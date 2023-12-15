የበዓል ሽያጭ በ Walmart፡ ወደፊት እርግጠኛ አለመሆን

የዋልማርት የበዓል ሽያጮች ጠንካራ ነበሩ፣ ሸማቾች ለሸቀጣሸቀጥ እና ለስጦታዎች ወደ ችርቻሮው ድርጅት ይጎርፋሉ። ሆኖም የዋልማርት ዋና ስራ አስፈፃሚ ዳግ ማክሚሎን ከፍተኛ የግዢ ወቅትን ተከትሎ በነበሩት ወራት ውስጥ ስላለው ያልተጠበቀ የሽያጭ ባህሪ ስጋቱን ገልጿል። ማክሚሎን ከCNBC "Squawk on the Street" ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ የክሬዲት ካርድ ቀሪ ሒሳብ መጨመር እና የቤተሰብ የባንክ ሂሳቦችን በሸማች ወጪ ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ አጉልቶ ገልጿል።
ማክሚሎን በዚህ አመት ሸማቾች ከሚጠበቀው በላይ የመቋቋም አቅም እንዳሳዩ አምነዋል፣ ነገር ግን የመጪውን አመት እርግጠኛ አለመሆን አፅንዖት ሰጥቷል። በዋጋ ንረት ምክንያት ለአጠቃላይ የሸቀጥ ዕቃዎች እንደ መጫወቻ ያሉ የዋጋ ቅናሽ ማድረጉን ጠቅሰዋል። እንደ ማክሚሎን ገለጻ፣ በዚህ ምድብ ውስጥ ያሉት ዋጋዎች ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በግምት በ5% ቀንሰዋል። ለአብነት ያህል፣ ዋልማርት በአሁኑ ጊዜ 25 የአሻንጉሊት እቃዎችን ከ25 ዶላር በታች ያቀርባል፣ ይህም በ$1.18 ዋጋ ያለው የሆት ዊልስ መኪናን ጨምሮ።
የምግብ ዋጋ በአንፃራዊነት የተረጋጋ ቢሆንም፣ የምግብ ያልሆኑ ሽያጭዎች እንደገና ማደግ ጀምረዋል። ማክሚሎን በአጠቃላይ የሸቀጦች ዋጋ ላይ ያለው ዝቅተኛ ዋጋ በመጪው አመት አስደሳች ለውጥ እንደሚፈጥር ያምናል፣ ይህም ቸርቻሪዎች በእቃው ላይ የዋጋ ቅነሳን ለማካካስ ብዙ መጠን እንዲነዱ ይጠይቃሉ።
የዋጋ ንረት ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ ዋልማርት በትልቅ የግሮሰሪ ንግድ እና በዝቅተኛ ዋጋ ዝናው ከበርካታ ቸርቻሪዎች የበለጠ ብልጫ ማድረግ ችሏል። ከኖቬምበር ጀምሮ፣ የዋልማርት አክሲዮኖች ወደ 10 በመቶ የሚጠጋ ዕድገት ጨምረዋል እና ኩባንያው በበጀት ዓመቱ የተጠናከረ የተጣራ ሽያጭ ከ5 በመቶ ወደ 5.5 በመቶ ከፍ እንዲል ይጠብቃል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልማርት የበዓል ሽያጮች ጠንካራ ነበሩ፣ ነገር ግን ማክሚሎን ስለወደፊቱ ጊዜ ጠንቃቃ ነው። የክሬዲት ካርድ ቀሪ ሒሳብ መጨመር እና የቤተሰብ የባንክ ሂሳቦች በተጠቃሚዎች ወጪ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ፣ ከአጠቃላይ የሸቀጦች ዋጋ ማሽቆልቆል ጋር ተዳምሮ ለወደፊት ሽያጮች እርግጠኛ አለመሆንን ፈጥሯል። ዋልማርት የንጥል ዋጋ መቀነስን ለማካካስ የድምጽ መጠንን የሚነዱ መንገዶችን ይፈልጋል። ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩትም ዋልማርት የዕድገት ፍጥነትን ለማራመድ እና የሽያጭ ትንበያውን ለማሟላት ባለው ችሎታ ላይ በራስ መተማመንን ይቀጥላል።