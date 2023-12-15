ቫልቭ፣ ከዶታ 2 ጀርባ ያለው የጨዋታ ኩባንያ የስሙርፍ መለያዎችን ለማፈን በጣም የሚያስደስት አካሄድ ወስዷል። “የደም መታጠቢያ” ብለው በሚጠሩት ነገር ቫልቭ የፕሮፌሽናል ተጫዋቾች የሆኑትን ጨምሮ ለእነዚህ መለያዎች አስገራሚ ስጦታዎችን ለመላክ ወስኗል። ጥሩ ይመስላል, ትክክል? ደህና፣ ጠማማው ስጦታው ዘላቂ እገዳን የሚፈጥር “በጣም መርዛማ” የድንጋይ ከሰል ስለያዘ ነው። ስለ አንድ አስቂኝ ቅጣት ይናገሩ!
አንድ ዶታ 2 ፕሮ እና ዥረት አዘጋጅ ሜሰን ቬኔ ስጦታውን ከከፈተ በኋላ መለያው በታገደበት ወቅት “ሜሶን” በመባልም ይታወቃል። የሱ ምላሽ በዋጋ ሊተመን የማይችል ነበር፣ “ምን?! ተከልክያለሁ?! ምንድን? መቼም ቢሆን ከፍቼው ቢሆንስ? የምር ናቸው እንዴ?” እሱ አላወቀም ነበር፣ ቫልቭ ቀልባቸውን አውጥቶ ነበር።
በDota 2 subreddit ላይ በለጠፈው ተከታዩ ልጥፍ ሜሰን የውስጠ-ጨዋታ ባህሪ ነጥቡን ለማሳደግ የባህሪ ነጥብ ገበሬን በመቅጠሩ ይቅርታ ጠየቀ። ቫልቭ በጨዋታው ውስጥ አዎንታዊ ባህሪን እና ግንኙነትን ለማስተዋወቅ ይህንን የውጤት ስርዓት ይጠቀማል። ሜሰን አሁን ስህተቱን በመቀበል እና ዳግም ላለመድገም ቃል በመግባት እገዳውን እንዲያነሳ ቫልቭን እየለመነው ነው። ግን ቫልቭ ይምርለት ይሆን?
ደንቦቹን በሚጥሱ Dota 2 ተጫዋቾች ላይ የቫልቭ ጠንካራ አቋም በግልጽ ይታያል። በ “ባለጌ ዝርዝራቸው” ላይ ያሉ ተጫዋቾችን ለደም መፋሰስ መጋለጣቸውን አስጠንቅቀዋል። ጉዳዩን በሚመለከት በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ ላይ ቫልቭ የተጫዋቾችን ባህሪ በቅርበት እየተከታተሉ እና በከፍተኛ የእገዳ ማዕበል ውስጥ እንደተሳተፉ አስታውቀዋል፣ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የስሙርፍ መለያ እገዳዎች ነበሩ።
የቫልቭ አላማ ግጥሚያዎች ለሁሉም ተጫዋቾች አስደሳች እና ፍትሃዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው። የ Smurf መለያዎች እና ሌሎች አሉታዊ ባህሪያት የጨዋታውን ልምድ ከማበላሸት ባለፈ የፍትሃዊ ጨዋታ መርሆዎችን ይቃረናሉ። ስለዚህ፣ ይህ አካሄድ አስደሳች ቢመስልም፣ የቫልቭ ድርጊቶች የዶታ 2ን ታማኝነት ለመጠበቅ ያላቸው ቁርጠኝነት አካል ናቸው።
ቫልቭ የሜሶንን እገዳ እንደሚያነሳ እርግጠኛ ባይሆንም አንድ ነገር ግልፅ ነው - ህጎቹን መጣስ ውጤቱን እንደሚያመጣ ግልጽ እያደረጉ ነው። ስለዚህ፣ ለሁሉም Dota 2 ተጫዋቾች አንድ ምክር ይኸውና፡ ፍትሃዊ ተጫወቱ፣ ህጎቹን አክብሩ እና የቫልቭ እገዳ መዶሻን አቅልላችሁ አትመልከቱ።