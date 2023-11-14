VMware በክላውድ ዳይሬክተር ውስጥ ወሳኝ ማረጋገጫ ማለፊያ ተጋላጭነትን ያሳያል

VMware የክላውድ ዳይሬክተሩ መገልገያ ማሰማራቶችን የሚጎዳ ወሳኝ የማረጋገጫ ማለፊያ ተጋላጭነትን አሳይቷል። ይህ የደህንነት ጉድለት ከዚህ ቀደም ከአሮጌው ልቀት የተሻሻሉትን VCD Appliance 10.5 ን በሚያሄዱ መሣሪያዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ነገር ግን፣ የቪሲዲ አፕሊያንስ 10.5፣ የሊኑክስ ማሰማራት እና ሌሎች መጠቀሚያዎች አዲስ ጭነቶች አይነኩም።
ተጋላጭነቱ ያልተረጋገጡ አጥቂዎች ምንም የተጠቃሚ መስተጋብር በማይጠይቁ ዝቅተኛ ውስብስብ ጥቃቶች አማካኝነት ትኋኑን እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል። በወደቦች 22 (ssh) እና 5480 (የመሳሪያ አስተዳደር ኮንሶል) ላይ የመግቢያ ገደቦችን በማለፍ ወደ መሳሪያው የአውታረ መረብ መዳረሻ ያላቸው ተንኮል አዘል ተዋናዮች ያልተፈቀደ መዳረሻ ሊያገኙ ይችላሉ። ይህ ማለፊያ ወደብ 443 (VCD አቅራቢ እና ተከራይ መግቢያ) ላይ አለመኖሩን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
VMware ለዚህ ወሳኝ የማረጋገጫ ማለፊያ ፕላስተር ባያወጣም፣ ኩባንያው የደህንነት ዝማኔዎች እስኪገኙ ድረስ ጉዳዩን ለማቃለል ጊዜያዊ መፍትሄ አጋርቷል። ጉዳት የደረሰባቸው የVCD Appliance 10.5.0 ስሪቶች አስተዳዳሪዎች በVMware የቀረበ ብጁ ስክሪፕት አውርደው ለCVE-2023-34060 ተጋላጭነት በተጋለጡ ሕዋሳት ላይ ማስኬድ ይችላሉ። እንደ እድል ሆኖ፣ መፍትሄው ምንም አይነት የተግባር መስተጓጎል አያመጣም፣ እና የአገልግሎት ዳግም መጀመር ወይም ዳግም ማስጀመር አስፈላጊ ስላልሆነ የእረፍት ጊዜ አሳሳቢ አይደለም።
VMware በጉዳዩ ላይ ለበለጠ መረጃ እና ችግሩን ለመፍታት ተገቢውን የማሻሻያ መንገድ ለማግኘት VMware Security Advisory VMSA-2023-0026 ደንበኞቻቸው እንዲመለከቱ ይመክራል። ይህ ምክር ተጠቃሚዎች ተጋላጭነታቸውን እና አካባቢያቸውን ለመጠበቅ የሚወስዷቸውን እርምጃዎች እንዲረዱ ያግዛል።
በየጥ
1. VMware ክላውድ ዳይሬክተር ምንድን ነው?
ቪኤምዌር ክላውድ ዳይሬክተር VMware አስተዳዳሪዎች የቨርቹዋል ዳታ ማእከላት (VDC) አካል ሆነው የደመና አገልግሎቶችን በድርጅታቸው ውስጥ እንዲያስተዳድሩ የሚያስችል የሶፍትዌር መድረክ ነው።
2. የማረጋገጫ ማለፊያ ተጋላጭነት የትኞቹ የቪሲዲ አፕሊያንስ ስሪቶች ተጎድተዋል?
ተጋላጭነቱ ከአሮጌ ልቀቶች የተሻሻሉ የVCD Appliance 10.5 ስሪቶችን ይነካል።
3. የ VCD Appliance 10.5 ትኩስ ተከላዎች ተጎድተዋል?
አይ፣ የቪሲዲ አፕሊያንስ 10.5 አዲስ ጭነቶች በዚህ የማረጋገጫ ማለፊያ ተጋላጭነት አይነኩም።
4. አስተዳዳሪዎች ተጋላጭነቱን እንዴት ማቃለል ይችላሉ?
ቪኤምዌር ለተጎዱት የVCD Appliance 10.5 ስሪቶች ጊዜያዊ መፍትሄ ሰጥቷል። አስተዳዳሪዎች ብጁ ስክሪፕት ከVMware ማውረድ እና ለCVE-2023-34060 ተጋላጭነት በተጋለጡ ሕዋሳት ላይ ሊፈጽሙት ይችላሉ።
5. የአሰራር ሂደቱን ተግባራዊ ለማድረግ የእረፍት ጊዜ ያስፈልጋል?
አይ፣ አገልግሎቱን ዳግም ማስጀመር ወይም ዳግም ማስነሳት አስፈላጊነትን በማስቀረት የመፍትሄው ጊዜ ምንም አይነት የተግባር መስተጓጎል ስለማይፈጥር የስራ ማቆም ጊዜ አስፈላጊ አይደለም።