ለBrno የገና አከባበር አዲስ የእይታ ዘይቤ ተገለጠ

የBrno አመታዊ የገና አከባበር በታዋቂው የፈጠራ ኤጀንሲ አቲና የተፈጠረውን አዲስ የእይታ ዘይቤ በዚህ አመት ያሳያል። የዘንድሮው የማስጌጫ ጭብጥ “በአለም ላይ ሁለተኛው ምርጥ የገና - ልክ ከቤትዎ ቀጥሎ።” ነው። ባለፈው አመት ከኤትና ጋር በተደረገው ትብብር ስኬታማነት አዘጋጆቹ አጋርነታቸውን ለመቀጠል እና ሀሳቡን የበለጠ ለመውሰድ ወሰኑ.
ከ PECKA ፋሽን ከቬንዱላ ፑቻሮቫ ክራማሶቫ ጋር በመተባበር አቴና ባህላዊ የገና ክፍሎችን የሚያጠቃልል የእይታ አስደናቂ ንድፍ አዘጋጅታለች። የሥዕል ሥራው የተከተፉ ፖም፣ ብርቱካን፣ ዝንጅብል ዳቦ እና ሌሎች በማዕከላዊ የካርፕ ወይም የገና ዛፍ ዙሪያ የተደረደሩ ከረሜላዎችን ያሳያል። ይህ ልዩ ንድፍ በበዓል ሰሞን ያለውን የጂስትሮኖሚክ ጎን ያጎላል እና ጥበባዊ ውበትን ይጨምራል።
ዘንድሮ ግን ያ ብቻ አይደለም አዲስ የሆነው። የብሮን የገና አከባበር የተሻሻለ የእውነታ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋውቃል። ጎብኚዎች የእይታ ማሳያዎችን በዘመናዊ መሣሪያዎቻቸው በኩል የማየት እድል ይኖራቸዋል፣ ይህም ዲጂታል ትዕይንቶችን በእውነተኛው አካባቢ ላይ ይሸፍናል። ይህ ፈጠራ ለBrno ብቻ የተወሰነ ነው እና ለተሳታፊዎች መሳጭ እና በይነተገናኝ ተሞክሮ ለማቅረብ ቃል ገብቷል።
በተጨማሪም፣ የBrno Christmas ሙዚቃዊ ጂንግል ተሻሽሏል፣ እና አኒሜሽን የገና ፖስተሮች ድምጾቹን ያጀባሉ። በቶማስ ኬላር፣የሙዚቃ ቡድን MIDI LIDI አባል እና Ondřej Mikula፣ ጎበዝ ሙዚቀኛ፣ ፕሮዲዩሰር እና የመልቲሚዲያ አርቲስት የተቀናበረው አዲሱ ጂንግል በበዓላቱ ላይ ተጨማሪ የደስታ ስሜትን ይጨምራል።
አዲሱን የእይታ ዘይቤ የበለጠ ለመቀበል፣ TIC BRNO የገና ትውስታዎችን ስብስብ አስተዋውቋል። አዲሱን ዲዛይን የሚያሳዩ ቸኮሌት፣ ሚንትስ፣ ቆርቆሮዎች፣ ፓንኬኮች እና የሸራ ከረጢቶች በተለያዩ ቦታዎች፣ TIC BRNO የመረጃ ማእከላት፣ የገና TIC BRNO በናምሴስቲ ስቮቦዲ እና በኦፊሴላዊው ድህረ ገጽ ላይ ለግዢ ዝግጁ ይሆናሉ።
ለቴክኖሎጂ ፈጠራ አጠቃቀም እና ለኤትና እና ተባባሪዎቹ ፈጠራ ምስጋና ይግባውና ብሬኖ ገና በዚህ አመት የማይረሳ እና በእይታ የሚማርክ ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። የበዓላቱን ድባብ ለመዳሰስ እድሉ እንዳያመልጥዎት እና እራስዎን በዓለም ላይ በሁለተኛው ምርጥ በሆነው የገና በዓል -ቢያንስ በቤትዎ ከሚገኘው በዓል በኋላ እራስዎን ያስገቡ!
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ በዚህ አመት የBrno Christmas የእይታ ዘይቤን የመፍጠር ሀላፊነት ያለበት ማነው?
መ: የፈጠራ ኤጀንሲ Aetna, ከ PECKA ፋሽን ከ Vendula Pucharová Kramářová ጋር በመተባበር.
ጥ፡ የዘንድሮው የእይታ ዘይቤ ጭብጥ ምንድን ነው?
መልስ፡ ጭብጡ “በአለም ላይ ሁለተኛው ምርጥ የገና በዓል - ልክ ከቤትዎ በኋላ።
ጥ፡ ጎብኚዎች በBrno ገና የጨመረው እውነታ እንዴት ሊለማመዱ ይችላሉ?
መ: ጎብኚዎች በእውነተኛው አካባቢ ላይ ተደራርበው ዲጂታል ትዕይንቶችን ለማየት ዘመናዊ መሣሪያቸውን መጠቀም ይችላሉ።
ጥ፡ ለBrno ገና ሙዚቃዊ ጂንግል ማን ፈጠረው?
መ፡ ጂንግልን ያቀናበረው በቶማሽ ኬላር ከሙዚቃ ቡድን MIDI LIDI እና ኦንድሼጅ ሚኩላ፣ ሙዚቀኛ፣ ፕሮዲዩሰር እና የመልቲሚዲያ አርቲስት ነው።
ጥ፡ የእይታ ዘይቤን የሚያሳዩ አዲሱ የገና ማስታወሻዎች የት ሊገዙ ይችላሉ?
መ፡ መታሰቢያዎቹ በTIC BRNO የመረጃ ማዕከላት፣ የገና TIC BRNO በ Náměstí Svobody ላይ እና በኦፊሴላዊው ድህረ ገጽ ይገኛሉ።