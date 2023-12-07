በጀርመንየም Tumnus Overdrive ፔዳል ላይ አዲስ መታጠፍ

ማጠቃለያ:
በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የTumnus overdrive ፔዳል ቤተሰብ የቅርብ ጊዜ መጨመርን እንመረምራለን። በጀርማኒየም ዳዮዶች ውስን አቅርቦት፣ ይህ አዲስ እትም የተፈለገውን Klon Centaur ፔዳልን ይዘት ለመያዝ ያለመ ነው። ባህሪያቱን ጠለቅ ብለን እንመረምራለን፣ ከዋናው የወርቅ ሞዴል ጋር እናነፃፅራለን እና አቅሙን ከማንኛውም የጊታር ተጫዋች ፔዳልቦርድ ጋር እንደ ጠቃሚ ነገር እንወያይበታለን።
ጀርመኒየም ቱምነስ ከፍ ያለ ዋጋ ያለው ማሻሻያ ነው? ዋናው ቱምኑስ የራሱ የሆነ ልዩ ድምፅ በማቅረብ የሲሊኮን ዳዮዶችን ተጠቅሟል። ሆኖም፣ ይህ የተወሰነ እትም Germanium Tumnus በክሎን ውስጥ ጥቅም ላይ እንደዋሉ የተነገረለትን የጀርማኒየም ዳዮዶችን በማካተት ነገሮችን አንድ እርምጃ ይወስዳል። ውጤቱ? ከሲሊኮን አቻው ጋር ሲነፃፀር የክሎንስን እራሳቸው የሚያስታውስ ለስላሳ መቆራረጥ የሚያቀርብ ፔዳል።
በዓይነ ስውራን ሙከራ ከእውነተኛው ክሎን ሴንታር ይልቅ ኦርጅናሉን ቱምነስን የመረጠው ዴንማርክ ፔት፣ ጀርመኒዩም ቱምኑስ የበለጠ ትሪብል-ተኮር ድምጽ እንዳመጣ ተረድቷል። በሌላ በኩል፣ ሊ አንደርተን በወርቅ Tumnus ውስጥ ተጨማሪ ንክኪ አስተዋለ። እነዚህ ጥቃቅን ልዩነቶች ሁለቱም ፔዳሎች በግል ምርጫ እና በተፈለገው ድምጽ ላይ በመመስረት የሚያቀርቡት ልዩ ነገር እንዳላቸው ይጠቁማሉ።
ከክሎን ሴንታር ጋር ማነፃፀር ክርክሮችን ሊፈጥር ይችላል፣ ነገር ግን አንደርተንስ በአሁኑ ጊዜ ያሉት ክሎኖች በዋጋ ትንሽ በሆነ ዋጋ አስደናቂ ጥራት እንደሚሰጡ አምነዋል። ቱምኑስ በሁለቱም ድግግሞሾቹ የክሎኑን ምንነት በተሳካ ሁኔታ ይይዛል፣ በኦርጅናሉ እና በክሎን መካከል ያሉትን መስመሮች ያደበዝዛል።
በመጨረሻም፣ ቱምኑስ ጀርመኒየም ለትክክለኛው ነገር ቅርብ የሆነው የዋምፐር ፔዳል ነው፣ አንደርተንስ። ነገር ግን፣ የታሰበው የወርቅ ቱምነስ ንክሻ አንዳንድ ተጫዋቾችን ሊያስተጋባ ይችላል። ስለዚህ፣ በሁለቱ መካከል የግድ “የተሻለ” አማራጭ የለም – ሁለቱም ድንቅ ናቸው።
Tumnus የሚኮራበት አንድ ጠቃሚ ጠቀሜታ የታመቀ መጠኑ ነው። ሌሎች ፔዳሎች የክሎንን ቃና ለመድገም ሲሞክሩ፣ ቱምኑስ አስማቱን ወደ ትንሽ አጥር ማሸግ ችሏል። ይህ ፔዳልቦርድ ውሱን ቦታ ላላቸው ጊታሪስቶች ወይም በድምፅ የሚያቀርብ ሁለገብ ከመጠን በላይ የመንዳት ፔዳል ለሚፈልጉ ጊታሪስቶች ማራኪ ያደርገዋል።
በማጠቃለያው ጀርመኒዩም ቱምነስ የዋምፕለር ጊታሪስቶች አስደናቂ የድምፅ አማራጮችን ለመስጠት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። የጀርመኑንም ሆነ የወርቅ ሥሪትን ከመረጡ ሁለቱም ፔዳሎች የክሎን ሴንታወርን አስማት በተመጣጣኝ ዋጋ ለመለማመድ እድል ይሰጣሉ። ታዲያ ለምን በአንድ ላይ አቁም? ጀርመኒየም ቱምነስ በፔዳልቦርድዎ ላይ ካለው የወርቅ ወንድም ወይም እህት ጋር አንድ ቦታ ሊሰጠው ይችላል።