስቱዲዮ የሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታን ከሥነ ጥበባዊ እይታዎ ጋር ያጣምራል። ይህንን ልዩ ባህሪ ለማግኘት ከአሁን በኋላ የOnePlus መሳሪያ ባለቤት መሆን አያስፈልገዎትም፣ ምክንያቱም ለህንድ እና ህንድ ላልሆኑ ተጠቃሚዎች ይገኛል።
ስለዚህ የእራስዎን የሙዚቃ ቪዲዮ እንዴት መፍጠር ይችላሉ? ቀላል እና ሊታወቅ የሚችል ሂደት ነው። የኢሜል አድራሻዎን በመጠቀም በመመዝገብ ይጀምሩ እና በሚከተሉት ደረጃዎች ወደ የሙዚቃ አገላለጽ ጉዞ ይግቡ።
1. 'ሙዚቃ ፍጠር' ላይ ጠቅ ያድርጉ እና የሚመርጡትን ዘውግ ይምረጡ (ራፕ፣ ሂፕ-ሆፕ፣ ኢዲኤም፣ በቅርቡ የሚመጣ ፖፕ)፣ ስሜት (ደስታ፣ ጉልበት፣ ፍቅር፣ ሀዘን) እና ጭብጥ።
2. የእርስዎን ልዩ ግጥሞች እንዲያመነጭ ለ AI ጥያቄ ለማቅረብ ይቀጥሉ።
3. በሚቀጥሉት 2-3 ደቂቃዎች ውስጥ፣ በ AI የተሰሩ ግጥሞችን ያገኛሉ።
4. ሙዚቃህን ከሚማርክ ቪዲዮ ጋር እያመሳሰልክ የምትፈጥርበት ጊዜ አሁን ነው።
5. ከተፈለገ የመጨረሻውን የሙዚቃ ቪዲዮ ያውርዱ እና በሚወዷቸው የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ ያጋሩት።
በዚህ አብዮታዊ ባህሪ ዙሪያ ያለውን ቅንዓት የበለጠ ለማሳደግ OnePlus በህንድ፣ አውሮፓ እና ሰሜን አሜሪካ ላሉ ተጠቃሚዎች አስደሳች ውድድር ጀምሯል። እያንዳንዱ ክልል 100 ምዝግቦች ተፈቅዶላቸዋል, ይህም ተሳታፊዎች የሙዚቃ ችሎታቸውን ለማሳየት እድል ይሰጣቸዋል. በርካታ ግቤቶች አቀባበል ናቸው; ሆኖም ለአንድ ሰው አንድ ግቤት ብቻ ለሽልማት ብቁ ይሆናል። የውድድሩ የማስረከቢያ ቀነ-ገደብ ታህሳስ 5 ቀን 17pm IST ነው።
የOnePlus AI Music Studio የሚያቀርበውን ማለቂያ የሌላቸውን እድሎች ያስሱ እና ጥበባዊ እምቅ ችሎታዎን ይልቀቁ። የሙዚቃ ድንቅ ስራዎችህ ወደ ላይ ከፍ እንዲል እና በልዩ ፈጠራዎችህ አለምን እንዲስብ አድርግ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. OnePlus AI ሙዚቃ ስቱዲዮ በዓለም ዙሪያ ይገኛል?
አዎ፣ OnePlus AI ሙዚቃ ስቱዲዮ በህንድ ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ ላሉ ተጠቃሚዎች ተደራሽ ነው። ለየትኛውም ክልል የተወሰነ አይደለም.
2. AI ሙዚቃ ስቱዲዮን ለመጠቀም የ OnePlus መሳሪያ ባለቤት መሆን አለብኝ?
አይ፣ የ AI ሙዚቃ ስቱዲዮን ለመድረስ እና ለመጠቀም የOnePlus መሳሪያ ባለቤት መሆን አያስፈልግም። የስማርትፎን ብራንድቸው ምንም ይሁን ምን ለሁሉም ተጠቃሚዎች ይገኛል።
3. በ OnePlus AI Music Studio ውድድር ውስጥ እንዴት መሳተፍ እችላለሁ?
በOnePlus AI Music Studio ውድድር ላይ ለመሳተፍ መሳሪያውን በመጠቀም የሙዚቃ ቪዲዮዎን በቀላሉ ይፍጠሩ እና ከማለቂያው ጊዜ በፊት ግቤትዎን ያስገቡ። ሙሉ የውድድር ዝርዝሮች በ OnePlus ድህረ ገጽ ላይ ይገኛሉ።
ምንጮች:
– [Hindustan Times](https://www.hindustantimes.com/brand-post/introducing-oneplus-ai-music-studio-unleash-your-musical-creativity/story-HtWxTAtD4w7aLM0MKYytZJ.html)