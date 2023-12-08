የከሰል ማዕድን ግዥ ውድ የሆኑ ብርቅዬ የምድር ንጥረ ነገሮችን ወደ ያልተጠበቀ ግኝት ይመራል።

ማጠቃለያ፡ አንድ የቀድሞ የዎል ስትሪት ባንክ ሰራተኛ በዋዮሚንግ የድንጋይ ከሰል ማዕድን ከገዛ በኋላ አስገራሚ ግኝት ፈጠረ። ለማእድኑ 2 ሚሊዮን ዶላር ሳያዩ የከፈሉት ራንዳል አትኪንስ ከኢነርጂ ዲፓርትመንት ጋር በመተባበር ባደረጉት ጥናት 37 ቢሊዮን ዶላር የሚገመቱ ብርቅዬ የምድር ኤለመንቶች (REEs) በማዕድን ማውጫው ውስጥ አግኝተዋል። ሪኢዎች እንደ ቴክኖሎጂ እና መከላከያ ባሉ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ባላቸው እጥረት እና ጠቀሜታ በጣም ተፈላጊ ናቸው። ይህ ግኝት በዋዮሚንግ ውስጥ ወደ REE ቡም ሊያመራ ይችላል፣ ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ለአሜሪካ ኢንዱስትሪ እነዚህን ጠቃሚ ቁሳቁሶችን ማግኘት ይችላል።
አትኪንስ በመጀመሪያ የድንጋይ ከሰል በመሸጥ ትርፍ ለማግኘት አስቦ ሳለ፣ ጥናቱ በማዕድን ማውጫው ውስጥ ያለውን የተደበቀ ሀብት አሳይቷል። ሪኢዎች በሌሎች ማዕድናት እና ዐለቶች ውስጥ ይገኛሉ፣ ይህም የተለየ የማውጣት ሂደት ያስፈልገዋል። የ REE ን መሰብሰብ ውስብስብነት እና ዋጋ ቢኖረውም, እየጨመረ የሚሄደው ዋጋ እና ከፍተኛ ፍላጎት ዋጋ ያለው ጥረት ያደርገዋል.
በተለይ ከቻይና በሚመጡት የ REE ምርቶች ላይ ያለው ጥገኛ በአሜሪካ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል። የሻከረ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እምቅ ቻይና ለዩናይትድ ስቴትስ የምትሰጠውን REEs አቅርቦት እንድታቋርጥ፣ እንደ መከላከያ እና ቴክኖሎጂ ባሉ ወሳኝ ኢንዱስትሪዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።
በአትኪንስ የተገዛው ብሩክ ማዕድን በሴሪየም ኦክሳይድ፣ ኒኦዲሚየም ኦክሳይድ፣ ባስታኒት ኮንሰንትሬት እና ላንታነም ካርቦኔትን ጨምሮ በተለያዩ ጠቃሚ የሪኢኢዎች የበለፀገ ነው። ሳይንቲስቶች ዋዮሚንግ ከፍተኛ የ REE ተቀማጭ ገንዘብ እንዳላት ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ይገምታሉ፣ እና ብሩክ ማይን ለአሜሪካ ኢንዱስትሪ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ እድሎችን ሊሰጥ ይችላል።
ነገር ግን፣ ሪኢዎችን የማውጣት እና የማውጣት ሂደቱ ውድ እና ጊዜ የሚወስድ ነው፣ ከዘይት ቁፋሮ እና ከወርቅ ማውጣት ጋር ተመሳሳይ ነው። ምንም እንኳን ሊገኝ የሚችለው ትርፍ ቢኖርም፣ ማዕድን አውጪዎች በቂ ተቀማጭ ገንዘብ ማግኘት ካልቻሉ ከፍተኛ የገንዘብ ኪሳራ ያጋጥማቸዋል። አትኪንስ እና የብሩክ ማዕድን ስኬት ለሁለቱም የዕድል እና ጥንቃቄ የተሞላበት ኢንቨስትመንት ሽልማቶች ምስክር ሆነው ያገለግላሉ።
በማጠቃለያው፣ የድንጋይ ከሰል ማዕድን መግዛቱ ወደ ብርቅዬ የምድር ንጥረ ነገሮች ያልተጠበቀ ንፋስ መውደቅ በዋዮሚንግ የ REE ቡም እንዲፈጠር አድርጓል። ግኝቱ የአገር ውስጥ የሪኢኢዎችን ተደራሽነት ማረጋገጥ እና ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት መቀነስ አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። ይህ አዲስ የተገኘ ሀብት በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ሊያሳድር እና ለአካባቢው ኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል.