Vivo Pad 3 MediaTek Dimensity 9300ን ለባንዲራ አፈጻጸም ለማሳየት ተወራ

የቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና የቪቮ ደጋፊዎች ከታዋቂው የስማርትፎን ምርት ስም የሚመጣውን የማስጀመሪያ ዑደት በጉጉት እየጠበቁ ነው። ወሬዎች እንደሚጠቁሙት Vivo በስራው ውስጥ የሚታጠፉ ስልኮችን፣ ዋና መሣሪያዎችን እና ሌሎችንም ጨምሮ አስደሳች የምርት ስብስብ አለው። በጣም ከሚጠበቁ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ Vivo Pad 3 tablet ነው፣ እና በቅርብ ጊዜ ከአንድ ታዋቂ ጠቃሚ ምክሮች የተገኙ ፍንጮች በቁልፍ መግለጫዎቹ ላይ የተወሰነ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
በቲፕስተር ዲጂታል ቻት ጣቢያ በWeibo ላይ በለጠፈው ልጥፍ መሰረት፣ Vivo Pad 3 ከ MediaTek Dimensity 9300 SoC ጋር ይሟላል። ይህ ቺፕሴት በከፍተኛ ደረጃ አፈፃፀሙ የታወቀ ነው እና ታብሌቱን እንደ ባንዲራ-ደረጃ ምርት ያስቀምጣል። Dimensity 9300 በቴክ ኢንደስትሪው ውስጥ ሞገዶችን ፈጥሯል ምክንያቱም በቅርብ ጊዜ የታዩትን Vivo X100 እና X100 Pro ስማርት ስልኮችን በማንቀሳቀስ የቪቮ የቅርብ ጊዜው ባንዲራ ተከታታይ አካል ነው።
ጥቆማው ስለ Vivo Pad 3 ተጨማሪ ዝርዝሮችን ባይሰጥም፣ ታብሌቱ ከ Vivo X100 Ultra ሞዴል ጋር በኤፕሪል 2024 ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። X100 Ultra በ Snapdragon 8 Gen እንደሚንቀሳቀስ እየተነገረ ነው። 3 ሶሲ፣ Vivo Pad 3 ኃይለኛ እና በባህሪው የታሸገ መሳሪያ እንደሚሆን የበለጠ ያሳያል።
ለVivo መጪ መሳሪያዎች የመልቀቂያ ስትራቴጂ እርግጠኛ አልሆነም። ፓድ 3 ከ X100 Ultra፣ X Fold 3 እና X Flip 2 ጋር በተመሳሳይ የማስጀመሪያ ዝግጅት ላይ ሊታወቅ ቢቻልም፣ እስካሁን የተረጋገጠ ነገር የለም። የቪቮ አድናቂዎች እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎች ለተጨማሪ ዝመናዎች እንዲከታተሉ ይመከራሉ።
በየጥ:
ጥ: ለ Vivo Pad 3 የተወራው ቁልፍ መግለጫ ምንድነው?
መ: Vivo Pad 3 ከፍተኛ አፈጻጸም ያለውን የ MediaTek Dimensity 9300 SoC ያሳያል ተብሏል።
ጥ: Vivo Pad 3 ዋና መሣሪያ ይሆናል?
መ: አዎ፣ Dimensity 9300 chipset በማካተት፣ Vivo Pad 3 ባንዲራ-ደረጃ ምርት እንደሚሆን ይጠበቃል።
ጥ: Vivo Pad 3 ከ Vivo X100 Ultra ጎን ይለቀቃል?
መ: Vivo Pad 3 ከ Vivo X100 Ultra ጋር አብሮ ሊታወቅ የሚችልበት ዕድል አለ, ነገር ግን ምንም አይነት ኦፊሴላዊ ማረጋገጫ አልተደረገም.
ጥ: በ Vivo Pad 3 ላይ ተጨማሪ ዝመናዎችን መቼ መጠበቅ እንችላለን?
መ: ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ የቪቮ ደጋፊዎች እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎች ለተጨማሪ ዝመናዎች መከታተል አለባቸው።