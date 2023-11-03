አዲስ የTWS Air2 የጆሮ ማዳመጫዎች ከ vivo፡ የድምፅን ፍጹምነት እና የተሻሻለ ግንኙነትን ያሳያል።

vivo, ታዋቂው የቴክኖሎጂ ግዙፍ, በቅርብ ጊዜ ተጨማሪውን ከእውነተኛው ሽቦ አልባ ስቴሪዮ (TWS) የጆሮ ማዳመጫዎች መስመር ጋር አስተዋውቋል - vivo TWS Air2። ከቀድሞው የTWS አየር መነሳሻን በመውሰድ ይህ ፈጠራ ሞዴል የኦዲዮ ተሞክሮዎን እንደገና ለመወሰን የተቀናጁ በርካታ ማሻሻያዎችን ያመጣል። ከአስደናቂ የባትሪ ህይወት እስከ የላቀ የድምጽ አፈጻጸም እና እንከን የለሽ ግንኙነት፣ TWS Air2 አዲስ የኢንዱስትሪ ደረጃዎችን ያዘጋጃል።
በላቁ 14.2 ሚሜ ሾፌሮች የተጎለበተ፣ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ወደር የለሽ የድምጽ ግልጽነት ይሰጣሉ። በ DeepX 3.0 ስቴሪዮ ድምጽ እና ባለ 3D የቦታ ኦዲዮ ቴክኖሎጂ የታጠቁ፣ ሙዚቃ ማዳመጥ ወይም በሚወዷቸው ፖድካስቶች ውስጥ እራስዎን ማጥመቅ ያልተለመደ ተሞክሮ ይሆናል። TWS Air2 እያንዳንዱ ምት እና ማስታወሻ ወደ ህይወት መምጣቱን ያረጋግጣል፣ ይህም ተወዳዳሪ የማይገኝለት የድምጽ ታማኝነት እና አስማጭ የ3-ል ድምጽ መድረክ ይሰጣል።
TWS Air2 በብሉቱዝ 5.3 ቴክኖሎጂው ጎልቶ ይታያል፣ የቅርብ ጊዜው የገመድ አልባ የግንኙነት ደረጃ ገበያውን ይቆጣጠራል። በዚህ የላቀ ባህሪ፣ የጆሮ ማዳመጫዎች SBCን፣ AAC እና LC3 ኦዲዮ ኮዴኮችን ይደግፋሉ፣ ይህም ከባህላዊ የድምጽ ቅርጸቶች ወሰን ያልፋል። በተጨማሪም፣ TWS Air2 የተሻሻለ ዝቅተኛ መዘግየት ሁነታን ይመካል፣ ይህም ወደ አስደናቂ 55 ሚሊሰከንዶች መዘግየቶችን ይቀንሳል። ይህ ያለምንም ጎልቶ የሚታይ መዘግየት ያለ እንከን የለሽ የድምጽ ተሞክሮ እንዲኖር ያስችላል።
ከፊል ጆሮ ዲዛይን በመጠቀም TWS Air2 የነቃ ድምጽ ስረዛ (ኤኤንሲ) እና የሲሊኮን ምክሮችን በማካተት መፅናናትን ያስቀድማል። ምንም እንኳን ኤኤንሲ እና ተገብሮ ጫጫታ ስረዛ ከንድፍ ውስጥ ባይገኙም፣ ይህ ልዩ አቀራረብ በጆሮ ማዳመጫዎች ፍጹም ተስማሚ ሆኖ ለማግኘት ለሚታገሉ ግለሰቦች ያገለግላል።
የ TWS Air2 ልዩ ባህሪያት አንዱ ልዩ የባትሪ ህይወት ነው። የጆሮ ማዳመጫዎች፣ ከተያያዘው የኃይል መሙያ መያዣ ጋር ጥቅም ላይ ሲውሉ፣ አስደናቂ የ30 ሰአታት የጨዋታ ጊዜን ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ IP54 አቧራ እና ውሃ ተከላካይ ደረጃ ከቤት ውጭ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ከጭንቀት ነፃ የሆነ አጠቃቀምን ያረጋግጣል፣ ይህም የጆሮ ማዳመጫዎች ለእርስዎ ንቁ የአኗኗር ዘይቤ ፍጹም ጓደኛ ያደርጋቸዋል።
Vivo TWS Air2 በአሁኑ ጊዜ በቻይና ውስጥ ለግዢ የሚገኝ ቢሆንም፣ ስለ ዓለም አቀፋዊ ተገኝነት ምንም ዓይነት ኦፊሴላዊ ማረጋገጫ የለም። እርግጠኛ ይሁኑ፣ vivo ማንኛውንም አለም አቀፍ የማስጀመር እቅድ እንዳስታወቃችሁ እናሳውቆታለን።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ: በ vivo TWS Air2 ምን የድምጽ ኮዴኮች ይደገፋሉ?
መ: vivo TWS Air2 SBC፣ AAC እና LC3 ኦዲዮ ኮዴኮችን ይደግፋል።
ጥ፡ TWS Air2 ንቁ የድምጽ መሰረዝ (ANC) አለው?
መ: አይ፣ TWS Air2 ንቁ የድምጽ ስረዛን አያሳይም።
ጥ፡ ከTWS Air2 ምን ያህል የጨዋታ ጊዜ መጠበቅ እችላለሁ?
መ: በመሙያ መያዣው TWS Air2 እስከ 30 ሰአታት የሚቆይ የጨዋታ ጊዜ ይሰጣል።
ጥ፡ የ TWS Air2 ውሃ ተከላካይ ነው?
መ: አዎ፣ TWS Air2 IP54 አቧራ እና ውሃ የማይቋቋም ደረጃ አለው።