ቪክቶላ ለገመድ አልባ ቪኒል መልሶ ማጫወት አዲስ የ Hi-Res ማዞሪያዎችን አስተዋውቋል

ታዋቂው የመታጠፊያ መሳሪያዎች አምራች የሆነው ቪክቶላ አዲሱን የፕሪሚየም ሞዴሎቻቸውን ሃይ-ሬስ ካርቦን እና ሃይ-ሬስ ኦኒክስን በማውጣቱ ትልቅ እርምጃ ወስዷል። እነዚህ አስደሳች አሰላለፍ ተጨማሪዎች አብሮ በተሰራው የ Qualcomm ኦዲዮ ሃርድዌር የታጠቁ ሲሆን ይህም እንከን የለሽ ገመድ አልባ ቪኒል መልሶ ማጫወት ወደ ብሉቱዝ ወይም aptX የነቁ ስፒከሮች እና የጆሮ ማዳመጫዎች ያስችላል።
ይህ ልቀት ከሶኖስ ድምጽ ማጉያዎች ጋር ብቻ ተኳዃኝ ከሆነው የVictrola ቀዳሚ ክልል መውጣቱን ያመለክታል። የ Qualcomm ኦዲዮ ሃርድዌር ማካተት ከተለያዩ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝነትን ያረጋግጣል, ይህም ተጠቃሚዎች የድምፅ ጥራትን ሳይጎዳ የቪኒል መዝገቦቻቸውን በገመድ አልባ እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል.
ሁለቱም የ Hi-Res Carbon እና Hi-Res Onyx መታጠፊያዎች የቅርብ ጊዜውን የብሉቱዝ 5.4 እና የብሉቱዝ ኤል ፕሮቶኮሎችን ይደግፋሉ፣ ይህም የተሻሻለ ግንኙነት እና የተሻሻሉ የኦዲዮ ዥረት ችሎታዎችን ያቀርባል። በተጨማሪም፣ እነዚህ የማዞሪያ ጠረጴዛዎች የQualcomm's aptX Adaptive audio ቴክኖሎጂዎችን ያሳያሉ፣ ይህም የድምጽ ስርጭትን የላቀ የማዳመጥ ልምድን ያመቻቻል።
የበለጠ ባህላዊ ማዋቀርን ለሚመርጡ፣ የ Hi-Res ሞዴሎች ከራስ የሚሰሩ ባለገመድ ድምጽ ማጉያዎችን ለማገናኘት አሁንም የ RCA ውጽዓቶችን ያቀርባሉ። ይህ የንድፍ ምርጫ ክላሲክ ባለገመድ ግንኙነትን የሚያደንቁ እና በድምጽ ማቀናበሪያቸው ላይ ሙሉ ቁጥጥርን የሚመርጡ ኦዲዮፊልሎችን ያቀርባል።
የ Hi-Res Carbon እና Hi-Res Onyx ተራ ጠረጴዛዎች በቅደም ተከተል በ$599 እና በ$399 ይሸጣሉ፣ ይህም ለሶኖስ-ተኳሃኝ አጋሮቻቸው የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ነው። ይህ የዋጋ አወጣጥ ስልት እነዚህን ፕሪሚየም ሞዴሎች ለብዙ ታዳሚ ተደራሽ ያደርጋቸዋል፣ይህም ብዙ ሰዎች በገመድ አልባ ቴክኖሎጂ ምቾት የቪኒል መልሶ ማጫወትን ደስታ እንዲለማመዱ ያበረታታል።
በማጠቃለያው፣ ቪክቶላ የ Hi-Res Carbon እና Hi-Res Onyx መታጠፊያዎችን አብሮ በተሰራው Qualcomm የድምጽ ሃርድዌር ማስተዋወቅ በኩባንያው የምርት አቅርቦቶች ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያሳያል። የገመድ አልባ ቴክኖሎጂን በመቀበል እና ተኳኋኝነትን በማስፋት፣ ቪክቶላ በቴክኖሎጂ የተማሩ ተጠቃሚዎችን እና ባህላዊ ባለሙያዎችን ለመማረክ በማለም በተለዋዋጭ ገበያ ውስጥ እንደ የታመነ ብራንድ ስማቸውን በመጠበቅ።
ምንጮች:
- ቪክቶላ ድር ጣቢያ