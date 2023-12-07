ቪቮ በ2024 በከፍተኛ ሁኔታ የተጠበቀውን ታጣፊ ስማርትፎን እንደሚያሳውቅ ተነግሯል።

ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ Vivo በቻይና ውስጥ በ3 መጀመሪያ ላይ ቪቮ ኤክስ ፎልድ 2024 ፕሮ የተባለውን ዋና ታጣፊ ስማርትፎን ለመልቀቅ ተዘጋጅቷል።ይህም ቪቮ ኤክስ ፎልድ 2 እና ቪቮ ኤክስ ፍሊፕ በሚያዝያ 2023 በተሳካ ሁኔታ መጀመሩን ተከትሎ ነው። በ IMEI ላይ የተዘረዘረው ስማርትፎን ግን ትክክለኛው የተለቀቀበት ቀን እና ሰዓት በተመለከተ ይፋዊ ማስታወቂያ አሁንም በመጠባበቅ ላይ ነው።
የተወራው ቪቮ ኤክስ ፎልድ 3 ፕሮ በአለም ገበያ መገኘቱን በጉጉት በሚጠባበቁ የስማርትፎን አድናቂዎች ዘንድ ደስታን ፈጥሯል። ይህ ለጊዜው እርግጠኛ ባይሆንም፣ የሚጠበቀውን የማስጀመሪያ ቀንን፣ ቁልፍ ባህሪያትን፣ ዝርዝር መግለጫዎችን እና ሌሎች ዝርዝሮችን ከዚህ በታች በ Vivo X Fold 3 Pro ዙሪያ እንመርምር።
ታጣፊ ስማርትፎኖች ብቅ እያሉ፣ እንደ Vivo ያሉ ኩባንያዎች ለተጠቃሚዎች የተሻሻሉ የሞባይል ተሞክሮዎችን ለማቅረብ የፈጠራ ድንበሮችን እየገፉ ነው። Vivo X Fold 3 Pro በገበያው ውስጥ በጣም ተፈላጊ መሳሪያ በማድረግ እጅግ በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂን እና የንድፍ እድገቶችን ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል።
የተወሰኑ ዝርዝሮች ገና ያልተረጋገጡ ቢሆንም፣ የኢንደስትሪ ውስጥ አዋቂዎች Vivo X Fold 3 Pro ከቀደምቶቹ ጋር ሲነፃፀሩ ትልቅ የማጠፊያ ማሳያ፣ የተሻሻለ ጥንካሬ እና የበለጠ ኃይለኛ ሃርድዌር እንደሚያቀርብ ይገምታሉ። ይህ ተጠቃሚዎች በተጨናነቀ የስማርትፎን ቅጽ እና በጡባዊ መሰል ልምድ መካከል ያለችግር እንዲሸጋገሩ ያስችላቸዋል።
ዓለም አቀፉ የስማርትፎን ኢንደስትሪ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ በሄደ ቁጥር የቪቮ ታጣፊ የስማርትፎን ገበያ ላይ መግባቱ በዓለም ዙሪያ ላሉ ሸማቾች ደስታን እና ጉጉትን ያመጣል። ከ Vivo ይፋዊ ማስታወቂያዎችን ስንጠብቅ፣ Vivo X Fold 3 Pro እንዴት እንደሚቀበል እና በስማርትፎን ኢንደስትሪ ውስጥ እንደ ቀጣዩ ጨዋታ ለዋጭ ሆኖ የሚጠበቀውን እንደሚጠብቅ ለማየት ይቀራል።