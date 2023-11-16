አዲስ ባጀት-ተስማሚ ስማርትፎን ከ Vivo በተመጣጣኝ ዋጋ በቂ ማከማቻ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።

Vivo አዲሱን የበጀት ተስማሚ ስማርትፎን ቪቮ Y100i በኖቬምበር 28 ላይ ለመልቀቅ ተዘጋጅቷል። ይህ ስልክ አስደናቂ 12 ጂቢ RAM እና በጣም ተመጣጣኝ የሆነ 512GB ማከማቻ አማራጭ በዋጋ 1599 ዩዋን በማቅረብ ከውድድሩ ጎልቶ ይታያል። በተለይም፣ Vivo Y100i በቅርቡ ከጀመረው OPPO A200 ተመሳሳይ የማከማቻ አቅም ካለው በ2 ዩዋን ርካሽ ነው።
Vivo Y100i ከቀድሞው Vivo Y100 ጋር ተመሳሳይነት ሲኖረው እንደ የኋላ ባለሁለት ካሜራ ቅንብር፣ በመሳሪያው በኩል ካለፈው 3D ባለ ሁለት ጥምዝ መስታወት ይልቅ የቀኝ ማዕዘን ጠርዝ ያለው አዲስ የንድፍ ኤለመንት አስተዋውቋል። ይህ የንድፍ ለውጥ ስልኩን የበለጠ ቀጥተኛ እና የሚያድስ መልክ ይሰጠዋል.
ምንም እንኳን ስለ Vivo Y100i ውስጣዊ መመዘኛዎች የተወሰኑ ዝርዝሮች አሁንም የተገደቡ ቢሆኑም Vivo የኋላ ንድፍን ሾልኮ አቅርቧል እና ሁለት የቀለም አማራጮችን አረጋግጧል: ሰማያዊ እና ሮዝ. በጉጉት እየተጠበቀ ሲሄድ ስለስልኩ አቅም እና ባህሪያት ተጨማሪ መረጃ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
ባንኩን ሳይሰብሩ በቂ ማከማቻ በሚያቀርበው በዚህ የበጀት ተስማሚ ሃይል ላይ ለዝማኔዎች ይከታተሉ።
በየጥ
የ Vivo Y100i ዋጋ ስንት ነው?
Vivo Y100i በ1599 ዩዋን ብቻ የተሸጠ ሲሆን ይህም በምድቡ ውስጥ በጣም ተመጣጣኝ ከሆኑ አማራጮች አንዱ ያደርገዋል።
የ Vivo Y100i የማከማቻ አቅም ምን ያህል ነው?
Vivo Y100i ለፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች፣ አፕሊኬሽኖች እና ሌሎችም ሰፊ ቦታ በመስጠት አስደናቂ የ512GB ማከማቻ አማራጭን ይሰጣል።
ለ Vivo Y100i የቀለም አማራጮች ምንድ ናቸው?
Vivo Y100i በሁለት የቀለም አማራጮች ይገኛል: ሰማያዊ እና ሮዝ.
Vivo Y100i ባለሁለት ካሜራ ማዋቀር አለው?
አዎ፣ Vivo Y100i ተጠቃሚዎች የሚገርሙ ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን እንዲይዙ የሚያስችል የኋላ ባለሁለት ካሜራ ማዋቀርን ያሳያል።