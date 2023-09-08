በዩክሬን ውስጥ በጦርነት በተጎዱ ታካሚዎች ውስጥ የሚገኘው የአንቲባዮቲክ መቋቋም አስደንጋጭ ደረጃ

ተመራማሪዎች በዩክሬን ውስጥ በጦርነት ከተጎዱ ታማሚዎች በባክቴሪያ ውስጥ በጣም አሳሳቢ የሆነ አንቲባዮቲክ የመቋቋም ደረጃ አግኝተዋል። በስዊድን የሚገኘው ሉንድ ዩኒቨርሲቲ ከዩክሬን የማይክሮባዮሎጂስቶች ጋር በመተባበር ያካሄደው ጥናት ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የመከላከያ ደረጃዎች በተለይም በ Klebsiella pneumoniae ባክቴሪያ ላይ ተገኝቷል።
ተመራማሪዎቹ በዩክሬን ውስጥ ከ 141 የጦርነት ሰለባዎች የታካሚ ናሙናዎችን ተንትነዋል, በጦርነቱ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው ጎልማሶች እና የሳንባ ምች የተያዙ ሕፃናትን ጨምሮ. እነዚህ ታካሚዎች በሆስፒታል ውስጥ በነበሩበት ወቅት በቫይረሱ ተይዘዋል, ይህም በዋነኝነት በተጨናነቁ የሕክምና ተቋማት እና በመሠረተ ልማት አውድሟል.
በላንሴት ተላላፊ በሽታዎች ላይ የታተመው ግኝቱ ብዙ ታካሚዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ አንቲባዮቲክ የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ባክቴሪያዎች እንደነበሩ አረጋግጧል። አንዳንድ ዝርያዎች አዲስ የተገነቡ አንቲባዮቲኮችን ጨምሮ ሰፊ-ስፔክትረም ፀረ-ተሕዋስያን ወኪሎችን የመቋቋም ችሎታ አሳይተዋል። በሚያስደነግጥ ሁኔታ፣ ከናሙናዎቹ ውስጥ ወደ አሥር በመቶ የሚጠጉት “የእኛ የመጨረሻ-ሪዞርት” የሆነውን ኮሊስቲን የሚቋቋም ባክቴሪያ አላቸው። በተጨማሪም፣ ከሁሉም ናሙናዎች ውስጥ XNUMX በመቶው ለተመረመረ አንቲባዮቲክስ የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን ይዘዋል ።
የሉንድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክርስቲያን ራይስቤክ ጤናማ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ባለባቸው ግለሰቦች ላይም በሽታ የመፍጠር አቅም ስላላቸው ክሌብሲየላ ኒሞኒያ ባክቴሪያ የሚታየውን የመቋቋም አቅም እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ይህንን አሳሳቢ ችግር ለመቅረፍ አለም አቀፍ እርዳታ እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል።
በዚህ ጥናት ውስጥ የሚታየው የአንቲባዮቲክ የመቋቋም መጠን ከዚህ በፊት ከታዩት ሁሉ ይበልጣል፣ እንደ ህንድ እና ቻይና ባሉ አገሮችም ጭምር። ፕሮፌሰር ሪስቤክ መላውን የአውሮፓ ክልል ስጋት ላይ የሚጥሉ ተህዋሲያን የበለጠ የመስፋፋት አደጋን አጽንኦት ሰጥተዋል። ብዙ አገሮች ለዩክሬን ወታደራዊ ዕርዳታ እየሰጡ ቢሆንም፣ ይህንን ወቅታዊ ሁኔታ ለመፍታት መርዳትም ወሳኝ ነው።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በጦርነት ጊዜ የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ባክቴሪያዎች የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ያሳያሉ. በዩክሬን በተካሄደው ጦርነት ከደረሰው የሰው ልጅ ስቃይ በተጨማሪ በነዚህ ተከላካይ ባክቴሪያዎች ላይ የማይታይ ጦርነት እየተካሄደ ነው። የአንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን የመቋቋም ስርጭት ለመከላከል እና በጦርነት እና በግጭት የተጎዱ ግለሰቦችን ጤና ለመጠበቅ ተገቢው ጣልቃገብነት እና ድጋፍ ወሳኝ ናቸው።
[ምንጭ፡ ላንሴት ተላላፊ በሽታዎች]