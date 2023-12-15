Vivo X100 እና X100 Pro፡ አዲሱ የባንዲራ ስማርት ስልኮች ከተሻሻለ ካሜራ ሃርድዌር ጋር

ቪቮ በቅርቡ በካሜራ ማሻሻያዎች ላይ በማተኮር አዲሱን ስማርት ስልኮቹን Vivo X100 እና Vivo X100 Proን ጀምሯል። መጀመሪያ ላይ በቻይና ውስጥ በኖቬምበር 13 ላይ ሲለቀቁ, መሳሪያዎቹ አሁን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያዎች በመሄድ ላይ ናቸው. X100 እንደ ህንድ እና ኢንዶኔዥያ ባሉ ደቡብ ምስራቅ እስያ ሀገራት የሚገኝ ሲሆን X100 Pro ደግሞ ከአውሮፓ ገበያዎች ጋር ይተዋወቃል።
የእነዚህ ስማርት ፎኖች አንዱ ገፅታ የተሻሻለው የካሜራ ሃርድዌር ነው። X100 Pro ባለ 50-ሜጋፒክስል ባለ አንድ ኢንች አይነት ዋና ካሜራ፣ ከ4.3x የጨረር ማጉያ ቴሌፎቶ ካሜራ ጋር። ዋናው ካሜራ በ"Optical Precision Calibration" ለተከታታይ ጥራት እና ጥራት የተስተካከለ ሲሆን የቴሌፎቶ ካሜራው ደግሞ ክሮማቲክ መዛባትን ለመቀነስ የተነደፈ ነው። በተጨማሪም፣ X100 Pro ተንሳፋፊ የሌንስ አካልን ያካትታል፣ ይህም በቴሌ ሌንሱ የቀረበ ፎቶግራፍ ማንሳትን ያስችላል።
በሌላ በኩል፣ X100 ባለ 50-ሜጋፒክስል 1/1.49 ኢንች ዓይነት ዋና የካሜራ ዳሳሽ እና 64-ሜጋፒክስል 3x የጨረር ቴሌፎቶ ካሜራ አለው። በ X100 Pro ውስጥ የሚገኘው ተንሳፋፊ ሌንስ አካል ባይኖረውም፣ የዚስ ሽፋን በሁለቱም መሳሪያዎች ሌንሶች ላይ ተተግብሯል።
ሁለቱም X100 እና X100 Pro በMediaTek's Dimensity 9300 flagship chipset የተጎለበተ እና ባለ 6.78 ኢንች OLED ፓነል በ120Hz የማደስ ፍጥነት አላቸው። እንዲሁም ለአቧራ እና ለውሃ መቋቋም ከ IP68 ደረጃ አሰጣጥ ጋር አብረው ይመጣሉ።
የቪቮ ትኩረት የሌንስ ጥራትን ለማሻሻል በተለይም የምስል ጥራትን እና የቦኬህ አፈጻጸምን እንዴት እንደሚጎዳ ግምት ውስጥ በማስገባት ትኩረት የሚስብ ተግባር ነው። የቀደመው X90 Pro የተስፋ ቃል ቢያሳይም፣ በአንዳንድ ሁኔታዎች አንዳንድ የሌንስ መበላሸቶች ተስተውለዋል። ሆኖም ቪቮ የካሜራ ሃርድዌርን ለማሻሻል ያደረገው ጥረት ለX100 Pro እና ከሚጠበቀው ጋላክሲ ኤስ24 አልትራ ጋር ያለውን ፉክክር ከፍ ያደርገዋል።
ምንም እንኳን የአውሮፓ የዋጋ አወጣጥ መረጃ ባይገለጽም X100 Pro በግምት ወደ €7,998 ወይም $937 በመተርጎም በሆንግ ኮንግ በHK$1,024 ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ፕሮ X100 ያልሆነው በHK$5,998፣ በግምት $768 ወይም €702 ይገዛል።