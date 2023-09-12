ዋሁ አዲስ የኪከር ሞቭ ቱርቦ አሰልጣኝ እና የኪከር ብስክሌት ሽፍትን ይፋ አደረገ

ዋሆ፣ ታዋቂው የቤት ውስጥ ብስክሌት ቴክኖሎጂ ብራንድ ሁለት አዳዲስ ምርቶችን መውጣቱን አስታውቋል፡ ኪክር ሞቭ ቱርቦ አሰልጣኝ እና ኪክር ቢክ Shift ስማርት ብስክሌት። የKickr Move በWahoo's Kickr smart turbo አሰልጣኝ ክልል አናት ላይ ተቀምጧል እና በ$1,599.99 የአሜሪካ ዶላር የሚሸጠው ተፈጥሯዊ የጉዞ ስሜትን ለማቅረብ እና የተጠቃሚን ምቾት ለማሻሻል ያለመ አዲስ የመንቀሳቀስ ችሎታዎች አሉት። በሌላ በኩል፣ የኪከር ቢስክሌት Shift ከKicker Bike V2 ስር ተቀምጧል እና አንዳንድ ተግባራትን ያቃልላል፣ ዋጋውም በ$2,999.99 ዶላር ነው።
የኪክር ሞቭ ስምንት ኢንች 'የስበት ትራክ' ያሳያል ይህም ዋናው የቱርቦ አሰልጣኝ ሃርድዌር በተጠማዘዘ ትራክ ላይ ወደ ኋላ እና ወደ ፊት እንዲንሸራተት ያስችለዋል ይህም አነስተኛ መጠን ያለው የጎን ወደ ጎን እንቅስቃሴ ያቀርባል። ይህ ብስክሌቱ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት በነፃነት እንዲጓዝ ያስችለዋል, ድካምን ይቀንሳል እና አጠቃላይ ቅልጥፍናን ያሻሽላል. ተንሸራታች ትራኩ በቀላሉ ለማጓጓዝ እና ለብስክሌት መጫኛ ተቆልፏል። Kickr Moveን ከኪከር መውጣት ጋር ለማጣመር ተጨማሪ የሃርድዌር አስማሚ ያስፈልጋል ነገር ግን ለብቻው ሊገዛ ይችላል።
ከዝርዝሮች አንፃር Kicker Move የብሉቱዝ፣ ANT+ እና WiFi ግንኙነትን እንዲሁም የኃይል ትክክለኛነትን በ1% ውስጥ ያቀርባል። ከፍተኛውን 2,200 ዋት የመቋቋም አቅም ያለው እና ከ -10% እስከ 20% ያለው የማስመሰል የግራዲየንት ክልል አለው። እንዲሁም ለተሻሻሉ የስልጠና ልምዶች እንደ ERG Easy Ramp እና Race Mode ያሉ ባህሪያትን ያካትታል። የኪክር ሞቭ ባለ 11-ፍጥነት SunRace 11-28T ካሴት ጋር አብሮ ይመጣል፣ይህም አሁንም በዋሁ ተጠቃሚዎች ዘንድ ተመራጭ ነው።
ስለ Kicker Bike Shift፣ በብረት ፍሬም እና 40 ኪሎ ግራም ይመዝናል፣ የበለጠ ዋጋ ያለው ብልጥ የብስክሌት አማራጭ ነው። በ 2200% ውስጥ 1 ዋት የመቋቋም, የ WiFi ግንኙነት እና የኃይል መለኪያ ትክክለኛነት ያቀርባል. ከ Kicker Bike V2 በተለየ፣ የኪከር ቢስክሌት Shift የማዘንበል ተግባር ወይም በሞተር የሚመራ የማይነቃነቅ ባህሪ የለውም። ነገር ግን፣ ባለ አምስት ነጥብ የአካል ብቃት ማስተካከያ ስርዓትን፣ በመተግበሪያ ላይ የተመሰረተ ማዋቀር እና ሊዋቀሩ የሚችሉ ፈረቃዎችን እና አዝራሮችን ይይዛል።
ሁለቱም Kicker Move እና Kicker Bike Shift ወዲያውኑ ለግዢ ይገኛሉ። የKicker Move ዋጋው በ1,599.99 ዶላር ሲሆን Kicker Bike Shift ዋጋው $2,999.99 ዶላር ሲሆን በሴፕቴምበር መጨረሻ ላይ መላክ ይጀምራል።
ምንጮች:
– ዋሁ የኪክር ሞቭ ቱርቦ አሰልጣኝ እና የኪከር ብስክሌት ሽፍትን ይፋ አደረገ (ሳይክል ኒውስ)