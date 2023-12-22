በ2024 የአሜሪካ የነዳጅ ምርት በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ሲሆን ይህም የሳዑዲ አረቢያ የድፍድፍ ዋጋ ቁጥጥርን እየተፈታተነ ነው።

በ2024 የአሜሪካ የነዳጅ ምርት ወደ አዲስ ደረጃ ለመድረስ መንገድ ላይ ነው፣ ይህም ሳዑዲ አረቢያ የድፍድፍ ዋጋን እንደገና ለመቆጣጠር ተጨማሪ ፈተናዎችን ፈጥሯል። የራፒዳን ኢነርጂ የኢንዱስትሪ ተንታኞች በሚቀጥለው አመት የአሜሪካ ምርት በቀን በአማካይ 13.3 ሚሊዮን በርሜል እንደሚሆን ይተነብያል፣ ይህም በሴፕቴምበር 13.2 ከተመዘገበው የ2023 ሚሊዮን በርሜል ሪከርድ ይበልጣል። ይህ የምርት ጭማሪ የኤክክሶን ሞቢል እና የቼቭሮን የካፒታል ወጪያቸውን በጀት ለመጨመር ካቀዱ ጋር ይገጣጠማል። እ.ኤ.አ. በ2024 የሼል ቡም ማእከላዊ ማዕከል በሆነው በፐርሚያን ተፋሰስ ላይ ኢንቨስት ማድረጉን ሲቀጥሉ ።
ዩናይትድ ስቴትስ በነዳጅ ምርት ላይ ከፍተኛ እድገት እያሳየች ቢሆንም፣ በOPEC+ ጥምረት ውስጥ ያሉ አገሮች፣ በተለይም ሳውዲ አረቢያ እና ሩሲያ የነዳጅ ዋጋን ለመጨመር በማሰብ የምርት ቅነሳን ተግባራዊ አድርገዋል። ይሁን እንጂ ከዩኤስ የተገኘው ሪከርድ የሰበረ አቅርቦት ሳውዲ አረቢያ ሌላ መንገድ እንድታስብ ጫና አድርጓል። እ.ኤ.አ. በ2014 እንደተከሰተው ሁሉ ሳውዲዎች የነዳጅ ገበያውን ከመጠን በላይ በማጥለቅለቅ የነዳጅ ገበያውን ሊያጥለቀለቁ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ ። በዚያን ጊዜ ሪያድ ዋጋን በእጅጉ በመቀነስ እና ምርቱን አነስተኛ ትርፋማ በማድረግ የአሜሪካ አምራቾችን ለማባረር ነበር ።
አንዳንድ ባለሙያዎች የኦፔክ ወቅታዊ ስትራቴጂ ደካማ እንደሆነ ያምናሉ. የነጋዴ ሸቀጥ ፈንድ ዋና የኢንቨስትመንት ኦፊሰር ዳግ ኪንግ ለOPEC የበለጠ አመክንዮአዊ እቅድ ዋጋን ለመጨፍለቅ ገበያውን በተትረፈረፈ አቅርቦት ማርካትን ይጨምራል ሲሉ ይከራከራሉ። ሆኖም፣ Rapidan Energy በዚህ አመለካከት አይስማማም። የራፒዳን ኢነርጂ ፕሬዝዳንት ቦብ ማክናሊ የአሜሪካን የሼል እድገትን ለመግታት OPEC+ ገበያውን ያጥለቀልቃል ብለው እንደማይገምቱ ገልጸው ሚኒስትሮች ዋጋን የሚደግፉ የአቅርቦት ፍላጐት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ብሩህ ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል ።
በጉዳዩ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ቢኖሩም በአሜሪካ የነዳጅ ምርት ላይ ያለው ከፍተኛ እድገት ግን የሚካድ አይደለም። የኤክሶን እና የቼቭሮን ወጪ ጨምሯል፣ ከዋና ዋና የሼል አምራቾች ጋር ከተዋሃዱ ተግባራቶቻቸው ጎን ለጎን፣ የፔርሚያን ተፋሰስ ታዋቂነት ለዚህ እድገት ዋና አንቀሳቃሽ ኃይል ነው። ቢሆንም፣ ይህ እያደገ ያለው ምርት የአሜሪካን የኢነርጂ ኢንዱስትሪ ገጽታ ለውጥን ያመለክታል። ቀደም ባሉት ጊዜያት የነዳጅ ኩባንያዎች ተጨማሪ ዘይት ለመቆፈር ከገንዘባቸው ውስጥ የተወሰነውን እንደገና ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ አሁን ግን ለባለአክሲዮኖች በግዢ እና በክፍልፋዮች የመመለስ ዋጋን ቅድሚያ ይሰጣሉ። ስለሆነም የዩኤስ የሼል ምርት ለኦፔክ ትልቁን የረጅም ጊዜ ስጋት ላያመጣ ይችላል፣ ምክንያቱም በአለም የነዳጅ አቅርቦት ላይ በቂ ያልሆነ ኢንቨስትመንት የበለጠ ያሳስባቸዋል።