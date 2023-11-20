የፕሮቲን ምርምርን አብዮት ማድረግ፡ ፕሮቲኖችን በናኖ መጠን ያላቸውን ክፍሎች ማጥመድ

እንደ ኤ ኤል ኤስ፣ አልዛይመርስ እና ፓርኪንሰን ባሉ በሽታዎች ውስጥ ጥቅጥቅ ያሉ ፕሮቲኖች ሳይንቲስቶችን ግራ ሲያጋቡ ቆይተዋል። አሁን ግን በስዊድን የቻልመርስ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በናኖ መጠን ባላቸው ወጥመዶች ውስጥ በርካታ ፕሮቲኖችን ለመያዝ የሚያስችል አዲስ ዘዴ አስተዋውቋል።
ባህላዊ ቴክኒኮች ቀደም ሲል የተፈጠሩ ትላልቅ ፕሮቲኖችን በማጥናት ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህም የፕሮቲን እድገት የመጀመሪያ ደረጃዎችን ለመመልከት አስቸጋሪ ያደርገዋል. ይሁን እንጂ፣ እነዚህ አዳዲስ ናኖ መጠን ያላቸው ወጥመዶች፣የዓለማችን ትንንሽ በሮች፣ሳይንቲስቶች ናኖስኬል ላይ ፕሮቲኖችን እንዲያጠምዱ እና እንዲመረምሩ በመፍቀድ የፕሮቲን ምርምርን ይለውጣሉ።
ዋና ተመራማሪው አንድሪያስ ዳህሊን እንደገለፁት ወጥመዶቹ ልክ እንደ ተከፈቱ እና እንደሚዘጉ በሮች ናቸው ፣ ይህም በክፍሉ ውስጥ ያሉትን ፕሮቲኖች በትክክል ይቆልፋሉ ። ይህ ዘዴ ፕሮቲኖችን ከማምለጥ ይከላከላል, የመመልከቻ ጊዜን ከሚሊሰከንዶች እስከ ቢያንስ አንድ ሰአት ያራዝመዋል. ከዚህም በላይ ወጥመዶቹ በመቶዎች የሚቆጠሩ ፕሮቲኖችን በትንሽ መጠን የማስተናገድ አቅም አላቸው፣ ይህም ስለ ባህሪያቸው አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል።
"በይበልጥ ለማየት እና ለመረዳት የምንፈልጋቸው ክላምፕስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ፕሮቲኖችን ያቀፈ ነው, ስለዚህ እነሱን ለማጥናት ከፈለግን ይህን ያህል መጠን ያለው ወጥመድ መያዝ መቻል አለብን" ይላል ዳህሊን. በትንሽ መጠን ውስጥ ያለው ከፍተኛ መጠን ያለው ፕሮቲኖች በፕሮቲኖች መካከል ተፈጥሯዊ መስተጋብር እንዲኖር ያስችላል, የዚህ ፈጠራ ዘዴ ወሳኝ ጠቀሜታ.
የተወሰኑ በሽታዎችን የማጥናት ቴክኒኮችን ተግባራዊ ለማድረግ, በሽታ-ተኮር ፕሮቲኖችን ለመሳብ ወጥመዶችን ለማስተካከል ተጨማሪ እድገት ያስፈልጋል. ዳህሊን አያይዘውም ቡድኑ በአሁኑ ጊዜ ለተለያዩ በሽታዎች ለጥናት ተስማሚ የሆኑት የትኞቹ ፕሮቲኖች እንደሆኑ እያጣራ ነው።
የወጥመዱ ሂደት ናኖ መጠን ያላቸው ክፍሎች መግቢያ ላይ የተቀመጡ ፖሊመር ብሩሾችን መጠቀምን ያካትታል። ፕሮቲኖች ወደ ክፍሉ ግድግዳዎች ይሳባሉ እና በሮች ሲዘጉ ሊለቀቁ ይችላሉ, ይህም መስተጋብር እንዲፈጥሩ እና ክላምፕስ እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል. በተለይም የግለሰቦችን ክላምፕስ የማጥናት ችሎታ ስለ አሠራራቸው፣ መጠናቸው እና አወቃቀራቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ፕሮቲኖች በወጥመዱ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆዩ ቢችሉም ፣ አሁን ያለው ገደብ ፕሮቲኖቹ እንዲታዩ ለማድረግ ጥቅም ላይ የሚውለው የኬሚካል ምልክት የሚቆይበት ጊዜ ነው። በጥናቱ ውስጥ ታይነት እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ተጠብቆ ቆይቷል. የረዥም ምልከታዎችን በማስቻል የጠቋሚውን ረጅም ዕድሜ ለመጨመር ተጨማሪ እድገቶች ያስፈልጋሉ።
ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር በሽታን የሚያስከትሉ የፕሮቲን ስብስቦችን ግንዛቤያችንን የመቀየር አቅም አለው እና በመጨረሻም የታለሙ የሕክምና ዘዴዎችን መፍጠር ይችላል። ሳይንቲስቶች በእነዚህ ናኖ መጠን ባላቸው ክፍሎች ውስጥ ፕሮቲኖችን በማጥመድ ስለ ፕሮቲን እድገት የመጀመሪያ ደረጃዎች ወሳኝ ግንዛቤዎችን ማግኘት እና አዲስ የጣልቃ ገብነት ስልቶችን መለየት ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: - በፕሮቲን ክላምፕስ ምክንያት የሚከሰቱት በሽታዎች ምንድን ናቸው?
መ: የፕሮቲን ክላምፕስ እንደ ኤኤልኤስ፣ አልዛይመር እና ፓርኪንሰንስ ባሉ በሽታዎች ይጠቀሳሉ።
ጥ: ናኖ መጠን ያላቸው ወጥመዶች እንዴት ይሠራሉ?
መ: ወጥመዶቹ በክፍሎቹ መግቢያዎች ላይ የተቀመጡ ፖሊመር ብሩሾችን ያካትታሉ። ፕሮቲኖች ወደ ክፍሉ ግድግዳዎች ይሳባሉ እና በሮች ሲዘጉ ሊለቀቁ ይችላሉ, ግንኙነታቸውን እና የስብስብ ቅርፅን ያመቻቻል.
ጥ: - ፕሮቲኖችን በከፍተኛ መጠን ማጥመድ ምን ጥቅም ይሰጣል?
መ: በትንሽ መጠን ውስጥ ያለው ከፍተኛ መጠን ያለው ፕሮቲኖች በፕሮቲኖች መካከል ተፈጥሯዊ መስተጋብር እንዲጨምር ያደርጋል ፣ ይህም የስብስብ ምስረታ እና ባህሪን ለማጥናት ይረዳል።
ጥ: የአሁኑ ዘዴ ገደቦች ምንድን ናቸው?
መ: አሁን ያለው ገደብ ፕሮቲኖችን እንዲታዩ የሚያደርገው የኬሚካላዊ ምልክት ጊዜ ነው. የእይታ ጊዜን ለማራዘም ጥረት እየተደረገ ነው።
ጥ፡ ይህ ጥናት በሽታን እንዴት ሊጎዳ ይችላል?
መ፡ ይህ ጥናት የፕሮቲን ክላምፕ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል፣ ይህም የታለሙ የሕክምና ዘዴዎችን እና የመከላከያ እርምጃዎችን ሊያመጣ ይችላል።