OpenAI Shakeup Shockwaves ሲልክ የማይክሮሶፍት ስቶክ ሪከርድ ከፍተኛ ነው።

የOpenAI የቀድሞ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን ከስራ ፈጣሪው ግሬግ ብሮክማን ጋር በመሆን አዲስ የላቀ AI የምርምር ቡድን ለመምራት ከማይክሮሶፍት ጋር እንደሚቀላቀሉ ዜና ከተሰማ በኋላ የማይክሮሶፍት አክሲዮን ሰኞ እለት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ያልተጠበቀው እርምጃ በቴክኖሎጂው አለም አስደንጋጭ ማዕበልን ላከ፣የኢንዱስትሪው ውስጥ አዋቂዎች እና ባለሃብቶች አስገራሚ ነው።
በአልትማን እና በማይክሮሶፍት መካከል ያለው ስምምነት ገና ይፋ ባይሆንም፣ ተንታኞች እና ባለሙያዎች ለቴክኖሎጂ ግዙፉ ትልቅ ድል አድርገው ይመለከቱታል። የ RBC ካፒታል ገበያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ሪሺ ጃሉሪያ አልትማን እንደ AI ባለራዕይ ያለውን መልካም ስም በማጉላት “ለማይክሮሶፍት ትልቅ መፈንቅለ መንግስት ነው” ብለውታል።
በOpenAI ያለው እርግጠኛ አለመሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ የማይክሮሶፍት ንግድ ላይ እንዴት ተጽእኖ እንደሚያሳድር፣በተለይ በOpenAI ጥቅም ላይ ይውሉ የነበሩትን የማይክሮሶፍት አዙር ደመና አገልግሎቶችን በተመለከተ ስጋት አለ። ነገር ግን፣ ተንታኞች አልትማንን እና ቡድኑን ወደ መርከቡ ማምጣት በመጨረሻ ለማይክሮሶፍት በረጅም ጊዜ የተሻለ ውጤት ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።
የአልትማን እና ብሮክማን መቅጠር ማይክሮሶፍትን ለጀነሬቲቭ AI መሐንዲሶች እንደ መድረሻ አሰሪ አድርጎ ያስቀምጣቸዋል፣ ይህም በመስክ ላይ ያለውን መሪነት የበለጠ ያጠናክራል። በሌላ በኩል፣ ኦፔን ኤፒአይአይ ከከባድ መንቀጥቀጥ ጋር እየታገለ ነው፡ ለዚህም ማሳያው ከ500 በላይ ሰራተኞች ፊርማ በጻፉት ደብዳቤ ቦርዱ ስራውን እንዲለቅ ወይም የጅምላ መልቀቂያ ሊገጥመው ይችላል።
ባለሀብቶች እና ተንታኞች ይህንን ለማይክሮሶፍት ጠቃሚ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ አድርገው ይመለከቱታል ፣ ምክንያቱም የ AI ምርታቸውን ካርታ ከመጠበቅ በተጨማሪ ለጄነሬቲቭ AI ጅምሮች እና ለጎግል DeepMind ከባድ ውድድርን ይሰጣል ።
በእነዚህ እድገቶች ምክንያት፣ የማይክሮሶፍት ማጋራቶች ሰኞ እለት በ $377.44 ተዘግተዋል፣ ይህም ከ2 በመቶ በላይ ጨምሯል። የገቢያው አወንታዊ ምላሽ ማይክሮሶፍት በአይ ስፔስ ውስጥ የመሪነት ቦታውን የመጠበቅ ችሎታ ላይ ያለውን እምነት ያሳያል፣ ምንም እንኳን በቅርብ ጊዜ በOpenAI ላይ መስተጓጎል ቢፈጠርም።
በየጥ
OpenAI ምንድን ነው?
ኦፕንአይአይ የሰው ሰራሽ አጠቃላይ የማሰብ ችሎታ (AGI) ሁሉንም የሰው ልጅ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን የማረጋገጥ ተልዕኮ ያለው አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር ላብራቶሪ ነው። የተመሰረተው በሳም አልትማን እና ግሬግ ብሮክማን ነው።
አመንጪ AI ምንድን ነው?
Generative AI እንደ ምስሎች፣ ጽሁፍ ወይም ሙዚቃ ያሉ አዲስ እና ኦሪጅናል ይዘቶችን ማመንጨት የሚችሉ ሞዴሎችን፣ ስልተ ቀመሮችን እና ስርዓቶችን በመፍጠር ላይ የሚያተኩር አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መስክን ያመለክታል።
ማይክሮሶፍት አዙር ምንድን ነው?
ማይክሮሶፍት አዙሬ በማይክሮሶፍት የሚሰጥ የደመና ማስላት መድረክ እና አገልግሎት ነው። ንግዶች መተግበሪያዎችን እና አገልግሎቶችን እንዲገነቡ፣ እንዲሰማሩ እና እንዲያስተዳድሩ ለመርዳት ምናባዊ ማሽኖችን፣ ማከማቻን፣ ትንታኔዎችን እና AI ችሎታዎችን ጨምሮ ሰፋ ያለ የደመና አገልግሎቶችን ይሰጣል።
የሳም አልትማን መቅጠር በማይክሮሶፍት አክሲዮን ላይ ምን ተጽእኖ ይኖረዋል?
የሳም አልትማን መቅጠር ለማይክሮሶፍት አወንታዊ እድገት ተደርጎ ይወሰዳል፣ ይህም የኢንቬስተር መተማመን እንዲጨምር እና የኩባንያው የአክሲዮን ዋጋ እንዲጨምር አድርጓል። አልትማን እንደ AI ባለራዕይ ያለው መልካም ስም እና ማይክሮሶፍት ከቡድኑ ጋር በመጨመሩ ያገኘው ስልታዊ ጥቅም ለዚህ አወንታዊ የገበያ ምላሽ አስተዋፅዖ ምክንያቶች ተደርገው ይወሰዳሉ።